Пишем "Таллин", "Пекин" в уме? Определен состав фигуристов на чемпионат Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с составом на январский чемпионат Европы в Таллине, и, судя по всему, к Олимпийским играм в Пекине уже мало что может измениться, разве что в случае форс-мажорных обстоятельств. Исполком ФФККР прошел в Санкт-Петербурге по итогам чемпионата России - основного этапа отбора в сборную на Игры.
Перед стартом национального первенства, которое проходило на ледовой арене "Юбилейный", глава ФФККР Александр Горшков еще раз прояснил тонкости предстоящего отбора на Олимпиаду: "Первый старт после чемпионата России - это чемпионат Европы, и основной костяк сборной команды будет сформирован по результатам этих соревнований, включая запасных. Чемпионат Европы может повлиять на дальнейший состав, но я очень надеюсь, что этого не случится. И спортсмены, которые получат право выступить в Таллине, смогут выступить на Олимпийских играх".
Принципы отбора много лет остаются неизменными - два первых номера первенства страны получают право выступить на главных стартах автоматически, третий определяется тренерским советом и утверждается исполкомом федерации.
С учетом того, что срок подачи списков на Игры в Пекине практически совпадает с датой окончания чемпионата Европы, времени для маневра практически не остается. Итак, на европейский чемпионат едут три ученицы Этери Тутберидзе - чемпионка России Камила Валиева, серебряный призер первенства страны Александра Трусова и Анна Щербакова, занявшая в Санкт-Петербурге третье место. Запасные - Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
С Софьей Муравьевой, которая тренируется под началом Евгения Плющенко, случился очередной казус. Если в короткой программе спортсменка была вынуждена опуститься со второго места на третье из-за "ошибки ввода данных", то теперь девушке пришлось покинуть список запасных из-за ошибки подсчета возраста. Для допуска на чемпионат Европы необходимо, чтобы спортсмен достиг возраста 15 лет до 1 июля 2021 года. Но так уж "повезло" будущей Каролине Костнер, как сегодня называют в кулуарах нового вундеркинда российского женского одиночного катания, что родилась она позже на один месяц и три дня, иначе вполне могла бы претендовать на место в олимпийской команде, но почему-то этот факт на некоторое время выпал из внимания тренерского совета.
Даже близко никого
Что же до трио Тутберидзе, то эти девушки на Играх имеют все шансы войти в призы. Так, например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин даже не ставит этот факт под сомнение: "Происходящее в "Юбилейном" дало осмысление, что никто даже близко с нашими девушками не стоит, поэтому на Олимпиаде мы ждем, что весь пьедестал будет российским".
Катание первой тройки заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала так: "Все катались потрясающе - Саша Трусова сумела показать, на что она способна, Камила одержала безоговорочную победу. Аня - прекрасная фигуристка, она чемпионка мира, о чем тут говорить? У нее не самый простой период в карьере? Но она же с ним справляется". На вопрос, должна ли эта тройка ехать на Олимпиаду, Тарасова ответила положительно.
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская уверена: "Сейчас они спокойно выступят на чемпионате Европы, где у нас, скажем так, нет конкурентов, и после бросят все силы на Олимпийские игры. Там они будут стараться занять весь пьедестал, что вполне возможно".
В состав мужской команды вошли Марк Кондратюк (чемпион России), Михаил Коляда (серебряный призер национального чемпионата) и Евгений Семененко (четвертый номер чемпионата России). В запас включены Андрей Мозалев (3), Петр Гуменник (5) и Александр Самарин (6).
Для Мозалева, бронзового призера первенства страны, решение - безусловный удар, однако тренер спортсмена Кирилл Давыденко заявил, что это только повод для дальнейшей усердной работы. "Решение принято, надо работать дальше, мы первые запасные, - сказал специалист. - Конечно, мы расстроены, но это значит, что надо кататься лучше и не занимать третье место, которое попадает под обсуждение".
Генеральный директор ФФККР Александр Коган замену третьего номера аргументировал так: "Включить в состав Семененко было предложением тренерского совета. Оно аргументировано тем, что Семененко более опытный спортсмен и в течение сезона у него были более высокие результаты. Поэтому тренерский совет решил сделать так, исполком согласился с этим предложением".
Молодые и стремительные
В соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы выступят чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов - спортсмены снялись с чемпионата России из-за обострившейся травмы спины спортсмена, но к поездке в Таллин должны восстановиться. Александра Степанова и Иван Букин едут в Эстонию в качестве теперь уже двукратных чемпионов России.
Для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, занявших второе место, взрослый чемпионат Европы будет первым в карьере, как и, скорее всего, Олимпийские игры. И если это случится, их карьера будет, пожалуй, самой стремительной в истории российских танцев на льду. В запас включены Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (3), Аннабель Морозова и Андрей Багин (4), Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (5).
Состав российских участников парного европейского турнира полностью совпадает с призовой тройкой чемпионата России - в Таллин едут действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (1), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (2), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (3). В запас включены Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (4), Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (5), Карина Акопова и Никита Рахманин (6).
Ягудин уверен, что и российское парное катание имеет на Играх все шансы на успех: "В этой дисциплине у нас также реальный шанс занять весь пьедестал. Речь и о парах [тренера Тамары] Москвиной (Мишина/Галлямов и Бойкова/ Козловский - прим. ТАСС), и о паре Тарасова/Морозов, но тут многое зависит и от того, как откатаются наши оппоненты". В Европе у российских пар соперников практически нет, на Олимпиаде им предстоит борьба с китайцами.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.