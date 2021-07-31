Полный комплект. Итоги восьмого дня Олимпийских игр

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали в субботу, восьмой день Олимпийских игр в Токио. Российская команда после восьми дней Олимпиады занимает четвертое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.
В субботу золото завоевала женская сборная России по фехтованию на саблях. Спортсменок поздравил президент России Владимир Путин. Президент пожелал спортсменкам и тренерскому составу здоровья, благополучия и новых свершений.
"Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", - говорится в поздравительной телеграмме.
Обладателями серебра и бронзы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стали Юлия Зыкова и Юлия Каримова соответственно.
В медальном зачете лидируют китайские спортсмены (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). В воскресенье в Токио разыграют 25 комплектов медалей.
Триумф фехтования
Российские саблистки в финале командного турнира победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная). Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи, победившая в матче за третье место итальянок (45:42).
После четырех из девяти поединков российская команда уступала француженкам со счетом 14:20. Изменить ход встречи удалось Никитиной, выигравшей пятый поединок со счетом 11:3. После этого команда Франции провела замену - вместо Шарлотты Лембах вышла Сара Бальзер. В начале седьмого поединка Позднякова уступала Бальзер со счетом 0:3, но в итоге победа в раунде осталась за россиянкой - 5:4.
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"Великая дернула ногу в полуфинале. Адреналин ушел, пришла боль - поняла, что не может полноценно драться, - рассказал после матча главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. - После первого боя спросил: "Тебя менять?", а она ответила: "Можно второй бой попробую?" Вроде бы получилось нормально. А потом сказал ей: "Ты им как мама, без тебя они скиснут, но если не получится - падай, хватайся за голеностоп, и мы тебя заменим по травме".
"Также я предложил Оле Никитиной взять инициативу на себя: "У девочек что-то не получается, ты возьми, включай "вариант ниндзя", когда ты побеждаешь не за счет техники и тактики, а за счет эмоционального подъема и настроя, ты умудряешься и в атаке что-то сделать, и в обороне отработать. И Оля справилась, хотя в первой встрече с японками испытала большие трудности. Именно она переломила ситуацию в сложный момент, в ней заложен потенциал сильной спортсменки, в финале звездочка стала звездой", - добавил специалист.
Четвертый номер команды, Светлана Шевелева, по правилам турнира не получит олимпийскую награду, потому что была заявлена запасной и не провела ни одного поединка в финале. "Соня Великая расстроилась от того, что Света Шевелева не получит золотую медаль, а я ей напомнил ситуацию в Рио в 2016 году, когда не выставил своего ученика Дмитрия Жеребченко в матче с французами, - отметил Мамедов. - Те тогда при счете 35:30 в свою пользу решили пойти за четвертым золотом и выставили запасного, надеясь, что дойдут первыми до 40 набранных очков, а потом все четверо станут олимпийскими чемпионами, а наш Артур Ахматхузин, герой Рио, выиграл у него поединок со счетом 10:3 и перевернул ход финала, победную точку поставил Алексей Черемисин (45:43)".
"Поэтому я сказал Соне, что на такое никогда бы не пошел. Света хорошая девочка, но рисковать победой в финале ради того, чтобы повесить четвертую медаль, я не стал бы. Хотя никогда не видел, чтобы олимпийская чемпионка в момент триумфа была такой расстроенной", - добавил тренер.
Королевы стрельбы
Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, ее соотечественница Юлия Каримова стала бронзовым призером. Зыкова набрала 461,9 балла, Каримова - 450,3. Золото с олимпийским рекордом завоевала Нина Кристен из Швейцарии (463,9 балла).
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"Я очень рада результату. Немного расстроена, что чуть-чуть не хватило до золота, но это только показало, что надо работать еще больше, - сказала Зыкова. - Ожидание было трудное - ребята уже выступают, занимают места, а ты все сидишь, ждешь, тренируешься. Но я просто разговаривала с собой, говорила себе, что нужно работать до последнего выстрела, нужно все технически четко отрабатывать".
Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте. Каримовой 27 лет, на Олимпиаде в Токио она ранее завоевала бронзу в паре с Сергеем Каменским в стрельбе из винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. На чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях, в ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.
Каримова отметила, что ей приятно стать призером Олимпиады вместе с Зыковой, ведь спортсменки вместе начинали тренироваться в Красноярске у одного и того же тренера.
"Мне запомнится атмосфера Игр, отношение спортсменов друг к другу. Меня очень порадовало, что все очень дружелюбны и хорошо относятся друг к другу", - сказала Каримова. - Обе эти награды очень ценные, я не могу выделить какую-то одну, потому что это разная стрельба, разные дистанции. Обе олимпийские медали для меня дорогие".
Неуд по дзюдо
Сборная России по дзюдо не смогла завоевать медалей Олимпиады в Токио в соревнованиях смешанных команд, в матче за третье место российская команда уступила израильтянам со счетом 1-4. Российскую команду представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Единственный поединок в матче за третье место в составе россиян выиграла Таймазова. Ранее в личном турнире бронзовые медали выиграли Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов.
Генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба не смог приехать с командой на подготовительный сбор и на Олимпийские игры в Токио из-за антиковидных ограничений. "В команде много молодых ребят, я один из тех, кто начал работу с Эцио, поэтому мне есть с чем сравнивать, - сказал Могушков. - Конечно, он дополнительный источник энергии, мотивации и уверенности, команде его очень сильно не хватало, атмосфера налажена, но Эцио есть Эцио, пока в сборной его никто не смог заменить. Хочу принести свои извинения, что мы не оправдали надежды".
Дзюдоист считает, что не может рассуждать о возможных перестановках в административном штабе команды, если Гамба уйдет после Олимпиады. "Для этого есть специальные люди. Мы всего лишь спортсмены, это уже не наше дело. У нас налаженная система, да, может быть, у нас получилось неудачное выступление, но я не аналитик, чтобы сказать, что будет - я спортсмен", - добавил дзюдоист.
Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов предпочитает видеть причины не только в том, что команда не смогла как следует подготовиться без итальянского рулевого. За токийский провал он поставил команде "конкретный неуд" и обещал пересмотреть концепцию работы сборной, для которой каждый турнир практически официально считался тренировкой к Олимпиаде. "Концепцию надо пересматривать, чемпион всегда должен быть чемпионом, где бы ты ни выступал, - заявил Анисимов ТАСС. - Потенциал у ребят колоссальный был, но я напомню, что и молодежи у нас немало, и они по всем параметрам должны быть в тройке лидеров, причем всегда".
Прежде всего к себе, а также к Гамбе, да и ко всему руководству команды, у Анисимова есть ряд вопросов. "Команда подвела, мы подвели - мы были уверены, а оказалось, что не всем вопросам было уделено внимание. Даже физической подготовке - это было видно, а без нее шансов нет, целеустремленности не хватило. Подготовка без Эцио у ребят совсем не получилась, а значит, пришла пора перевернуть всю команду, да и самого себя, свое отношение к ней, чтобы не допустить повторения ситуации в Париже в 2024 году", - заключил Анисимов.
Победа над Наполеоном
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции со счетом 28:27 в четвертом матче группового этапа и обеспечила себе участие в четвертьфинальной стадии. Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с бразильянками (24:24), уступила шведкам (24:36) и обыграла венгерок (38:31). Российская команда набрала пять очков в четырех турах и занимает второе место в группе B. В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с командой Испании, игра состоится 2 августа, начало - 8:15 мск.
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Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, являются четырехкратными чемпионками мира, серебряными призерами мирового первенства, двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.
"Я записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле, - рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. - Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву. Пожелал им проявить лучшие качества, присущие воинам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, они показали, что по праву могут претендовать на призовые места".
"Я сегодня сидел на красных бархатных креслах, отсюда кричать нельзя, - пошутил бывший главный тренер сборной Евгений Трефилов, который наблюдал за игрой из вип-зоны. - У нас там есть много тренеров, так что будет кому подсказать. Сегодня я сжевал свой язык, но сдерживать себя было сложно. Мне вообще сложно".
Трефилов находится на Играх в Токио в качестве гостя международной федерации, что позволяет ему посещать матчи. Две предыдущие игры россиянок на турнире сопровождались его криками с трибун: он практически без остановки делал подсказки игрокам, перекрикивая главного тренера российской команды Алексея Алексеева. Трефилов привел российскую команду к победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Позднее он оставил пост главного тренера по состоянию здоровья и сейчас является первым вице-президентом Федерации гандбола России.
Заявка на медаль
Женская сборная России по волейболу обыграла команду США в четвертом матче группового этапа и гарантировала себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19).
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В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших сборных из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборные России и США играют в группе B с командами Аргентины, Италии, Китая и Турции. Сборная России с тремя победами занимает второе место. В заключительном, пятом туре группового этапа российская команда встретится со сборной Турции, матч состоится 2 августа и начнется в 8:20 мск.
"Команда хорошо играла - сначала с командой Китая, теперь и в этом матче, - сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. - Сегодня они показали пока свою лучшую игру на турнире. У нас задача - идти от игры к игре, теперь самый важный матч - четвертьфинал. Но и на следующую игру со сборной Турции надо выходить с большим настроем".
Бывший главный тренер национальной команды Николай Карполь считает, что уверенная победа над американками может стать проявлением чемпионских амбиций. "Такой крупный счет в игре против американок говорит о возможностях команды, она в хорошем состоянии, ну а техники и тактики достаточно. Это радость и счастье для многих болельщиков, - сказал Карполь. - Мы ехали в Токио не фаворитами, но сейчас показываем, что являемся одними из претендентов на медали".
Финал женского турнира состоится 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Олимпиад (2000, 2004).
Коронавирус
Положительный результат на коронавирус за последние сутки дали тесты по меньшей мере 21 человека, задействованных в проведении Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Среди зараженных нет спортсменов. Общее число случаев инфицирования среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 246.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине большинство соревнований Олимпиады в столице Японии проходит без зрителей.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.