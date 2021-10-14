В погоне за Халлом и Ягром. Александр Овечкин вошел в пятерку лучших снайперов НХЛ

ТАСС, 14 октября. Дубль форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" позволил капитану "столичных" войти в пятерку лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил 732 шайбы, он превзошел достижение Марселя Дионна, на счету которого 731 гол.
Овечкин отличился в первом же матче сезона для своей команды, хотя мог его и пропустить. В ночь на субботу в первом периоде предсезонной игры с "Филадельфией" он попытался применить силовой прием, после чего упал на лед. Позднее Овечкин сам отправился в раздевалку и продолжить встречу не смог. Пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что хоккеист получил повреждение нижней части тела.
После того матча главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт выразил сомнение, что Овечкин сыграет в первой игре сезона, однако капитан команды затем принял участие в тренировочных занятиях и попал в заявку на домашний матч с "Рейнджерс". Свой первый результативный балл в новом сезоне он заработал в начале первого периода, ассистировав вместе с Евгением Кузнецовым Ти Джею Оши. Во второй 20-минутке Овечкин и Кузнецов помогли удвоить преимущество Джастину Шульцу.
Счет своим голам в сезоне Овечкин открыл только в третьем периоде при счете 3:0, добив шайбу в большинстве после броска Джона Карлсона от синей линии. Позднее российский форвард установил окончательный счет в игре, откликнувшись на дальнюю передачу Кузнецова, "Вашингтон" одержал победу со счетом 5:1.
"Мы постоянно его за что-то благодарим"
Дионн, который в НХЛ выступал за "Детройт", "Лос-Анджелес" и "Рейнджерс", записал поздравление Овечкину, отметив, что побить рекорд Уэйна Гретцки будет невероятно трудно.
"Я знал, что ты меня обойдешь, знал это на твоем 700-м голе, - сказал он. - Но главное во всем этом - уважение. У тебя особый талант - ты чистый бомбардир, это невероятно".
"Скоро ты обойдешь своего приятеля Бретта Халла, это пустяк. Но великий [Горди] Хоу, как бы долго он ни играл, никогда не забивал 50 голов за сезон. Уэйн? Давай забудем об этом, другой уровень. Но у тебя есть шанс", - добавил Дионн.
Сам 36-летний Овечкин старался дать понять, что не придает попаданию в топ-5 лучших снайперов большого значения. "Я просто наслаждаюсь своим временем. Конечно, огромная честь быть в этом списке, но, как я всегда говорю, игра за игрой, день за днем", - сказал Овечкин.
"Я не так давно в клубе, но мне кажется, что мы каждый вечер за что-то его благодарим, - отреагировал на это достижение Лавиолетт. - Он всегда делает что-то особенное, и то, что случилось сегодня, - действительно большое достижение, вот так подняться в списке".
В регулярном чемпионате прошлого сезона каждая команда провела по 56 матчей вместо традиционных 82. Тот сезон стал единственным в карьере Овечкина, в котором он забросил меньше 30 шайб. В сезоне-2021/22 в регулярном первенстве у каждой команды снова запланировано по 82 игры. Уже к концу текущего сезона Овечкин может обойти в списке лучших снайперов НХЛ Бретта Халла (741 шайба) и Яромира Ягра (766), первые две строчки занимают Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).