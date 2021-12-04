"Спортивная жизнь, прожитая не зря". Владимиру Алекно исполняется 55 лет

Специалист привел сборную России по волейболу к победе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно, который привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, празднует 55-летний юбилей. Алекно родился в Полоцке, волейболом он начал заниматься в 10 лет. Свою игровую карьеру будущий тренер начал в минском СКА, откуда перешел в ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом СССР, побеждал в Кубке СССР и Кубке европейских чемпионов. Помимо армейских клубов, Алекно выступал за болгарский "Левски", где стал чемпионом Болгарии, итальянские "Асти", "Сполето", французские "Канн", в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Франции, и "Тур", где завершил свою карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. Начало тренерского пути Алекно начал тренерскую карьеру в 1999 году в "Туре", сменив болгарского специалиста Христо Илиева. Старые травмы давали все чаще о себе знать, и он задумался о завершении карьеры игрока. Руководство клуба видело, что Алекно пользуется авторитетом у товарищей по команде, и предложило ему ее возглавить.

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"Я почувствовал конец карьеры, стали проявляться профессиональные травмы. Команда выступала не очень хорошо, назревал момент смены тренерского штаба, и мне поступило предложение. Понимая, что кроме волейбола вокруг меня ничего нет, я его принял", - рассказал ТАСС Алекно. Специалист проработал в команде пять лет и за это время сделал из "Тура" одного из лидеров французского клубного волейбола. В 2003 году Алекно привел клуб к первой в его истории победе в Кубке Франции, а через год - в национальном первенстве. "Была проделана определенная работа: я поменял многое, начиная с дисциплины, которая в команде была не на высшем уровне. Это касается не только игровой дисциплины, но и бытовой, отношения к своему делу, и не одним днем это делалось, понадобилось время. Но уже через несколько лет мы стали чемпионами Франции и взяли кубок. Сейчас я поддерживаю отношения с менеджером клуба, со спонсорами, которые там были в те времена", - вспоминает специалист. Возвращение в Россию Успехи российского тренера за рубежом не могли остаться незамеченными, и вскоре московский "Луч" пригласил специалиста к себе. Там он проработал недолго, оттуда специалист перешел в московское "Динамо", где он провел три года и выиграл с командой чемпионат России. В 2008 году Алекно возглавил казанский "Зенит", которым он руководил 13 сезонов. "Когда я принимал "Зенит", он уже был на лидирующих позициях, выиграл и кубок, и чемпионат страны. Это был клуб на старте, готовый заявить о себе", - рассказал Алекно. Под его руководством команда выиграла все возможные турниры: девять раз побеждала в национальном первенстве, по шесть раз - в Кубке и Суперкубке России, пять - в Лиге чемпионов и один раз - в клубном чемпионате мира. Для Алекно все эти победы одинаково ценные. "Все победы для меня значимы, все до одной, я не могу сказать, что какая-то более значимая, а другая - менее", - заявил тренер. Назначение в сборную России 1 марта 2007 года Алекно впервые возглавил сборную России, сменив серба Зорана Гаича.

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"Это честь для тебя - возглавлять сборную. Когда тебе делают предложение возглавить национальную команду страны, ты отдаешь себе отчет, какую ответственность берешь на себя", - сказал тренер. В первый год под руководством специалиста российская команда стала серебряным призером Мировой лиги, чемпионата Европы и Кубка мира. В финале чемпионата Европы в Москве российская команда сенсационно уступила сборной Испании (2-3). По словам Алекно, это поражение стало самым тяжелым в его тренерской карьере. "Человеческий фактор сыграл огромную роль в том финале. Нам немного не повезло: сыграй мы еще 10 таких матчей, девять из них бы выиграли. Но именно в тот день не получилось", - вспомнил Алекно. В 2008 году сборная России приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. На групповом этапе россияне сыграли с бразильцами, поляками, сербами, немцами и египтянами. Подопечные Алекно заняли второе место в группе и вышли в четвертьфинал на сборную Болгарии, которую обыграли со счетом 3-1. В полуфинале россияне уступили американцам на тай-брейке, а затем в матче за бронзовые медали со счетом 3-0 переиграли сборную Италии. По истечении контракта тренер не стал выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера и покинул сборную. Олимпийский цикл Лондона В 2010 году Алекно вновь возглавил национальную команду, и успех не заставил себя долго ждать. Сборная России впервые в новейшей истории стала победителем Кубка мира и Мировой лиги, обыграв в обоих турнирах принципиальных соперников из Бразилии. На Олимпиаде в Лондоне российская команда попала в одну группу со сборными США, Бразилии, Германии, Сербии и Туниса. Россияне с третьего места вышли в четвертьфинал на поляков, которых обыграли в трех партиях. В полуфинале сборная России победила болгар (3-1) и пробилась в финал, где сыграла против бразильцев. Финальный матч получился драматичным: бразильцы выиграли первые два сета и вели по ходу третьего со счетом 22:19. У них было два матчбола, однако российская команда сумела переломить ход встречи и победила в решающей, пятой партии. Позднее стало известно, что многие игроки сборной приехали на Олимпиаду с различными травмами.

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"В команде были настоящие профессионалы, настоящие мужики, мы были единым целым. Победа в финальном матче началась, когда Саша Волков поставил блок в третьей партии, но до этого вышел Сергей Тетюхин. Я много раз говорил: если бы в те моменты вышел бы кто-то другой, медаль была бы иной пробы. Победа началась с этих двух игроков, и потом были замены, которые дезориентировали сборную Бразилии", - заявил Алекно. Тренер не скрывает, что эта победа кардинально изменила его жизнь. "Конечно, моя жизнь поменялась. Мы - олимпийские чемпионы, достигли наивысшей ступени спорта. Если оценивать спортивную жизнь, то она прожита не зря", - отметил специалист. В декабре 2012 года Алекно вновь покинул национальную команду. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро В 2015 году Алекно в третий раз в своей карьере стал тренером сборной России. До этого команда неудачно выступила на чемпионате мира 2014 года и не пробилась в финальную часть Мировой лиги. Под руководством Алекно сборная России проиграла на чемпионате Европы итальянцам в четвертьфинале, а затем заняла четвертое место на Кубке мира.

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В начале 2016 года россияне победили в европейском отборочном турнире на Олимпийские игры, обыграв по ходу соревнований сборные Германии (3-1) в полуфинале и Франции (3-1) в финале. На олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро сборная России попала в группу к командам Аргентины, Польши, Ирана, Египта и Кубы, откуда так же, как и в Лондоне, вышла в четвертьфинал с третьего места. В четвертьфинале подопечные Алекно победили канадцев (3-0), а затем с тем же счетом уступили бразильцам. Драматично сложился матч за третье место против сборной США. Сначала российская команда повела 2-0, но американцы сумели перевести игру в решающую партию, которую выиграли со счетом 15:13. Сборная России же впервые с 1996 года вернулась с Олимпиады без медалей. Работа в Иране, самый важный игрок в карьере Алекно Последним местом работы Алекно на данный момент является сборная Ирана. "Они давно хотели, чтобы я тренировал их сборную. Перед Олимпиадой в Токио они нашли точки соприкосновения, и я принял их предложение", - говорит специалист.

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