В шаге от наград. Россияне дважды заняли четвертое место в шестой медальный день Олимпиады

Ближе всех к медалям были лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км с раздельным стартом, а также сборная по санному спорту в командной эстафете

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда в шестой медальный день Олимпийских игр в Пекине осталась без наград, в шаге от пьедестала остановились лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем, а также саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов в командной эстафете. Сборная России занимает четвертое место по общему количеству наград, в активе команды 11 медалей (две золотые, три серебряные, шесть бронзовых). Лидирует с 13 медалями сборная Австрии (4-5-4), далее идут команды Норвегии (5-3-4) и Канады (1-4-7) с 12 наградами. Ситуация с Валиевой Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у российской фигуристки Камилы Валиевой. В четверг Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх, а пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что спортсменка не отстранена от турнира в одиночной катании. Позднее на эту тему на пресс-конференции высказался официальный представитель МОК Марк Адамс. Он заявил, что не собирается комментировать домыслы. По его словам, сообщения о потенциальном допинговом случае являются "полностью спекулятивными".

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Министр спорта Олег Матыцин отметил, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации. "Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в зимних Олимпийских играх, - сказал министр. - Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации". В поддержку Валиевой выступили целый ряд известных спортсменов и тренеров. Среди них Наталья Бестемьянова, Елена Исинбаева, Антон Сихарулидзе, Татьяна Тарасова и Евгения Медведева. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) днем ранее отказалось комментировать ситуацию с допинг-пробой Валиевой. Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. 15-летняя Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Победа Чена В мужском одиночном катании золотую медаль завоевал американец Натан Чен, по сумме короткой и произвольной программ он набрал 332,60 балла (113,97 + 218,63). Второе место занял японец Юма Кагияма (310,05; 108,12 + 201,93), третьим стал его соотечественник Сёма Уно (293,00; 105,90 + 187,10). Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалев стал 19-м. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что россиянам пока сложно бороться с Ченом и японцами. "Кондратюк, конечно, не откатался так, как он может, все-таки сказалось то, что он так выложился на командном турнире, - сказала Бестемьянова ТАСС. - Но мы же видим, что творят японцы и Чен, какого количества и качества четверные [прыжки] они делают, поэтому нам пока сложно говорить, что мы можем бороться с американцем и с японцами".

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила выступление Семененко. "Семененко, тренирующийся у [Алексея Николаевича] Мишина, - молодец, очень прилично катался, восьмое место, разыгрался в конце. А вот два других могли бы выступить и получше", - сказала она ТАСС. По словам заслуженного тренера России Инны Гончаренко, Кондратюку нужно усложнять программу для попадания на пьедестал. "Думаю, наш Марк - молодец, пусть в личном первенстве прокаты ему не удались, сыграла роль психологическая усталость, но он боролся и старался из последних сил, у него все впереди, - отметила Гончаренко в разговоре с ТАСС. - Ему стоит начать овладевать и другими многооборотными прыжками - и флипом, и лутцем, вставлять их в программы, чтобы думать о борьбе за более высокие места, с таким контентом при чистом катании мы в лучшем случае могли бы мечтать о попадании в шестерку". Предыдущие Игры в Пхёнчхане Чен завершил на пятом месте, тогда он крайне неудачно откатал короткую программу, став 17-м, а произвольную выиграл. Короткую программу на Олимпиаде в Пекине американец выиграл с мировым рекордом, побив достижение японца Юдзуру Ханю, установленное в 2020 году. Двукратный олимпийский чемпион Ханю занял четвертое место. Во время произвольной программы он попытался первым в мире исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании - четверной аксель, но упал. "Самое обидное поражение с 1997 года" Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. Она преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второй стала финка Кертту Нисканен, третьей - ее соотечественница Криста Пярмякоски. Отставание Непряевой от финишировавшей третьей Пярмякоски составило 0,1 секунды. Еще одна россиянка Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина стала десятой, Лилия Васильева - 15-й. Непряева после гонки расплакалась, узнав о таком маленьком отставании от третьего места и отказалась комментировать итоги соревнования.

На эту тему Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года. Тогда на чемпионате мира Вяльбе победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша в гонке преследования. "Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы не так обидно, - сказала Вяльбе журналистам. - Не вспомню, когда еще было обиднее за результат, если только Бельмондо испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне. Сейчас Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю, не надо лезть в душу, когда очень тяжело". Тренер Непряевой и сборной России Юрий Бородавко заявил, что спортсменка снизила скорость в середине гонки. "Должно пройти определенное время, чтобы спокойно посмотреть, провести анализ этой гонки, - отметил Бородавко в разговоре с ТАСС. - Все было не столько однозначно, как хотелось бы, то есть слишком быстрое начало, провал в середине, если не провал, то снижение скорости, и мощный финиш. В итоге 0,1 секунды не хватило до призового места, очень обидно". Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что Непряевой стоило применить другую тактику на финишной прямой в гонке. "Возможно, стоило выйти из лыжни, потому что спортсменки, занявшие четвертое и второе места, финишировали в лыжне, а первое и третье - без лыжни", - сказал он ТАСС. Йохауг на нынешних Играх одержала вторую победу, 5 февраля она заняла первое место в скиатлоне. Удовлетворительное выступление саночников Саночники Иванова, Репилов, Денисьев и Антонов стали четвертыми в командной эстафете. Победу одержала сборная Германии, которая показала результат 3 минуты 3,406 секунды. Второй стала команда Австрии (отставание - 0,080 секунды), третьими - латвийцы (0,948). Отставание российских саночников составило 1,261 секунды.

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил на удовлетворительно четвертое место в командной эстафете. "На мой взгляд, ребята в двойках могли сегодня посильнее проехать, хотя они ненамного хуже ехали, чем в целом по сезону, - сказал Чудинов ТАСС. - Очень хорошо проехала Таня, у ней сегодня получилось даже лучше, чем в личной гонке. Но этого, к сожалению, оказалось недостаточно для медали. И в целом я считаю результат, показанный в эстафете, удовлетворительным". Российские саночники завоевали одну медаль, бронзу команде принесла Иванова, которая завоевала награду в личном турнире. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российским саночникам не удалось выиграть ни одной награды. "После Олимпиады предстоит провести большой анализ, нам многое не нравится, есть некоторые упущения и недочеты. Но мы выступили лучше, чем на прошлой Олимпиаде. И за Игры я бы поставил оценку удовлетворительно", - добавил Чудинов. Неудача в лыжной акробатике Американские фристайлисты Эшли Колдуэлл, Кристофера Лиллиса и Джастина Шёнефельда завоевали золотые медали в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике. Второе место заняла команда Китая, третье - представители Канады. Сборная России, которая изначально была одним из претендентов на медали в этом виде, не смогла пробиться в решающий финал. За команду выступали Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин.

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Члены российской команды в разговоре с журналистами признали ряд ошибок в своем выступлении. "Я боролась, но совершила ошибку на приземлении, просела глубоко, поэтому сильно занизили оценку", - отметила Никитина. По словам Бурова, он совершил ошибку во время своего прыжка. Если бы программа была исполнена чисто, российская команда могла уйти в отрыв от соперников, считает спортсмен. Никитин отметил, в свою очередь, что до четвертого места и выхода во второй финал не хватило пяти баллов. "Я все хорошо сделал, но не хватило баллов ребят, чтобы пробиться в финал. Но я мог бы и лучше прыгнуть - если бы еще лучше прыгнул, мы бы прошли. Очень обидно, потому что рассчитывали на победу", - сказал Никитин. Возможно, на результате также сказалось отсутствие в российской команде трехкратного чемпиона мира по фристайлу в лыжной акробатике Максима Бурова. В четверг в пресс-службе Федерации фристайла России сообщили ТАСС, что он присоединится к команде 11 февраля. Олимпийские соревнования в акробатике у мужчин пройдут 15 февраля. Другие результаты и медали Также в этот день американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине "хафпайп", в лучшей из своих трех попыток спортсменка показала результат 94 балла. Второе место заняла испанка Керальт Кастельет (90,25), третье - японка Сена Томита (88,25). Представительницы команды России не были заявлены для выступления в данной дисциплине. Австриец Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации (скоростной спуск + слалом) в соревнованиях по горнолыжному спорту. По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды. Серебро завоевал норвежец Александер Омодт Кильде (отставание +0,59 секунды), бронзу выиграл представитель Канады Джеймс Кроуфорд (+0,68). Российские горнолыжники участия в турнире не принимали. Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе. В финальном заезде он пришел к финишу первым. Второе место занял канадец Элиот Гронден, третье - итальянец Омар Визинтин. Россиянин Даниил Донских завершил выступление в олимпийском турнире в 1/8 финала.

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Также в четверг российская конькобежка Наталья Воронина стала шестой в забеге на дистанции 5 000 м. Золотую медаль завоевала Ирен Схаутен из Нидерландов, она установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 6 минут 43,51 секунды. Предыдущий рекорд, установленный на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, принадлежал немке Клаудии Пехштайн (6 минут 46,91 секунды). Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман (6.48,18), третьей стала чешка Мартина Сабликова (6.50,09). Соревнования по конькобежному спорту продолжатся в пятницу, мужчины выступят на дистанции 10 000 м. Российские керлингисты одержали первую победу на олимпийском турнире, выиграв у команды Китая со счетом 7:4. Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). В первом матче россияне проиграли американцам со счетом 5:6. В следующем матче национальная команда встретится со сборной Швейцарии 11 февраля. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая шесть золотых и три серебряные награды. На втором месте располагается команда Норвегии (пять золотых, три серебряные, четыре бронзовые медали), тройку лидеров замыкают австрийцы (4-5-4). Четвертое место занимает команда США (4-5-1), далее идут нидерландцы (4-3-1), шведы (4-1-2), китайцы (3-3-0), итальянцы (2-4-2). Сборная России идет на девятом месте, завоевав две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.