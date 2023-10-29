Поражение "Спартака" в Воронеже, домашняя победа "Зенита". Итоги дня РПЛ

В субботу состоялись матчи "Зенит" - "Ахмат", "Крылья Советов" - "Оренбург", "Ростов" - "Локомотив", "Факел" - "Спартак", "Рубин" - "Балтика"

ВОРОНЕЖ, 29 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу четырьмя матчами. Наиболее интересными событиями игрового дня стали поражение московского "Спартака" в Воронеже и домашняя победа петербургского "Зенита".

В первом матче дня "Спартак" на выезде уступил "Факелу" со счетом 0:2. Игре предшествовал сильный дождь, поэтому газон пришлось спасать - работники стадиона перед началом встречи вычищали поле от воды. Это не сильно помогло, через некоторое время поле заметно испортилось, став вязким. В перерыве вновь была проведена работа по очистки газона. Во втором тайме дождь закончился, выглянуло солнце, поэтому поле немного подсохло.

Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов рассказал, что клуб будет работать над исправлением состояния газона, чтобы оно было лучше к следующему домашнему матчу - с ЦСКА в РПЛ 11 ноября. "Я надеюсь, что все люди, которые причастны к нему, сделают все, чтобы оно было хорошим к следующему матчу, - сказал Котов ТАСС. - Но опять же - три дня, аномалия, снег и дождь. Но поле было одинаковым для всех".

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил, что комиссия лиги по оценке качества футбольных полей планирует проинспектировать газон на домашней арене "Факела" 1 ноября. "Решение было принято еще до начала матча. Мне сложно комментировать подготовку газона или работу дренажной системы. Однако никто не будет отрицать аномальное количество выпавших осадков", - сказал он ТАСС.

Что касается игры, то хозяева оказались более приспособленными к состоянию газона, в первом тайме в основном футболисты "Факела" создавали моменты у ворот соперника. Самым запоминающимся эпизодом в первой половине встречи стало попадание в штангу после удара нападающего Евгения Маркова на 16-й минуте. Во втором тайме хозяева тоже отличались большей активностью в атаке. На 69-й минуте защитник "Спартака" Срджан Бабич сфолил в своей штрафной на Маркове и получил желтую карточку, которая стала для него второй. Марков реализовал пенальти, а окончательный счет в матче установил нападающий Максим Максимов.

"Спартак" в матче с "Факелом" не мог рассчитывать на нидерландского нападающего Квинси Промеса, который получил повреждение в игре прошлого тура с "Пари Нижний Новгород" (2:0). Также в заявке отсутствовал капитан красно-белых Георгий Джикия, который потерял место в стартовом составе команды в РПЛ. После матча главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сообщил журналистам, что у Джикии повреждение ребер. У Промеса, по словам главного тренера красно-белых, мышечный перегруз, поэтому он скоро должен быть в распоряжении "Спартака".

"Дождь был, поля не было"

Абаскаль заявил, что игру "Спартака" с "Факелом" трудно анализировать из-за состояния газона. "Прежде всего хочу сказать, что команда в таком матче, когда практически было невозможно играть в футбол, кое-что показала, она боролась, хотела победы, пробовала, - сказал тренер красно-белых. - К сожалению, две индивидуальные ошибки стоили дорогого: в первом случае пенальти и удаление, во втором случае тоже можно было избежать ошибки. Они нас сегодня привели к такому результату. Но в целом в таких условиях играть трудно, очевидно, к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле. Мы должны принять ошибки, принять поражение, мы должны не опускать голову, смотреть вперед и продолжать подготовку к следующим матчам. Такие игры трудно анализировать. Такое случается: бывает и снег, и холодно, бывает наоборот жарко очень. Но сегодня очень трудно анализировать футбол: нет спектакля, нет шоу".

Главного тренера поддержал вратарь "Спартака" Александр Максименко, но он отметил, что поле не может быть оправданием поражению команды. "Дождь - спартаковская погода? Дождь был, поля не было, - сказал он журналистам. - В том году поле было плюс-минус целое, если мне память не изменяет. Сложно было играть в наш футбол, перестраивались, играли длинными мячами, не повезло где-то, где-то "Факел" сильнее. Счет на табло".

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев также отметил, что поле не может быть оправданием поражению. "Поле было тяжелое, мяч застревал, но поле было одинаковое для обеих команд, для "Спартака" это не должно быть оправданием, - сказал Малышев журналистам. - После этого матча надо еще усерднее работать, в следующем матче выигрывать". Также Малышев сообщил, что Абаскаль не будет уволен после поражения от "Факела".

Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев назвал "Спартак" раздражителем для всех команд. "Привычно "Спартак" для всех это красная тряпка, раздражитель. Значит, мы должны быть хищниками, которые эту тряпку должны разорвать, это ментальность, мотивационная составляющая - не бояться, - сказал Ташуев на пресс-конференции. - А так была установка не дать сопернику играть, а самим играть в футбол. Мы должны не только отбиваться, мы должны стараться доминировать, атаковать, прессинговать высоко и получать от футбола удовольствие, то есть очень была важна раскрепощенность футболистов, чтобы они не зажимались, не боялись играть".

До этого дня единственная победа "Факела" над "Спартаком" датировалась 5 августа 2000 года. Спортивный директор воронежской команды Котов назвал победу исторической. "Мы очень рады, игроки молодцы, - сказал он ТАСС. - Конечно, игра складывалась тяжело, это же московский "Спартак", с ними, я думаю, ни у одной команды не было легкого матча. Мы 23 года не выигрывали у "Спартака", поэтому можно победу назвать исторической для нас".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. "Факел" с 15 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с "Локомотивом" 5 ноября. Воронежская команда днем ранее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

"Зенит" приблизился к лидеру

Также в субботу "Зенит" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37). У проигравших отличился Мохамед Конате (24). Кассьерра забил 10-й мяч в текущем сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему команда после 13 туров все еще не на первом месте. "Конечно, "Зенит" подсел, естественно, с точки зрения эмоциональной и с точки зрения состава, по сравнению с прошлым годом мы стали слабее, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Системообразующие игроки то есть у нас, кто-то ушел, кто-то, как те же Марио [Фернандес] или [Вячеслав] Караваев, в сегодняшней игре недоступны были. Поэтому приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться. Что касается "Краснодара", абсолютно заслуженно набрали приличный ход. Понятно, что команда, которая еще ни разу не проиграла, находится наверху турнирной таблицы. Чемпионат длинный, мы будем делать то, что мы можем - выкладываться на 100%. Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти".

В этом сезоне "Зенит" потерпел три поражения в РПЛ, что на одно больше, чем в прошлом розыгрыше чемпионата России. Петербургская команда набрала 26 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставание от идущего первым "Краснодара" составляет два очка, но у краснодарцев на одну игру меньше. "Ахмат" проиграл в третий раз подряд в чемпионате России, команда с 12 очками занимает 13-е место. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 4 ноября.

В другом матче дня "Ростов" дома выиграл у столичного "Локомотива" со счетом 1:0. Единственный мяч на третьей минуте забил Кирилл Щетинин. "Ростов" прервал серию "Локомотива" из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. Железнодорожники с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице, "Ростов" с 16 очками располагается на девятой позиции. В следующем туре "Ростов" 6 ноября на выезде сыграет с "Оренбургом".

Также в субботу самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. Самарская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 13 матчах. "Оренбург" с 12 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром" 5 ноября.

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Рубин" на своем поле победил "Балтику" со счетом 1:0. 29 октября состоятся игры "Пари НН" - "Сочи", "Динамо" - "Урал" и ЦСКА - "Краснодар".