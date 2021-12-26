Пишем "Таллин", "Пекин" в уме? Определен состав фигуристов на чемпионат Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с составом на январский чемпионат Европы в Таллине, и, судя по всему, к Олимпийским играм в Пекине уже мало что может измениться, разве что в случае форс-мажорных обстоятельств. Исполком ФФККР прошел в Санкт-Петербурге по итогам чемпионата России - основного этапа отбора в сборную на Игры.

Перед стартом национального первенства, которое проходило на ледовой арене "Юбилейный", глава ФФККР Александр Горшков еще раз прояснил тонкости предстоящего отбора на Олимпиаду: "Первый старт после чемпионата России - это чемпионат Европы, и основной костяк сборной команды будет сформирован по результатам этих соревнований, включая запасных. Чемпионат Европы может повлиять на дальнейший состав, но я очень надеюсь, что этого не случится. И спортсмены, которые получат право выступить в Таллине, смогут выступить на Олимпийских играх".

Принципы отбора много лет остаются неизменными - два первых номера первенства страны получают право выступить на главных стартах автоматически, третий определяется тренерским советом и утверждается исполкомом федерации.

С учетом того, что срок подачи списков на Игры в Пекине практически совпадает с датой окончания чемпионата Европы, времени для маневра практически не остается. Итак, на европейский чемпионат едут три ученицы Этери Тутберидзе - чемпионка России Камила Валиева, серебряный призер первенства страны Александра Трусова и Анна Щербакова, занявшая в Санкт-Петербурге третье место. Запасные - Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

С Софьей Муравьевой, которая тренируется под началом Евгения Плющенко, случился очередной казус. Если в короткой программе спортсменка была вынуждена опуститься со второго места на третье из-за "ошибки ввода данных", то теперь девушке пришлось покинуть список запасных из-за ошибки подсчета возраста. Для допуска на чемпионат Европы необходимо, чтобы спортсмен достиг возраста 15 лет до 1 июля 2021 года. Но так уж "повезло" будущей Каролине Костнер, как сегодня называют в кулуарах нового вундеркинда российского женского одиночного катания, что родилась она позже на один месяц и три дня, иначе вполне могла бы претендовать на место в олимпийской команде, но почему-то этот факт на некоторое время выпал из внимания тренерского совета.

Даже близко никого

Что же до трио Тутберидзе, то эти девушки на Играх имеют все шансы войти в призы. Так, например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин даже не ставит этот факт под сомнение: "Происходящее в "Юбилейном" дало осмысление, что никто даже близко с нашими девушками не стоит, поэтому на Олимпиаде мы ждем, что весь пьедестал будет российским".

Катание первой тройки заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала так: "Все катались потрясающе - Саша Трусова сумела показать, на что она способна, Камила одержала безоговорочную победу. Аня - прекрасная фигуристка, она чемпионка мира, о чем тут говорить? У нее не самый простой период в карьере? Но она же с ним справляется". На вопрос, должна ли эта тройка ехать на Олимпиаду, Тарасова ответила положительно.