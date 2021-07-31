Полный комплект. Итоги восьмого дня Олимпийских игр

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали в субботу, восьмой день Олимпийских игр в Токио. Российская команда после восьми дней Олимпиады занимает четвертое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

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В субботу золото завоевала женская сборная России по фехтованию на саблях. Спортсменок поздравил президент России Владимир Путин. Президент пожелал спортсменкам и тренерскому составу здоровья, благополучия и новых свершений. "Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", - говорится в поздравительной телеграмме. Обладателями серебра и бронзы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стали Юлия Зыкова и Юлия Каримова соответственно. В медальном зачете лидируют китайские спортсмены (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). В воскресенье в Токио разыграют 25 комплектов медалей. Триумф фехтования Российские саблистки в финале командного турнира победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная). Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи, победившая в матче за третье место итальянок (45:42). После четырех из девяти поединков российская команда уступала француженкам со счетом 14:20. Изменить ход встречи удалось Никитиной, выигравшей пятый поединок со счетом 11:3. После этого команда Франции провела замену - вместо Шарлотты Лембах вышла Сара Бальзер. В начале седьмого поединка Позднякова уступала Бальзер со счетом 0:3, но в итоге победа в раунде осталась за россиянкой - 5:4.

"Великая дернула ногу в полуфинале. Адреналин ушел, пришла боль - поняла, что не может полноценно драться, - рассказал после матча главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. - После первого боя спросил: "Тебя менять?", а она ответила: "Можно второй бой попробую?" Вроде бы получилось нормально. А потом сказал ей: "Ты им как мама, без тебя они скиснут, но если не получится - падай, хватайся за голеностоп, и мы тебя заменим по травме". "Также я предложил Оле Никитиной взять инициативу на себя: "У девочек что-то не получается, ты возьми, включай "вариант ниндзя", когда ты побеждаешь не за счет техники и тактики, а за счет эмоционального подъема и настроя, ты умудряешься и в атаке что-то сделать, и в обороне отработать. И Оля справилась, хотя в первой встрече с японками испытала большие трудности. Именно она переломила ситуацию в сложный момент, в ней заложен потенциал сильной спортсменки, в финале звездочка стала звездой", - добавил специалист. Четвертый номер команды, Светлана Шевелева, по правилам турнира не получит олимпийскую награду, потому что была заявлена запасной и не провела ни одного поединка в финале. "Соня Великая расстроилась от того, что Света Шевелева не получит золотую медаль, а я ей напомнил ситуацию в Рио в 2016 году, когда не выставил своего ученика Дмитрия Жеребченко в матче с французами, - отметил Мамедов. - Те тогда при счете 35:30 в свою пользу решили пойти за четвертым золотом и выставили запасного, надеясь, что дойдут первыми до 40 набранных очков, а потом все четверо станут олимпийскими чемпионами, а наш Артур Ахматхузин, герой Рио, выиграл у него поединок со счетом 10:3 и перевернул ход финала, победную точку поставил Алексей Черемисин (45:43)". "Поэтому я сказал Соне, что на такое никогда бы не пошел. Света хорошая девочка, но рисковать победой в финале ради того, чтобы повесить четвертую медаль, я не стал бы. Хотя никогда не видел, чтобы олимпийская чемпионка в момент триумфа была такой расстроенной", - добавил тренер. Королевы стрельбы Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, ее соотечественница Юлия Каримова стала бронзовым призером. Зыкова набрала 461,9 балла, Каримова - 450,3. Золото с олимпийским рекордом завоевала Нина Кристен из Швейцарии (463,9 балла).

"Я очень рада результату. Немного расстроена, что чуть-чуть не хватило до золота, но это только показало, что надо работать еще больше, - сказала Зыкова. - Ожидание было трудное - ребята уже выступают, занимают места, а ты все сидишь, ждешь, тренируешься. Но я просто разговаривала с собой, говорила себе, что нужно работать до последнего выстрела, нужно все технически четко отрабатывать". Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте. Каримовой 27 лет, на Олимпиаде в Токио она ранее завоевала бронзу в паре с Сергеем Каменским в стрельбе из винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. На чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях, в ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы. Каримова отметила, что ей приятно стать призером Олимпиады вместе с Зыковой, ведь спортсменки вместе начинали тренироваться в Красноярске у одного и того же тренера. "Мне запомнится атмосфера Игр, отношение спортсменов друг к другу. Меня очень порадовало, что все очень дружелюбны и хорошо относятся друг к другу", - сказала Каримова. - Обе эти награды очень ценные, я не могу выделить какую-то одну, потому что это разная стрельба, разные дистанции. Обе олимпийские медали для меня дорогие". Неуд по дзюдо Сборная России по дзюдо не смогла завоевать медалей Олимпиады в Токио в соревнованиях смешанных команд, в матче за третье место российская команда уступила израильтянам со счетом 1-4. Российскую команду представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Единственный поединок в матче за третье место в составе россиян выиграла Таймазова. Ранее в личном турнире бронзовые медали выиграли Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов.

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба не смог приехать с командой на подготовительный сбор и на Олимпийские игры в Токио из-за антиковидных ограничений. "В команде много молодых ребят, я один из тех, кто начал работу с Эцио, поэтому мне есть с чем сравнивать, - сказал Могушков. - Конечно, он дополнительный источник энергии, мотивации и уверенности, команде его очень сильно не хватало, атмосфера налажена, но Эцио есть Эцио, пока в сборной его никто не смог заменить. Хочу принести свои извинения, что мы не оправдали надежды". Дзюдоист считает, что не может рассуждать о возможных перестановках в административном штабе команды, если Гамба уйдет после Олимпиады. "Для этого есть специальные люди. Мы всего лишь спортсмены, это уже не наше дело. У нас налаженная система, да, может быть, у нас получилось неудачное выступление, но я не аналитик, чтобы сказать, что будет - я спортсмен", - добавил дзюдоист. Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов предпочитает видеть причины не только в том, что команда не смогла как следует подготовиться без итальянского рулевого. За токийский провал он поставил команде "конкретный неуд" и обещал пересмотреть концепцию работы сборной, для которой каждый турнир практически официально считался тренировкой к Олимпиаде. "Концепцию надо пересматривать, чемпион всегда должен быть чемпионом, где бы ты ни выступал, - заявил Анисимов ТАСС. - Потенциал у ребят колоссальный был, но я напомню, что и молодежи у нас немало, и они по всем параметрам должны быть в тройке лидеров, причем всегда".

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Прежде всего к себе, а также к Гамбе, да и ко всему руководству команды, у Анисимова есть ряд вопросов. "Команда подвела, мы подвели - мы были уверены, а оказалось, что не всем вопросам было уделено внимание. Даже физической подготовке - это было видно, а без нее шансов нет, целеустремленности не хватило. Подготовка без Эцио у ребят совсем не получилась, а значит, пришла пора перевернуть всю команду, да и самого себя, свое отношение к ней, чтобы не допустить повторения ситуации в Париже в 2024 году", - заключил Анисимов. Победа над Наполеоном Женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции со счетом 28:27 в четвертом матче группового этапа и обеспечила себе участие в четвертьфинальной стадии. Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с бразильянками (24:24), уступила шведкам (24:36) и обыграла венгерок (38:31). Российская команда набрала пять очков в четырех турах и занимает второе место в группе B. В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с командой Испании, игра состоится 2 августа, начало - 8:15 мск.

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, являются четырехкратными чемпионками мира, серебряными призерами мирового первенства, двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. "Я записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле, - рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. - Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву. Пожелал им проявить лучшие качества, присущие воинам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, они показали, что по праву могут претендовать на призовые места". "Я сегодня сидел на красных бархатных креслах, отсюда кричать нельзя, - пошутил бывший главный тренер сборной Евгений Трефилов, который наблюдал за игрой из вип-зоны. - У нас там есть много тренеров, так что будет кому подсказать. Сегодня я сжевал свой язык, но сдерживать себя было сложно. Мне вообще сложно". Трефилов находится на Играх в Токио в качестве гостя международной федерации, что позволяет ему посещать матчи. Две предыдущие игры россиянок на турнире сопровождались его криками с трибун: он практически без остановки делал подсказки игрокам, перекрикивая главного тренера российской команды Алексея Алексеева. Трефилов привел российскую команду к победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Позднее он оставил пост главного тренера по состоянию здоровья и сейчас является первым вице-президентом Федерации гандбола России. Заявка на медаль Женская сборная России по волейболу обыграла команду США в четвертом матче группового этапа и гарантировала себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19).