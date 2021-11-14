Карьяла для молодых. Сборная России по хоккею стала третьей на первом этапе Евротура

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты заняли третье место на стартовом этапе Евротура - Кубке Карьяла, матчи которого (за исключением вынесенной встречи Швеция - Чехия) прошли в Хельсинки. Сборная России, составленная из молодых игроков, разыгралась только к третьему, заключительному матчу турнира.

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В последнем туре российской команде предстояло сыграть со сборной Чехии. Обе команды не одержали ни одной победы в первых двух турах Кубка Карьяла и в очной встрече должны были определить, кто займет третье место по итогам турнира. Российские хоккеисты уверенно переиграли оппонента, имевшего в своем составе немало опытных игроков, которые наверняка поедут и на Кубок Первого канала в декабре. У команды под руководством Сергея Зубова в ворота вернулся Дмитрий Шугаев, который очень уверенно провел два периода, а два гола пропустил уже после того, как его партнеры четырежды поразили ворота соперника. Ожидаемо остался во втором звене 16-летний Матвей Мичков, а в первой тройке с капитаном команды Дмитрием Воронковым и Дмитрием Рашевским тренеры попробовали Марата Хуснутдинова, который впервые за долгое время сыграл на своей номинальной позиции центрального нападающего. В матче с чехами блеснул один из самых опытных игроков этой команды - Александр Елесин. Защитник "Локомотива" сначала провел против соперника хороший силовой прием, который впечатлил даже Зубова с его опытом игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а на четвертой минуте он открыл счет в игре, броском от синей линии реализовав большинство. Вторую шайбу россияне также забросили в большинстве - Воронков замкнул передачу Никиты Тертышного, которого перевели из первой тройки нападения в третью. Курьезной получилась третья шайба, соавтором которой стал чешский вратарь, гол записали на Воронкова, а результативную передачу - на Мичкова. Четвертую шайбу российской команды в матче с чехами забросил Тертышный, после чего сборная Чехии сумела дважды поразить ворота Шугаева. Окончательный счет в самой концовке третьего периода установил Артем Галимов - 5:2. "Удачно завершили этот этап победой, нам удалось быстро забить в большинстве. Где-то мы ослабили [хватку] по ходу третьего периода, и чехи пошли вперед, но мы совладали с этим давлением, продолжали играть в наш хоккей, показывать нашу систему, которую мы задали с первого периода, и нам удалось довести матч до победы", - констатировал Зубов. Турнир же неожиданно для многих выиграли шведы, одержавшие победы во всех матчах. В последний раз они выигрывали Кубок Карьяла в 2015 году. Второе место заняли финны.

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Опытных игроков по минимуму Первый этап Евротура был использован россиянами в том числе и для просмотра кандидатов в молодежную сборную на чемпионат мира, который пройдет в конце декабря - начале января в Канаде. В Хельсинки сыграли 15 человек, которые по возрасту могут выступить в Эдмонтоне. Из них как минимум пятеро должны войти в состав команды на молодежное мировое первенство - вратарь Ярослав Аскаров, защитник Шакир Мухамадуллин, нападающие Хуснутдинов, Никита Чибриков и, пожалуй, Мичков. Аскаров на Кубке Карьяла провел только матч со шведами, и, по словам Зубова, от него ждут лучшей игры, хоть он и проявил себя на должном уровне.

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Остальные кандидаты будут выбираться как по итогам Кубка Карьяла, так и Турнира четырех наций, который параллельно проходил в Швеции. Там команда под руководством Владимира Филатова выиграла все матчи. Хоккеистов сборной России в Хельсинки, родившихся до 2000 года, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Самыми опытными в команде были форвард "Северстали" Даниил Вовченко и Елесин. Последний, как сказал Зубов, а потом и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, вместе с Воронковым и Галимовым может претендовать на попадание в состав на Олимпиаду. Ставку на молодых хоккеистов на Кубке Карьяла Ротенберг объяснил фактором плотного календаря в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). "Мы не брали опытных игроков, учитывая то количество матчей, которое каждый клуб провел в КХЛ, если сравнивать со шведской, финской и чешской лигами. Это было видно в первом матче с финнами, если смотреть на состояние наших топ-игроков: Галимова, Воронкова", - подчеркнул Ротенберг. Их мастерство отчетливо было видно в играх со шведами и чехами. При этом Галимов и Вовченко помогли раскрыться в своем звене и Мичкову, что заставляет надеяться на появление этой тройки и на Кубке Первого канала. Также стоит отметить и игру Шугаева, который и в первом матче турнира с финнами отстоял "на ноль" первый период. Мичкова вывели на пик к Хельсинки По-настоящему заставил заговорить о себе на Кубке Карьяла и Мичков, которому только в начале декабря исполнится 17 лет. Выступающий в системе СКА форвард в игре с финнами побил рекорд Владислава Третьяка, став самым молодым дебютантом отечественной сборной. В матче же со шведами Мичков побил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором гола в сборной России. Причем шайбу он забросил в стиле "лакросс", что говорит как о его уверенности в себе, так и об отсутствии боязни пробовать в игре что-то новое.

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В Хельсинки в составе сборной России приехало немало хоккеистов, имеющих порой минимум игрового времени в матчах КХЛ, но которым важно проверить себя на международном уровне. В КХЛ Мичков провел всего 10 игр, в которых набрал скромные 3 очка (2 гола + 1 результативная передача). В Молодежной хоккейной лиге же он выступает сразу за две команды системы СКА, в основном за "СКА-Варяги" (13 очков в шести матчах). Учитывая его результат на Кубке Карьяла, перспектива выступить на молодежном чемпионате мира выглядит очень заманчивой, однако Ротенберг отметил, что форсировать события не стоит. "Мы даем ему максимальную возможность играть в КХЛ, но понимаем, что не можем давать ему на таком уровне играть 20 минут. Ему надо быть лидером в команде, мы принимаем все эти решения вместе. Это уникальный хоккеист, но в это же время мы должны плавно готовить его к выступлениям и в молодежной сборной, и в юниорской. Потому что есть примеры, когда игрока перегружают, он есть во всей системе, а он должен быть в одной команде", - отметил первый вице-президент федерации. Успешное выступление Мичкова в Хельсинки Ротенберг связал с тем, что была проведена планомерная подготовка, которая должна была вывести нападающего на пик формы. И вопрос попадания Мичкова на Кубок Первого канала станет одной из тем при обсуждении состава сборной России на этот турнир. Пока же Зубов посоветовал юному игроку поменьше читать о себе в интернете. "Отличный дебют, хотелось, чтобы он продолжал расти. Он готов играть определенные матчи в КХЛ на самом высоком уровне. Что касается игры в большинстве, он очень неплохо видит площадку, у него отличный бросок", - отметил наставник российской команды. Дебют Зубова До и по ходу Кубка Карьяла сборная России лишилась двух тренеров, хоть и качество управления командой не пострадало. За день до старта турнира стало известно, что из-за появившихся симптомов ОРВИ вынужден был уехать из Хельсинки тренер-консультант Олег Знарок, который, скорее всего, присутствовал бы на скамейке во время матчей. Как сообщил Ротенберг, самочувствие Знарка улучшается, и ФХР рассчитывает на его возвращение к молодежному чемпионату мира.