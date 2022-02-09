Стартует второй подряд олимпийский мужской хоккейный турнир без игроков НХЛ

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 9 февраля матчами группы В, где выступает сборная России. Планировалось, что в столицу Китая приедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но коронавирус заставил ее руководство поменять это решение.
Олимпиада без игроков из сильнейшей лиги мира пройдет второй раз подряд. В 2018 году НХЛ отказалась отпускать своих спортсменов в южнокорейский Пхёнчхан, поскольку была недовольна условиями по страховке хоккеистов и тем, что не получала никакой доли с телеправ от Международного олимпийского комитета (МОК). Также руководство НХЛ и владельцы клубов говорили о том, что им невыгодно приостанавливать регулярный чемпионат.
Со второй половины 2021 года казалось, что НХЛ как никогда близка к возвращению на Олимпиаду. Еще в июле 2020-го в договор о продлении коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков был внесен пункт об участии хоккеистов в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. В обнародованном в июле 2021-го календаре текущего сезона НХЛ значилась пауза с 7 по 22 февраля, которая как раз совпадала по срокам с проведением олимпийского турнира (с 9 по 20 февраля).
3 сентября было объявлено, что НХЛ, МОК и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали участие игроков лиги в Олимпиаде. Стороны успешно договорились в том числе и по страховке, однако лига настояла на внесении в договор условия, согласно которому она могла без финансовых потерь поменять свое решение из-за обострения ситуации с коронавирусом до 10 января.
До начала сезона все шло к тому, что игроки НХЛ приедут в Пекин. До 8 октября все команды, за исключением сборной Китая, назвали трех игроков основного состава олимпийской команды, чаще всего это были представители НХЛ. В сборную России были включены вратарь "Тампы" Андрей Василевский, его партнер по команде форвард Никита Кучеров и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, которого практически все видели капитаном команды. Раньше всех свою тройку в лице форвардов Сидни Кросби ("Питтсбург"), Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") и защитника "Вегаса" Алекса Пьетранджело назвали канадцы, которые главным тренером объявили возглавляющего "Тампу" Джона Купера.
Однако спустя два месяца после старта сезона в лиге сложилась угрожающая продолжению чемпионата ситуация: к середине декабря в ковид-протокол попало свыше 100 игроков, а ближе к концу декабря лига ушла на пятидневную паузу. Уже в это время в СМИ начала появляться информация, что на Олимпиаду НХЛ своих хоккеистов не отпустит, это было связано и с мерами безопасности, которые собиралась предпринимать для участников Игр китайская сторона, в их числе - длительный карантин. 22 декабря НХЛ официально объявила об отзыве своего решения, но в то же время выразила надежду, что ее игроки сумеют выступить на следующей Олимпиаде, которую в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.
От Знарка к Жамнову
По сравнению с проходившим в 2021 году чемпионате мира в Риге штаб сборной России поменялся полностью. В середине сентября в кулуарах конгресса IIHF президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объявил о том, что главным тренером команды вновь станет Олег Знарок. Это решение угадывалось, так как Знарок имел хороший контакт с ведущими российскими игроками НХЛ. Однако через несколько дней стало известно о рекомендации экспертного совета ФХР назначить главным тренером входившего с 2015 года в штаб национальной команды Алексея Жамнова.
Выбор Жамнова, который, по сути, не имел опыта работы главным тренером, был понятен только потому, что за его спиной был огромный опыт игры в НХЛ и авторитет среди всех нынешних российских хоккеистов лиги. 18 октября на пресс-конференции в ТАСС специалист объявил свой тренерский штаб, в который вошли главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, бывший тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар. Генеральным менеджером команды стал выступавший еще в прошлом сезоне за "Авангард" олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук, который о завершении игровой карьеры не объявлял. В штаб команды также вошли советники Жамнова Валерий Каменский и президент ЦСКА Игорь Есмантович, работающий в системе армейского клуба Алексей Трощинский и бывший игрок НХЛ Владимир Малахов.
Тренером вратарей команды должен был стать работающий в клубе НХЛ "Сан-Хосе" Евгений Набоков. На Кубке Первого канала, единственной перед Олимпиадой турнире, где команда штаба Жамнова провела матчи, голкиперов тренировал Сергей Наумов из ЦСКА, который и остался на этой должности после отказа НХЛ отпускать своих игроков в Пекин. Жамнов, Ковальчук и Гончар еще осенью ездили в США на ряд матчей НХЛ, где общались с игроками клубов лиги на предмет их участия в Олимпиаде. Следующий визит Ковальчук должен был совершить после Кубка Первого канала в декабре, но после решения НХЛ он был отменен.
Сборная России приступила к подготовке к Олимпиаде 17 января - на три дня позже, чем было запланировано. Это было связано с решением Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в это же время приостановить регулярный сезон из-за вспышки коронавируса во многих командах. Причем в начале февраля лига объявила, что вынесет на совет директоров предложение досрочно завершить регулярный чемпионат, которое должно быть принято. Игроки национальной команды собрались сначала в одном из столичных отелей, а после карантина отправились в Новогорск, где готовились к Играм почти две с половиной недели.
В ходе сбора команда провела три микроцикла подготовки, играла лишь двусторонние матчи, а 3 февраля прилетела в Пекин. При этом хоккеисты отправились в китайскую столицу на отдельном самолете, что позволило к старту турнира избежать волны положительных и сомнительных результатов тестов, которая захлестнула ряд других участников турнира, а также женскую сборную России. Из-за коронавируса россияне так и не смогли провести контрольные матчи, вместо это на льду арены в Пекине была проведена еще одна двусторонняя игра.
Семь чемпионов Пхёнчхана
На сборе в Новогорске, по словам тренеров и игроков, штаб команды постоянно менял сочетания звеньев, которые стали ясны лишь за считанные дни до первого матча.
В основной состав из 25 игроков вошли: вратари - Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"); нападающие - Владимир Ткачев ("Трактор"), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Никита Гусев (СКА), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба - "Динамо", Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург"). В Пекине выступят семь победителей Олимпиады в Пхенчхане: Войнов, Яковлев, Нестеров, Андронов, Григоренко, Гусев и Шипачев. Сам состав примерно схож с тем, что был на столичном Кубке Первого канала, где россияне заняли второе место, проиграв только финнам.
В статусе запасных находятся голкипер Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), защитник Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), нападающие Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Артем Анисимов ("Локомотив") и Кирилл Марченко (СКА). Еще одним запасным был форвард СКА, один из лучших бомбардиров сезона КХЛ Андрей Кузьменко, присутствие которого в этом списке имело вопросы. 6 февраля было объявлено о том, что Кузьменко покинет команду из-за микротравм. Наличие списка запасных очень важно в нынешней ситуации, поскольку IIHF разрешила командам делать замены в составе по причине ковида или травм в двустороннем порядке, но до стартового матча никаких изменений в составе быть не должно.
Капитаном олимпийской команды стал Шипачев, его ассистентами будут Андронов, Яковлев и Нестеров. Шипачев стал знаменосцем сборной России на открытии Игр 4 февраля вместе с вице-чемпионкой Олимпиады 2014 года конькобежкой Ольгой Фаткулиной.
Ковидные изменения
Формат турнира является неизменным с 2010 года. 12 сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победители групп и лучшая команд, занявшая второе место, напрямую выйдут в 1/4 финала. Остальные проведут квалификационный матч за попадание в плей-офф. Сборная России сыграет в группе В с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
Стоит отметить, что чехи долгое время тренировались в Пекине в составе четырех полевых игроков, а вратарскую амуницию вынужден был надевать менеджер по экипировке.
Согласно регламенту и учитывая ковидные условия, каждая команда может выставлять на игру как минимум 17 хоккеистов (15 полевых и двух вратарей), а в отдельных случаев - 13 игроков. Техническое поражение засчитывается только тогда, когда одна из команд не может соблюсти это требование. Игры плей-офф в случае массового заболевания у команд отменяться не будут: если какая-то сборная не сможет сыграть, ее заменит выбывшая. Теоретически возможна и победа в финале Олимпиады сразу двух команд - это произойдет, если обе команды в финале и матче за третье место не смогут набрать нужное количество игроков.
В группе А сыграют команды Канады и США, финалисты предыдущих Игр немцы и сборная Китая. В составе хозяев Олимпиады одним из тренеров является олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев. Участие китайской команды на Олимпиаде еще в конце 2021 года было под вопросом. Тогда президент IIHF Люк Тардиф поставил под сомнение конкурентоспособность сборной, но совет организации не стал убирать их с турнира.
В группе С сыграют команды Швеции, Финляндии, Словакии и Латвии. Латвийцев тренирует бывший тренер сборной России, многолетний соратник Знарка по штабу ряда команд Харийс Витолиньш.