Изменений нет. Сборная России по футболу при неубедительной игре победила команду Кипра

НИКОСИЯ /Кипр/, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на выезде обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. После встречи главный тренер россиян Валерий Карпин высказал недовольство качеством игры национальной команды. Встреча началась с быстрого гола гостей, уже на шестой минуте отличился полузащитник Александр Ерохин. Он получил мяч в штрафной после передачи нападающего Федора Смолова и пробил в верхний левый угол. После этого российская команда немного снизила давление, что позволило хозяевам создать несколько моментов, но либо мяч пролетал мимо ворот, либо россиян выручал голкипер Маринато Гилерме.

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В начале второго тайма отличился Рифат Жемалетдинов, который пропустил встречу с командой Хорватии (0:0) из-за дисквалификации. Полузащитник обвел нескольких игроков и пробил из штрафной площади мимо голкипера. Для Жемалетдинова этот гол стал дебютным в составе сборной России. Затем россияне провели еще несколько опасных атак, но в концовке встречи преимуществом владели уже киприоты. После матча Карпин заявил, что недоволен качеством игры российской команды. "Итог матча - три очка, мы выиграли, результат приемлемый, игра, мягко говоря, не порадовала, - сказал он. - Понятно, что второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, нет такого, чтобы принесло какого-то удовлетворения. После 60-й минуты очень плохо, до - плюс-минус. Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать какие-то вещи". Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу рассказал, что футболисты поздно начали активно играть. "Я не могу радоваться результату матча, тем не менее не могу не признать, что команда приложила все усилия, - сказал специалист. - Были достойные моменты как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, команда стала играть активно только после двух пропущенных мячей". В других встречах дня в группе Н сборная Словении победила команду Мальты (1:0), а хорваты оказались сильнее словаков (1:0). После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей - словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей. "Игра оставляет вопросы" После игры президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что игра национальной команды оставляет вопросы, но результат выполнен. "Важен результат, важно было победить и взять три очка, поставленную задачу выполнили, - сказал Дюков журналистам. - Что касается качества, есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала хорошую игру, как с хорватами. Хочется, чтобы этих моментов было больше".

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Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что футболисты команды выглядели уставшими. "Думаю, у Валерия Георгиевича [Карпина] интенсивные тренировки, самое главное, что есть результат, - сказал он журналистам. - Видно было, что мы переигрываем команду Кипра, когда забили второй гол, может быть, немного расслабились и появились какие-то моменты, но мы контролировали ситуацию, все нормально". "Думаю, что не временно [сборная России занимает первое место в отборочной группе]. Мы должны на чемпионат мира из этой группы выйти. С первого места? Конечно", - добавил Иванов. Бывший тренер сборной России Александр Бородюк также отметил, что качество игры команды вызывает много вопросы. "Сборная оставила двойственное впечатление, - сказал Бородюк ТАСС. - С одной стороны, есть результат, и это очень важно, когда ты проводишь отборочный турнир. А с точки зрения качества игры есть очень много вопросов. На эти вопросы пусть отвечает главный тренер и его штаб". Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что тренерскому штабу сборной России нужно улучшать качество игры от матча к матчу. "Качество игры очень трудно изменить сразу, - сказал Колосков ТАСС. - Игроки те же самые, что у [Станислава] Черчесова (бывший главный тренер сборной России - прим. ТАСС), плюс вызвали [Илью] Самошникова, [Арсена] Захаряна, [Константина] Тюкавина. За две-три тренировки качество игры не поменяется, но победа достигнута. Сегодня и победили, и посмотрели новых игроков". Капитан из "Локомотива" и дебют Самошникова Этот матч стал вторым для сборной России под руководством Карпина. 1 сентября россияне сыграли вничью в отборочном турнире со сборной Хорватии на стадионе "Лужники". Карпин, который провел за сборную России 72 матча, свою последнюю встречу за национальную команду сыграл 12 февраля 2003 года против киприотов (1:0).

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31 августа на пресс-конференции перед матчем против команды Хорватии защитник Георгий Джикия сообщил, что сборную России на ближайшие игры отборочного турнира с капитанской повязкой будут выводить разные игроки. С осени 2018 года в большинстве матчей капитаном сборной России был нападающий Артем Дзюба, который не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи. В игре с хорватами капитаном был Джикия, однако на матч с киприотами команду с капитанской повязкой вывел полузащитник Дмитрий Баринов. Он стал первым с 2005 года футболистом "Локомотива", который вывел сборную России на поле с капитанской повязкой. 17 августа 2005 года в матче отборочного турнира ЧМ-2006 с командой Латвии капитаном национальной команды был полузащитник Дмитрий Хохлов. По сравнению с матчем против хорватов в стартовом составе россиян появились защитник Самошников, полузащитники Ерохин и Денис Черышев и нападающий Смолов. "Самошников провел на поле 90 минут, - сказал Карпин после игры. - Считаю, что достойно сыграл для первого раза, в первом тайме было волнение, а во втором нормально. Игра Ерохина, Жемалетдинова и Смолова? Нормально, сделали свою работу". Карпин сообщил, что полузащитник Александр Головин получил травму. "Головин получил ушиб икроножной мышцы в первом тайме, проблем это не вызвало. Попросил замену. У него была боль в области паха. Насколько серьезно, не знаю", - заключил Карпин. Всего сборные России и Кипра провели между собой шестой матч: в отборочном турнире к чемпионату мира 1998 года россияне один раз обыграли соперника и один раз сыграли вничью (4:0, 1:1), в отборе к чемпионату Европы 2020 года сборная России одержала две победы (1:0, 5:0). В следующем матче россияне 7 сентября на "Открытие Банк Арене" примут команду Мальты.