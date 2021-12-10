По тем же рельсам. "Локомотив" вновь завершил выступление в еврокубках на групповом этапе

ТАСС, 10 декабря. Московский футбольный клуб "Локомотив" на выезде проиграл французскому "Марселю" со счетом 0:1 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы. Железнодорожники в четвертый раз подряд завершили еврокубковый сезон на групповой стадии.

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"Локомотив" и "Марсель" перед последним матчем потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Команды разыгрывали между собой путевку в Лигу конференций - третий по значимости клубный европейский турнир. При этом железнодорожникам для продолжения еврокубкового сезона необходима была только победа. Однако "Локомотив" подошел к матчу с большими потерями, что сказалось на составе и игре команды. В матче из-за травм не сыграли капитан и вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Фаустино Анджорин, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов. Также из-за дисквалификации встречу пропустил хавбек Дмитрий Баринов. Из-за этого в составе железнодорожников оказалось три молодых воспитанника. В полузащите играли 20-летний Максим Петров и 19-летний Сергей Бабкин, а место в воротах в четвертой игре подряд занял 17-летний Даниил Худяков. "Локомотив" уже с начала первого тайма показывал беззубую игру в атаке. "Марсель" также не отличался обилием моментов, но все же имел преимущество по контролю мяча, а также совершил несколько подходов к воротам Худякова. Было заметно, что команде не хватает опыта во всех линиях, из-за чего и был пропущен гол. На 35-й минуте полузащитник "Марселя" Дженгиз Ундер с углового сделал подачу на ближнюю штангу, неразбериха в обороне привела к тому, что в штрафной один оказался нападающий Аркадиуш Милик, который головой переправил мяч в сетку ворот. После пропущенного мяча защитники "Локомотива" Тин Едвай, Пабло и Мацей Рыбус переглянулись в непонимании от того, как такое могло произойти. На голе завершились опасные моменты от обеих команд в первом тайме.

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После перерыва "Локомотив" начал играть посмелее, но команде по-прежнему с трудом удавалось совершать подходы к воротам соперника. "Марсель" тоже пробовал проявлять себя в атаке, на 67-й минуте хозяева имели отличный шанс забить второй гол. Жерсон вышел один на один с Худяковым, но молодой голкипер отразил удар бразильца. На 80-й минуте "Марсель" остался в меньшинстве, так как за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Валентен Ронжье. Однако это никак не сказалось на характере встречи, которая завершилась минимальной победой французской команды. "Марсель" был лучше "Локомотива" После матча главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли заявил, что команде нужно улучшать реализацию. "Мы были лучше "Локомотива" как сегодня, так и в Москве (встреча первого тура завершилась со счетом 1:1 - прим. ТАСС), - сказал Сампаоли, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Чтобы прогрессировать, нам нужно улучшать игру в фазе завершения. Мы нуждаемся в голах Милика. В феврале мы примем участие в новом турнире с очень хорошими командами, важно быть хорошо подготовленными, чтобы представиться наилучшим образом".

Его коллега из "Локомотива" Маркус Гисдоль также отметил, что "Марсель" действовал лучше. "Конечно, ни я, ни команда не рады этому результату, - сказал Гисдоль журналистам. - С другой стороны, нужно помнить о том, каким стартовым составом мы сегодня вышли на поле, какие у нас были возможности. После матча я сказал ребятам, что они хорошо отработали на поле, сделали все, что могли. Но сегодня "Марсель" был лучше нас". Полузащитник железнодорожников Алексис Бека-Бека считает, что команде было тяжело играть в первом тайме. "Мы разочарованы тем, что проиграли, - сказал Бека-Бека, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА. - Я думаю, что мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый половина встречи далась нам тяжелее. Мы боролись до финального свистка и покидаем турнир с высоко поднятой головой". Хавбек "Марселя" Конрад Де ла Фуэнте отметил, что теперь команда ставит перед собой цель выиграть Лигу конференций. "Я рад, что мы смогли выиграть сегодня и пробиться в Лигу конференций, - сказал Де ла Фуэнте, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА. - На данный момент мы вышли в плей-офф Лиги конференций, очевидно, что одной из наших задач является победа в турнире. Я с нетерпением жду начала матчей". "Локомотиву" не хватило опыта Бывший главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов считает, что команда чуть смелее играла во втором тайме, так как ей нечего было терять. "Локомотив с приходом немецких специалистов пытается атаковать соперника и идти в него, чтобы лишать времени на принятие решения, - сказал Рахимов ТАСС. - Но по первому тайму было видно, что "Локомотив" опустился в центральную зону, пытался лезть в борьбу в этой зоне, чтобы иметь пространство и переходить в контратаки, но, к сожалению, отборов было немного, переходов в контратаки не было. Чуть смелее "Локомотив" провел второй тайм, потому что терять было нечего, команде нужна была победа. Они пытались играть, было удаление, но в любом случае не складывалось ощущение, что железнодорожники могут увеличить давление и добиться положительного результата".

Бывший форвард железнодорожников Дмитрий Булыкин отметил, что московской команде не хватило опытных футболистов. "Первый тайм у команды явно не получился, - сказал Булыкин ТАСС. - Видно было, что не хватило опытных футболистов, которые где-то травмированы или не готовы к игре, наверное, это сказалось. Во втором тайме железнодорожники играли лучше, но уже было поздно. Поэтому сейчас "Локомотив" сосредоточится на чемпионате России, мы увидим, как у него это будет получаться". В другом матче группы Е итальянский "Лацио" сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе, набрав два очка. Первым стал "Галатасарай" (12 очков), вторым - "Лацио" (9), третьим - "Марсель" (7). Железнодорожники в четвертый раз подряд завершают еврокубковый сезон на групповой стадии, в трех случаях до этого они выступали в Лиге чемпионов. В последний раз "Локомотив" выходил в плей-офф в сезоне-2017/18, тогда команда выиграла группу F Лиги Европы с датским "Копенгагеном", чешским "Фаставом" и молдавским "Шерифом". Железнодорожники дошли до 1/8 финала, где в двух матчах уступили будущему победителю турнира "Атлетико" (0:3; 1:5). "Локомотив" не может одержать победу в еврокубковом матче на протяжении 17 игр. Последний раз железнодорожники побеждали в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в матче с германским "Байером" (2:1). Московской командой тогда руководил Юрий Семин. В другом матче дня московский "Спартак" в гостях выиграл у польской "Легии" со счетом 1:0, занял первое место в группе С и вышел в 1/8 финала. В среду петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с английским "Челси" (3:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала Лиги Европы. Благодаря этим результатам Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Шотландию. На данный момент на счету России 34,282 балла, в активе шотландцев 34,100 балла.