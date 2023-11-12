Бестемьянова заявила, что ее потрясло четвертое место Валиевой на этапе Гран-при

Олимпийская чемпионка в танцах льду назвала математическим просчетом ошибки Валиевой в произвольной программе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева не заслуживала четвертого места на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах льду Наталья Бестемьянова.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, показала результат 213,59 балла (81,09 в короткой программе, 132,50 - в произвольной). Первое место заняла Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), второе - Алина Горбачева (219,02; 73,29 + 145,73), третье - Дарья Садкова (214,54; 73,15 + 141,39).

"Потрясло то, на каком месте оказалась Валиева, она не каталась так, чтобы оказаться на таком месте, - сказала Бестемьянова. - Я считаю, это математический просчет - либо ее самой, либо ее тренеров. Как можно прыгнуть лишние прыжки? В связи с этим вычли то, что она сделала, потом у нее есть украшение в программе, которое по правилам считается падением".

"Это должны были им сказать технические специалисты. Либо они не сказали, либо сказали, но тренеры не послушали, и она потеряла то, что потеряла. Когда выставлялись оценки, я понимала - прокат не лучший, но не плохой. Я думала, она проиграет произвольную программу, но все-таки останется первой, а судьи отсудили как положено, по международным правилам, отсуди они иначе, их бы начали проклинать, в общем, опять ей досталось", - добавила собеседница агентства.

Победителями четвертого этапа Гран-при России в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В произвольной программе они показали результат выше своего же мирового рекорда. "Из всего сегодняшнего дня меня больше всех впечатлили Мишина и Галлямов. Просто необыкновенно катались, сумасшедшие мастера", - заключила Бестемьянова.