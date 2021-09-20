ЦСКА и "Спартак" сыграют в центральном матче восьмого тура чемпионата России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в понедельник на своем поле сыграет со столичным "Спартаком" в центральном матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в этот день состоятся матчи "Урал" - "Локомотив" и "Рубин" - "Зенит".

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Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:30 мск. В среду стало известно, что Роспотребнадзор разрешил увеличить количество зрителей на московском дерби, встречу смогут посетить 30% от общей вместимости домашнего стадиона армейцев, то есть до 9 тыс. болельщиков. Игру обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. 16 сентября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что один из ассистентов главного арбитра, Максим Гаврилин, не сможет отработать матч из-за травмы, его заменит Андрей Болотенков, еще одним ассистентом будет Алексей Лунев. "Спартак" с 10 очками после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА имеет столько же очков, но уступает красно-белым по дополнительным показателям и располагается на девятой позиции. В среду "Спартак" на своем поле проиграл польской "Легии" (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Главный тренер "Спартака" Руй Витория на послематчевой пресс-конференции заявил, что победа над ЦСКА поможет забыть футболистам поражение в еврокубковом турнире. "В понедельник нас ждет важный матч, это хорошо, мы готовы к дерби, победа там поможет нам забыть об этом поражении", - сказал Витория, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В игре не примут участие защитники ЦСКА Бруно Фукс и Хёрдур Магнуссон, которые продолжают восстановление от травм. Как сообщил ТАСС источник, дерби также пропустит защитник армейцев Георгий Щенников, у него травма икроножной мышцы, восстановление займет от одной до полутора недель. Под вопросом участие защитника Марио Фернандеса, который получил повреждение в расположении сборной России и пропустил матч седьмого тура чемпионата страны против тульского "Арсенала" (2:2). В воскресенье пресс-служба клуба опубликовала фотографии, на которых Фернандес принимает участие в предыигровой тренировке. За "Спартак" не сыграют нападающий Георгий Мелкадзе и защитник Павел Маслов, они продолжают восстановление от травм. Также встречу пропустит Роман Зобнин, который получил повреждение в матче против "Легии". Как сообщила пресс-служба красно-белых, на восстановление полузащитника потребуется около четырех недель. Из-за перебора желтых карточек в дерби не смогут сыграть нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Прошлый матч между командами в чемпионате завершился победой "Спартака", 25 апреля 2021 года красно-белые дома выиграли со счетом 1:0. Последний раз армейцы проигрывали "Спартаку" на своем поле 30 апреля 2017 года, тогда красно-синие уступили со счетом 1:2. Красно-белые в последний проигрывали ЦСКА 13 сентября 2020 года, армейцы на своем поле выиграли со счетом 3:1. "Зенит" и "Локомотив" сыграют после еврокубков В первом матче дня московский "Локомотив" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене" и начнется в 16:30 мск, стадион вместимостью 35 тыс. человек смогут посетить не более 1 тыс. болельщиков. Последний раз "Урал" на своем поле побеждал "Локомотив" в чемпионате 13 апреля 2015 года, тогда екатеринбургский клуб выиграл со счетом 2:0. Прошлая встреча команд завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0, последний раз "Урал" побеждал "Локомотива" 23 ноября 2018 года, на выезде оказавшись сильнее со счетом 2:1.

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"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи играх 15 очков. "Урал" с двумя очками в активе располагается на последней, 16-й позиции, команда Игоря Шалимова не одержала ни одной победы в этом сезоне. В четверг железнодорожники на своем поле сыграли вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. "Уралу" на следующей неделе предстоит провести гостевой матч группового этапа Бетсити - Кубка России против владимирского "Торпедо". Также в понедельник сыграют казанский "Рубин" и петербургский "Зенит", встреча пройдет на стадионе "Центральный" в Казани и начнется в 18:30 мск. Петербургский клуб с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице, казанцы располагаются на пятой позиции, имея в активе 14 очков. Оба матча команд в прошлом сезоне завершились победой "Рубина" с одинаковым счетом - 2:1. Последняя победа "Зенита" над казанской командой датирована 23 ноября 2019 года, когда петербургский клуб оказался сильнее со счетом 2:1.