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Летние олимпийские виды спорта

"Спортивная жизнь, прожитая не зря". Владимиру Алекно исполняется 55 лет

Специалист привел сборную России по волейболу к победе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне
Владимир Алекно Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владимир Алекно
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно, который привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, празднует 55-летний юбилей.

Алекно родился в Полоцке, волейболом он начал заниматься в 10 лет. Свою игровую карьеру будущий тренер начал в минском СКА, откуда перешел в ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом СССР, побеждал в Кубке СССР и Кубке европейских чемпионов.

Помимо армейских клубов, Алекно выступал за болгарский "Левски", где стал чемпионом Болгарии, итальянские "Асти", "Сполето", французские "Канн", в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Франции, и "Тур", где завершил свою карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.

Начало тренерского пути

Алекно начал тренерскую карьеру в 1999 году в "Туре", сменив болгарского специалиста Христо Илиева. Старые травмы давали все чаще о себе знать, и он задумался о завершении карьеры игрока. Руководство клуба видело, что Алекно пользуется авторитетом у товарищей по команде, и предложило ему ее возглавить.

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"Я почувствовал конец карьеры, стали проявляться профессиональные травмы. Команда выступала не очень хорошо, назревал момент смены тренерского штаба, и мне поступило предложение. Понимая, что кроме волейбола вокруг меня ничего нет, я его принял", - рассказал ТАСС Алекно.

Специалист проработал в команде пять лет и за это время сделал из "Тура" одного из лидеров французского клубного волейбола. В 2003 году Алекно привел клуб к первой в его истории победе в Кубке Франции, а через год - в национальном первенстве.

"Была проделана определенная работа: я поменял многое, начиная с дисциплины, которая в команде была не на высшем уровне. Это касается не только игровой дисциплины, но и бытовой, отношения к своему делу, и не одним днем это делалось, понадобилось время. Но уже через несколько лет мы стали чемпионами Франции и взяли кубок. Сейчас я поддерживаю отношения с менеджером клуба, со спонсорами, которые там были в те времена", - вспоминает специалист.

Возвращение в Россию

Успехи российского тренера за рубежом не могли остаться незамеченными, и вскоре московский "Луч" пригласил специалиста к себе. Там он проработал недолго, оттуда специалист перешел в московское "Динамо", где он провел три года и выиграл с командой чемпионат России.

В 2008 году Алекно возглавил казанский "Зенит", которым он руководил 13 сезонов.

"Когда я принимал "Зенит", он уже был на лидирующих позициях, выиграл и кубок, и чемпионат страны. Это был клуб на старте, готовый заявить о себе", - рассказал Алекно.

Под его руководством команда выиграла все возможные турниры: девять раз побеждала в национальном первенстве, по шесть раз - в Кубке и Суперкубке России, пять - в Лиге чемпионов и один раз - в клубном чемпионате мира. Для Алекно все эти победы одинаково ценные.

"Все победы для меня значимы, все до одной, я не могу сказать, что какая-то более значимая, а другая - менее", - заявил тренер.

Назначение в сборную России

1 марта 2007 года Алекно впервые возглавил сборную России, сменив серба Зорана Гаича.

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"Это честь для тебя - возглавлять сборную. Когда тебе делают предложение возглавить национальную команду страны, ты отдаешь себе отчет, какую ответственность берешь на себя", - сказал тренер.

В первый год под руководством специалиста российская команда стала серебряным призером Мировой лиги, чемпионата Европы и Кубка мира. В финале чемпионата Европы в Москве российская команда сенсационно уступила сборной Испании (2-3). По словам Алекно, это поражение стало самым тяжелым в его тренерской карьере.

"Человеческий фактор сыграл огромную роль в том финале. Нам немного не повезло: сыграй мы еще 10 таких матчей, девять из них бы выиграли. Но именно в тот день не получилось", - вспомнил Алекно.

В 2008 году сборная России приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. На групповом этапе россияне сыграли с бразильцами, поляками, сербами, немцами и египтянами. Подопечные Алекно заняли второе место в группе и вышли в четвертьфинал на сборную Болгарии, которую обыграли со счетом 3-1. В полуфинале россияне уступили американцам на тай-брейке, а затем в матче за бронзовые медали со счетом 3-0 переиграли сборную Италии.

По истечении контракта тренер не стал выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера и покинул сборную.

Олимпийский цикл Лондона

В 2010 году Алекно вновь возглавил национальную команду, и успех не заставил себя долго ждать. Сборная России впервые в новейшей истории стала победителем Кубка мира и Мировой лиги, обыграв в обоих турнирах принципиальных соперников из Бразилии.

На Олимпиаде в Лондоне российская команда попала в одну группу со сборными США, Бразилии, Германии, Сербии и Туниса. Россияне с третьего места вышли в четвертьфинал на поляков, которых обыграли в трех партиях. В полуфинале сборная России победила болгар (3-1) и пробилась в финал, где сыграла против бразильцев.

Финальный матч получился драматичным: бразильцы выиграли первые два сета и вели по ходу третьего со счетом 22:19. У них было два матчбола, однако российская команда сумела переломить ход встречи и победила в решающей, пятой партии. Позднее стало известно, что многие игроки сборной приехали на Олимпиаду с различными травмами.

' YouTube/Olympics'

"В команде были настоящие профессионалы, настоящие мужики, мы были единым целым. Победа в финальном матче началась, когда Саша Волков поставил блок в третьей партии, но до этого вышел Сергей Тетюхин. Я много раз говорил: если бы в те моменты вышел бы кто-то другой, медаль была бы иной пробы. Победа началась с этих двух игроков, и потом были замены, которые дезориентировали сборную Бразилии", - заявил Алекно.

Тренер не скрывает, что эта победа кардинально изменила его жизнь. "Конечно, моя жизнь поменялась. Мы - олимпийские чемпионы, достигли наивысшей ступени спорта. Если оценивать спортивную жизнь, то она прожита не зря", - отметил специалист.

В декабре 2012 года Алекно вновь покинул национальную команду.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

В 2015 году Алекно в третий раз в своей карьере стал тренером сборной России. До этого команда неудачно выступила на чемпионате мира 2014 года и не пробилась в финальную часть Мировой лиги. Под руководством Алекно сборная России проиграла на чемпионате Европы итальянцам в четвертьфинале, а затем заняла четвертое место на Кубке мира.

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В начале 2016 года россияне победили в европейском отборочном турнире на Олимпийские игры, обыграв по ходу соревнований сборные Германии (3-1) в полуфинале и Франции (3-1) в финале.

На олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро сборная России попала в группу к командам Аргентины, Польши, Ирана, Египта и Кубы, откуда так же, как и в Лондоне, вышла в четвертьфинал с третьего места. В четвертьфинале подопечные Алекно победили канадцев (3-0), а затем с тем же счетом уступили бразильцам.

Драматично сложился матч за третье место против сборной США. Сначала российская команда повела 2-0, но американцы сумели перевести игру в решающую партию, которую выиграли со счетом 15:13. Сборная России же впервые с 1996 года вернулась с Олимпиады без медалей.

Работа в Иране, самый важный игрок в карьере Алекно

Последним местом работы Алекно на данный момент является сборная Ирана. "Они давно хотели, чтобы я тренировал их сборную. Перед Олимпиадой в Токио они нашли точки соприкосновения, и я принял их предложение", - говорит специалист.

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В первом матче олимпийского турнира иранцы под руководством российского тренера обыграли действующих чемпионов мира поляков (3-2), однако в последней игре, где разыгрывались путевки в четвертьфинал, они уступили со счетом 2-3 хозяевам Олимпиады.

Под руководством специалиста играло множество титулованных игроков. Помимо олимпийских чемпионов из России Сергея Тетюхина, Максима Михайлова, он работал с такими волейболистами, как француз Эрвин Нгапет, победивший на играх в Токио, бронзовый призер Игр в Рио американец Мэттью Андерсен, серебряный призер чемпионата мира Вильфредо Леон, выступающий за сборную Польши, и многими другими. Из внушительного списка титулованных спортсменов со всего мира Алекно не может выделить кого-то одного.

"Все те, с кем я работал, отдавались полностью, чтобы результат был тот, который от них ждали. Самый важный игрок за все эти времена - это сборная России", - заявил специалист.

На данный момент Алекно не объявлял об окончании карьеры, тренер сообщил ТАСС, что он взял паузу.

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