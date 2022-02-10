{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

В шаге от наград. Россияне дважды заняли четвертое место в шестой медальный день Олимпиады

Ближе всех к медалям были лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км с раздельным стартом, а также сборная по санному спорту в командной эстафете
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине осталась без наград, в шаге от пьедестала остановились лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем, а также саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов в командной эстафете.

Сборная России занимает четвертое место по общему количеству наград, в активе команды 11 медалей (две золотые, три серебряные, шесть бронзовых). Лидирует с 13 медалями сборная Австрии (4-5-4), далее идут команды Норвегии (5-3-4) и Канады (1-4-7) с 12 наградами.

Ситуация с Валиевой

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у российской фигуристки Камилы Валиевой.

В четверг Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх, а пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что спортсменка не отстранена от турнира в одиночной катании. Позднее на эту тему на пресс-конференции высказался официальный представитель МОК Марк Адамс. Он заявил, что не собирается комментировать домыслы. По его словам, сообщения о потенциальном допинговом случае являются "полностью спекулятивными".

На эту тему
Песков призвал ориентироваться на МОК в ситуации с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде
Песков призвал ориентироваться на МОК в ситуации с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации. "Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в зимних Олимпийских играх, - сказал министр. - Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации".

В поддержку Валиевой выступили целый ряд известных спортсменов и тренеров. Среди них Наталья Бестемьянова, Елена Исинбаева, Антон Сихарулидзе, Татьяна Тарасова и Евгения Медведева. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) днем ранее отказалось комментировать ситуацию с допинг-пробой Валиевой.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

15-летняя Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Победа Чена

В мужском одиночном катании золотую медаль завоевал американец Натан Чен, по сумме короткой и произвольной программ он набрал 332,60 балла (113,97 + 218,63). Второе место занял японец Юма Кагияма (310,05; 108,12 + 201,93), третьим стал его соотечественник Сёма Уно (293,00; 105,90 + 187,10). Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалев стал 19-м.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что россиянам пока сложно бороться с Ченом и японцами. "Кондратюк, конечно, не откатался так, как он может, все-таки сказалось то, что он так выложился на командном турнире, - сказала Бестемьянова ТАСС. - Но мы же видим, что творят японцы и Чен, какого количества и качества четверные [прыжки] они делают, поэтому нам пока сложно говорить, что мы можем бороться с американцем и с японцами".

На эту тему
Космический уровень. Фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в мужском катании
Космический уровень.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила выступление Семененко. "Семененко, тренирующийся у [Алексея Николаевича] Мишина, - молодец, очень прилично катался, восьмое место, разыгрался в конце. А вот два других могли бы выступить и получше", - сказала она ТАСС.

По словам заслуженного тренера России Инны Гончаренко, Кондратюку нужно усложнять программу для попадания на пьедестал. "Думаю, наш Марк - молодец, пусть в личном первенстве прокаты ему не удались, сыграла роль психологическая усталость, но он боролся и старался из последних сил, у него все впереди, - отметила Гончаренко в разговоре с ТАСС. - Ему стоит начать овладевать и другими многооборотными прыжками - и флипом, и лутцем, вставлять их в программы, чтобы думать о борьбе за более высокие места, с таким контентом при чистом катании мы в лучшем случае могли бы мечтать о попадании в шестерку".

Предыдущие Игры в Пхёнчхане Чен завершил на пятом месте, тогда он крайне неудачно откатал короткую программу, став 17-м, а произвольную выиграл. Короткую программу на Олимпиаде в Пекине американец выиграл с мировым рекордом, побив достижение японца Юдзуру Ханю, установленное в 2020 году.

Двукратный олимпийский чемпион Ханю занял четвертое место. Во время произвольной программы он попытался первым в мире исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании - четверной аксель, но упал.

"Самое обидное поражение с 1997 года"

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. Она преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второй стала финка Кертту Нисканен, третьей - ее соотечественница Криста Пярмякоски. Отставание Непряевой от финишировавшей третьей Пярмякоски составило 0,1 секунды. Еще одна россиянка Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина стала десятой, Лилия Васильева - 15-й.

Непряева после гонки расплакалась, узнав о таком маленьком отставании от третьего места и отказалась комментировать итоги соревнования.

На эту тему
Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года
Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года. Тогда на чемпионате мира Вяльбе победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша в гонке преследования. "Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы не так обидно, - сказала Вяльбе журналистам. - Не вспомню, когда еще было обиднее за результат, если только Бельмондо испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне. Сейчас Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю, не надо лезть в душу, когда очень тяжело".

Тренер Непряевой и сборной России Юрий Бородавко заявил, что спортсменка снизила скорость в середине гонки. "Должно пройти определенное время, чтобы спокойно посмотреть, провести анализ этой гонки, - отметил Бородавко в разговоре с ТАСС. - Все было не столько однозначно, как хотелось бы, то есть слишком быстрое начало, провал в середине, если не провал, то снижение скорости, и мощный финиш. В итоге 0,1 секунды не хватило до призового места, очень обидно".

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что Непряевой стоило применить другую тактику на финишной прямой в гонке. "Возможно, стоило выйти из лыжни, потому что спортсменки, занявшие четвертое и второе места, финишировали в лыжне, а первое и третье - без лыжни", - сказал он ТАСС.

Йохауг на нынешних Играх одержала вторую победу, 5 февраля она заняла первое место в скиатлоне.

Удовлетворительное выступление саночников

Саночники Иванова, Репилов, Денисьев и Антонов стали четвертыми в командной эстафете. Победу одержала сборная Германии, которая показала результат 3 минуты 3,406 секунды. Второй стала команда Австрии (отставание - 0,080 секунды), третьими - латвийцы (0,948). Отставание российских саночников составило 1,261 секунды.

На эту тему
Саночник Денисьев заявил, что отставание в технике не позволило выиграть медали в эстафете
Саночник Денисьев заявил, что отставание в технике не позволило выиграть медали в эстафете

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил на удовлетворительно четвертое место в командной эстафете. "На мой взгляд, ребята в двойках могли сегодня посильнее проехать, хотя они ненамного хуже ехали, чем в целом по сезону, - сказал Чудинов ТАСС. - Очень хорошо проехала Таня, у ней сегодня получилось даже лучше, чем в личной гонке. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно для медали. И в целом я считаю результат, показанный в эстафете, удовлетворительным".

Российские саночники завоевали одну медаль, бронзу команде принесла Иванова, которая завоевала награду в личном турнире. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российским саночникам не удалось выиграть ни одной награды.

"После Олимпиады предстоит провести большой анализ, нам многое не нравится, есть некоторые упущения и недочеты. Но мы выступили лучше, чем на прошлой Олимпиаде. И за Игры я бы поставил оценку удовлетворительно", - добавил Чудинов.

Неудача в лыжной акробатике

Американские фристайлисты Эшли Колдуэлл, Кристофера Лиллиса и Джастина Шёнефельда завоевали золотые медали в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике. Второе место заняла команда Китая, третье - представители Канады. Сборная России, которая изначально была одним из претендентов на медали в этом виде, не смогла пробиться в решающий финал. За команду выступали Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин.

На эту тему
Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля
Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля

Члены российской команды в разговоре с журналистами признали ряд ошибок в своем выступлении. "Я боролась, но совершила ошибку на приземлении, просела глубоко, поэтому сильно занизили оценку", - отметила Никитина. По словам Бурова, он совершил ошибку во время своего прыжка. Если бы программа была исполнена чисто, российская команда могла уйти в отрыв от соперников, считает спортсмен.

Никитин отметил, в свою очередь, что до четвертого места и выхода во второй финал не хватило пяти баллов. "Я все хорошо сделал, но не хватило баллов ребят, чтобы пробиться в финал. Но я мог бы и лучше прыгнуть - если бы еще лучше прыгнул, мы бы прошли. Очень обидно, потому что рассчитывали на победу", - сказал Никитин.

Возможно, на результате также сказалось отсутствие в российской команде трехкратного чемпиона мира по фристайлу в лыжной акробатике Максима Бурова. В четверг в пресс-службе Федерации фристайла России сообщили ТАСС, что он присоединится к команде 11 февраля. Олимпийские соревнования в акробатике у мужчин пройдут 15 февраля.

Другие результаты и медали

Также в этот день американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине "хафпайп", в лучшей из своих трех попыток спортсменка показала результат 94 балла. Второе место заняла испанка Керальт Кастельет (90,25), третье - японка Сена Томита (88,25). Представительницы команды России не были заявлены для выступления в данной дисциплине.

Австриец Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации (скоростной спуск + слалом) в соревнованиях по горнолыжному спорту. По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды. Серебро завоевал норвежец Александер Омодт Кильде (отставание +0,59 секунды), бронзу выиграл представитель Канады Джеймс Кроуфорд (+0,68). Российские горнолыжники участия в турнире не принимали.

Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе. В финальном заезде он пришел к финишу первым. Второе место занял канадец Элиот Гронден, третье - итальянец Омар Визинтин. Россиянин Даниил Донских завершил выступление в олимпийском турнире в 1/8 финала.

На эту тему
Первые призеры Олимпиады в Пекине вернутся в Москву 12 февраля
Первые призеры Олимпиады в Пекине вернутся в Москву 12 февраля

Также в четверг российская конькобежка Наталья Воронина стала шестой в забеге на дистанции 5 000 м. Золотую медаль завоевала Ирен Схаутен из Нидерландов, она установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 6 минут 43,51 секунды. Предыдущий рекорд, установленный на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, принадлежал немке Клаудии Пехштайн (6 минут 46,91 секунды). Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман (6.48,18), третьей стала чешка Мартина Сабликова (6.50,09). Соревнования по конькобежному спорту продолжатся в пятницу, мужчины выступят на дистанции 10 000 м.

Российские керлингисты одержали первую победу на олимпийском турнире, выиграв у команды Китая со счетом 7:4. Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). В первом матче россияне проиграли американцам со счетом 5:6. В следующем матче национальная команда встретится со сборной Швейцарии 11 февраля.

Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая шесть золотых и три серебряные награды. На втором месте располагается команда Норвегии (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые медали), тройку лидеров замыкают австрийцы (4-5-4). Четвертое место занимает команда США (4-5-1), далее идут нидерландцы (4-3-1), шведы (4-1-2), китайцы (3-3-0), итальянцы (2-4-2). Сборная России идет на девятом месте, завоевав две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия6309
2Норвегия53412
3Австрия45413
4США45110
5Нидерланды4318
6Швеция4127
7Китай3306
8Италия2428
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада14712
13Япония1247
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Чехия1012
18Новая Зеландия1001
18Словакия1001
20Финляндия0123
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЛегков, Александр ГеннадьевичМатыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Баскетбольные еврокубки
ЦСКА проиграл "Маккаби" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги
Встреча закончилась со счетом 75:84
Читать полностью