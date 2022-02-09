Стартует второй подряд олимпийский мужской хоккейный турнир без игроков НХЛ

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 9 февраля матчами группы В, где выступает сборная России. Планировалось, что в столицу Китая приедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но коронавирус заставил ее руководство поменять это решение.

Олимпиада без игроков из сильнейшей лиги мира пройдет второй раз подряд. В 2018 году НХЛ отказалась отпускать своих спортсменов в южнокорейский Пхёнчхан, поскольку была недовольна условиями по страховке хоккеистов и тем, что не получала никакой доли с телеправ от Международного олимпийского комитета (МОК). Также руководство НХЛ и владельцы клубов говорили о том, что им невыгодно приостанавливать регулярный чемпионат.

Со второй половины 2021 года казалось, что НХЛ как никогда близка к возвращению на Олимпиаду. Еще в июле 2020-го в договор о продлении коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков был внесен пункт об участии хоккеистов в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. В обнародованном в июле 2021-го календаре текущего сезона НХЛ значилась пауза с 7 по 22 февраля, которая как раз совпадала по срокам с проведением олимпийского турнира (с 9 по 20 февраля).

3 сентября было объявлено, что НХЛ, МОК и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали участие игроков лиги в Олимпиаде. Стороны успешно договорились в том числе и по страховке, однако лига настояла на внесении в договор условия, согласно которому она могла без финансовых потерь поменять свое решение из-за обострения ситуации с коронавирусом до 10 января.

До начала сезона все шло к тому, что игроки НХЛ приедут в Пекин. До 8 октября все команды, за исключением сборной Китая, назвали трех игроков основного состава олимпийской команды, чаще всего это были представители НХЛ. В сборную России были включены вратарь "Тампы" Андрей Василевский, его партнер по команде форвард Никита Кучеров и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, которого практически все видели капитаном команды. Раньше всех свою тройку в лице форвардов Сидни Кросби ("Питтсбург"), Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") и защитника "Вегаса" Алекса Пьетранджело назвали канадцы, которые главным тренером объявили возглавляющего "Тампу" Джона Купера.

Однако спустя два месяца после старта сезона в лиге сложилась угрожающая продолжению чемпионата ситуация: к середине декабря в ковид-протокол попало свыше 100 игроков, а ближе к концу декабря лига ушла на пятидневную паузу. Уже в это время в СМИ начала появляться информация, что на Олимпиаду НХЛ своих хоккеистов не отпустит, это было связано и с мерами безопасности, которые собиралась предпринимать для участников Игр китайская сторона, в их числе - длительный карантин. 22 декабря НХЛ официально объявила об отзыве своего решения, но в то же время выразила надежду, что ее игроки сумеют выступить на следующей Олимпиаде, которую в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

От Знарка к Жамнову

По сравнению с проходившим в 2021 году чемпионате мира в Риге штаб сборной России поменялся полностью. В середине сентября в кулуарах конгресса IIHF президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объявил о том, что главным тренером команды вновь станет Олег Знарок. Это решение угадывалось, так как Знарок имел хороший контакт с ведущими российскими игроками НХЛ. Однако через несколько дней стало известно о рекомендации экспертного совета ФХР назначить главным тренером входившего с 2015 года в штаб национальной команды Алексея Жамнова.