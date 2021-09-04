Бывший тренер сборной России не ждет от команды победы на классе в матче с киприотами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна обыграть команду Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, чтобы решить задачу по выходу на турнир, но не стоит говорить о победе на классе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев. Сборная России в субботу на выезде сыграет с командой Кипра. Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Начало игры - в 19:00 мск.

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"Жду движения нашей команды вперед в плане построения нового ее игрового лица, а также стабилизации игры тех молодых футболистов, которых привлек [главный тренер сборной России Валерий] Карпин. На фоне поиска и стабилизации качества игры хотелось бы и победы, чтобы в дальнейшем решить главную задачу - выйти на чемпионат мира. Без решения этой задачи сложно представить динамику развития игры как таковой и футбола в России", - сказал Игнатьев. "Нет такого понятия, как победа на классе! У Италии есть класс, но они не могут обыграть Болгарию (действующие чемпионы Европы 2 сентября на своем поле сыграли с болгарами вничью со счетом 1:1 - прим. ТАСС). Сегодня нет такого понятия, и Бразилия никого не обыграет на классе. Только совокупность всех качеств отдельно взятых игроков и команды в целом, огромного желания и эмоций, мотивации и реализации моментов в свою пользу могут принести результат; без волевых усилий и мастерства рассчитывать на это не стоит", - отметил собеседник агентства. Бывший главный тренер сборной России отметил, что проводниками идей нового наставника национальной команды Карпина на поле в матчах будет большая группа игроков. "Проводники идей определяются и выстраиваются исходя из масштабных и сиюминутных задач. Сейчас собрали 29 футболистов, из них некоторые по разным причинам не будут участвовать в решении задач (на Кипр отправились четыре вратаря и 20 полевых игроков - прим. ТАСС). В любом случае надо выигрывать - так будет строиться парадигма идей и задач штаба вместе с Карпиным", - продолжил он.

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Против сборной Кипра в субботу не сыграют пять игроков, вызванных на сбор. Так, голкипер Сергей Песьяков покинул расположение российской команды по решению тренерского штаба, защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов остались на базе в Новогорске, получив отдых после игры с хорватами (0:0), а полузащитник Даниил Фомин и защитник Дмитрий Чистяков покинули сбор из-за повреждений. "Это стечение обстоятельств, а не серьезные травмы - у кого-то может быть недомогание, у кого-то простуда, у кого-то что-то потягивает. Жалко, что в игре против Кипра, в которой надо атаковать, не будет Фернандеса - он выгодно отличается от многих не тем, как он играет в обороне, а тем, как атакует; это, наверное, будет головная боль для Карпина. С другой стороны, плоха та команда, которая зависит от наличия или отсутствия одного игрока; даже без Лионеля Месси можно и нужно играть, иначе это не команда", - добавил Игнатьев. Турнирное положение сборной России Бывший тренер сборной России отметил, что тренерский штаб команды во главе с Карпиным будет выбирать состав на каждый матч индивидуально, исходя из соперника. "С Хорватией был один состав и задачу решали одни люди, - отметил он. - Со стопроцентной вероятностью могу сказать, что будут изменения - в атаке появятся люди, потому что нам надо больше атаковать".

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