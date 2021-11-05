Свист трибун и потасовки футболистов. "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Галатасараем"

СТАМБУЛ /Турция/, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" набрал второе очко на групповом этапе Лиги Европы. Железнодорожники, несмотря на активность турецких болельщиков, в Стамбуле сыграли вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1.

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"Галатасарай" известен своими активными, а порой и агрессивными фанатами. Перед игрой турецкий клуб принял решение проигнорировать постановление местных властей и пустить на матч 50 тыс. болельщиков вместо разрешенных 20 тыс. Именно фанаты с первых минут начали оказывать давление на футболистов "Локомотива". Когда игроки гостей владели мячом, болельщики освистывали их. Прекращался свист только когда мяч забирали хозяева. Несмотря на давление со стороны трибун, "Локомотив" играл на равных с "Галатасараем". Но первый момент случился у ворот железнодорожников - Халил Дервишоглу перехватил мяч в центре поля и выкатил его на Софьяна Фегули, который с линии радиуса штрафной не смог попасть в створ ворот. "Локомотив" ответил моментом Джирано Керка - после подачи углового нападающий пробил в створ, но мяч с ленточки вынес Патрик Ван Анхольт. Команды продолжали играть на равных, создавая не совсем острые моменты, но счет в матче на 43-й минуте открыли хозяева. Игрокам "Галатасарая" удалось убежать в контратаку: после перехвата в центре поля мяч снова на радиусе штрафной получил Фегули, на этот раз полузащитник точно в правый верхний угол. В начале второго тайма "Галатасарай" владел небольшим преимуществом, но "Локомотив" также пытался отвечать выпадами к штрафной хозяев. Железнодорожники сравняли счет на 72-й минуте, при этом не обошлось без ошибки обороны "Галатасарая" - Константин Марадишвили с угла штрафной сделал сильный прострел на Федора Смолова, но форвард запутал защитника и голкипера хозяев и пропустил мяч на дальнюю штангу, где его в пустые ворота закатил Франсуа Камано.

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В концовке обе команды могли забивать. На 86-й минуте Омер Байрам вошел в штрафную железнодорожников и сделал сильный прострел во вратарскую, но мяч попал в Тина Едвая и полетел в створ ворот, голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме сумел отбить его в штангу. Гости ответили очередным угловым: после подачи Мурило бил с линии вратарской, но удар отразил голкипер хозяев Фернандо Муслера. В компенсированное ко второму тайму время между игроками команд возникла небольшая потасовка около трибуны с болельщиками "Галатасарая", которые стали бросать в сторону футболистов российской команды посторонние предметы. Также стычка произошла и перед уходом команд в подтрибунное помещение, в разборках участвовал и главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль. После окончания встречи футболисты "Локомотива" пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, фанаты "Галатасарая" в это время снова бросали посторонние предметы на поле. Футболисты "Локомотива" не испугались атмосферы После матча Гисдоль заявил, что игроки "Локомотива" не испугались атмосферы на стадионе "Али Сами Ен". "Сегодня я особенно счастлив - вернулась настоящая футбольная атмосфера, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - Два года мы были лишены возможности играть такие настоящие матчи с болельщиками, на стадионе была сумасшедшая атмосфера. Ни в коем случае не могу сказать, что моя молодая команда испугалась этой атмосферы. Наоборот".

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"Моя команда показала мужскую, решительную игру. Второй тайм получился менее организованным, мы потеряли контроль над игрой, но это то, над чем мы будем работать в ближайшие недели и месяцы. Могу сказать, что у обеих команд были возможности победить, поэтому ничья - закономерный результат", - добавил Гисдоль. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский также назвал результат матча закономерным. "Очень эмоциональная игра, - сказал он журналистам. - В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке, играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья - результат закономерный". Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Сычев считает, что решающими оказались замены, проведенные Гисдолем в перерыве. "Локомотив" в плане качества показал хорошую игру, потому что футболисты знали, чего хотели, - сказал Сычев ТАСС. - Замены, которые сделал Гисдоль в перерыве, внесли решающий вклад в то, что команда переломила игру. Преимущество, которое было у "Локомотива" во втором тайме, показывает, что команда может реагировать на такой процесс игры, когда нужно менять тактику по ходу матча". "Локомотив" имеет шансы на выход в плей-офф В другом матче группы Е французский "Марсель" сыграл вничью с итальянским "Лацио" со счетом 2:2. По итогам игры "Лацио" сохранил вторую строчку в турнирной таблице, набрав пять очков в четырех матчах. Возглавляет квартет "Галатасарай" (8), "Марсель" (4) идет третьим, "Локомотив" (2) - четвертым. В следующем туре "Локомотив" 25 ноября примет "Лацио", а "Галатасарай" в тот же день дома сыграет с "Марселем".

"Локомотив" потерял шансы на первое место в группе, которое позволяет напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, занявшей третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии выступят в плей-офф Лиги конференций. Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что команда может выйти плей-офф Лиги Европы, если будет показывать такую же игру, как с "Галатасараем". "В оставшихся играх и решится, будет "Локомотив" в евровесне или не будет, - сказал Булыкин ТАСС. - Вполне возможно, что команда сможет бороться за выход в плей-офф с такой игрой, как в Стамбуле. Мы видели, что команда могла победить, но ей не повезло с реализацией моментов. Игра была очень хорошая, с движением и прессингом на чужой половине поля; если бы не контратака, у "Локомотива" было бы больше шансов забить". "Локомотив" играл не только смело, но и авантюрно: очень высокий прессинг, пытались оказывать давление на "Галатасарай". Такой футбол нравится, приятно смотреть, когда играют без центра, но он предполагает и возможные ошибки, особенно когда у команды нет сыгранности, она функционально не очень готова. Это приводит к тому, что в защите появляются дыры, куда врываются нападающие соперника. Так и получилось, когда пропустили гол: пятеро вышли на двоих защитников и забили, а более классная команда забила бы "Локомотиву" больше", - отметил в беседе с ТАСС бывший президент железнодорожников Николай Наумов.