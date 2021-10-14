В погоне за Халлом и Ягром. Александр Овечкин вошел в пятерку лучших снайперов НХЛ

ТАСС, 14 октября. Дубль форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" позволил капитану "столичных" войти в пятерку лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил 732 шайбы, он превзошел достижение Марселя Дионна, на счету которого 731 гол.

Овечкин отличился в первом же матче сезона для своей команды, хотя мог его и пропустить. В ночь на субботу в первом периоде предсезонной игры с "Филадельфией" он попытался применить силовой прием, после чего упал на лед. Позднее Овечкин сам отправился в раздевалку и продолжить встречу не смог. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что хоккеист получил повреждение нижней части тела.

После того матча главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт выразил сомнение, что Овечкин сыграет в первой игре сезона, однако капитан команды затем принял участие в тренировочных занятиях и попал в заявку на домашний матч с "Рейнджерс". Свой первый результативный балл в новом сезоне он заработал в начале первого периода, ассистировав вместе с Евгением Кузнецовым Ти Джею Оши. Во второй 20-минутке Овечкин и Кузнецов помогли удвоить преимущество Джастину Шульцу.

Счет своим голам в сезоне Овечкин открыл только в третьем периоде при счете 3:0, добив шайбу в большинстве после броска Джона Карлсона от синей линии. Позднее российский форвард установил окончательный счет в игре, откликнувшись на дальнюю передачу Кузнецова, "Вашингтон" одержал победу со счетом 5:1.

"Мы постоянно его за что-то благодарим"

Дионн, который в НХЛ выступал за "Детройт", "Лос-Анджелес" и "Рейнджерс", записал поздравление Овечкину, отметив, что побить рекорд Уэйна Гретцки будет невероятно трудно.