"Динамо" - в тройке, "Краснодар" - лидер. Итоги первой части РПЛ

"Краснодар" обыграл московский ЦСКА и ушел лидером на зимнюю паузу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Команды Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли на зимнюю паузу после 18-го тура чемпионата, программа которого завершилась в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре тура "Краснодар" победил ЦСКА и сохранил лидерство в РПЛ. Интересной получилась и встреча в Воронеже, в которой "Факел" сыграл вничью с московским "Динамо".

В первом матче дня играли футболисты "Факела" и "Динамо". В этом сезоне в Воронеже при неблагоприятных условиях прошел матч "Факела" с московским "Спартаком": тогда из-за дождя поле было повреждено. К игре с "Динамо" агрономы "Факела" подготовились отлично. 8 декабря они провели ямочный ремонт поврежденных участков газона Центрального стадиона профсоюзов, кошение и нанесение разметки, после чего поле было укрыто специальным покрытием. За неделю до игры ожидалось понижение температуры, которое могло бы помешать проведению встречи, однако за час до начала игры градусник после замера показал минус 6 градусов.

Перед игрой "Факел" устроил специальную программу. На стадионе появился Дед Мороз, а всех болельщиков подбодряла яркая музыка. Также на неделе анонсировались розыгрыши интересных призов, среди которых были ноутбук, сертификат в фан-шоп и продуктовая корзина к новогоднему столу. Все это было разыграно в перерыве матча. Несмотря на непогоду, стадион посетили 6 254 зрителя.

"Динамо" открыло счет на 29-й минуте, это сделал нападающий Ярослав Гладышев. "Факел" отыгрался на 79-й минуте. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил пенальти из-за нарушения, которое совершил защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна. Форвард "Факела" Максим Максимов реализовал 11-метровый и установил окончательный счет - 1:1.

Из-за болезни пропустил матч нападающий московской команды Федор Смолов. Вратарь "Динамо" Антон Шунин вышел в стартовом составе и провел 359-й матч за команду, по количеству игр за бело-голубых он опередил Льва Яшина и вышел на чистое третье место в истории клуба. Впереди только защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363). Игра против "Динамо" стала для нападающего Хызыра Аппаева 100-й в составе "Факела".

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели в сентябре от московского "Спартака" (0:1). Во всех турнирах "Динамо" не проигрывает на протяжении 12 матчей.

Двойственные ощущения

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин назвал легковесным решение назначить пенальти в ворота команды. "Эпизод с назначением пенальти посмотрим еще раз, но мне, к примеру, переслали мнения нескольких уважаемых экспертов по судейству - и там, мягко говоря, есть большие сомнения по поводу этого пенальти, - сказал Гафин ТАСС. - Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжелых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат. [Милорад] Мажич (руководитель департамента судейства Российского футбольного союза - прим. ТАСС) на встрече с нашей командой акцентировал внимание на том, что для назначения пенальти судья должен видеть веские основания, а не первый спорный контакт, но Шафеев, вероятно, услышал что-то другое. Нам, видимо, нужно больше голов забивать, чтобы не оставлять шансов как сопернику, так и иным силам".

"Мы приложили максимум усилий, чтобы достичь результата в этом матче. Игры бывают разные, но за эту нам абсолютно точно не стыдно. Команда билась, команда боролась, команда играла в достойный, мужской футбол. В очень непростых условиях, особенно для тех южноамериканцев, которые первый сезон выступают в РПЛ и до этого никогда не играли при таких температурах и на таких полях", - добавил Гафин.

Футболисты сошлись во мнении, что поле хорошо подготовили, но погодные условия все-таки были неблагоприятными. Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин отметил, что поле было отличным. "Хороший, тяжелый матч, отличное поле, сами видите, футбол получался, ничего не мешало нам. Жаль, что не выиграли, одно набранное очко - тоже хорошо. Третье место в первой части сезона - нормально. Мы играем в футбол, ни о чем не думаем", - сказал он журналистам.

Бразильский полузащитник "Динамо" Бителло, возможно, удивил болельщиков тем, что был только в одном рукаве термобелья. Ранее он говорил, что ему так нравится играть. После матча с "Факелом" футболист признался, что привык к снегу - ранее бразилец рассказывал, что впервые увидел снег в этом году. "Я радовался и сейчас рад снегу, уже привык к нему, - отметил Бителло. - Конечно, теперь уже стало холоднее. Но тем не менее все нормально, сегодня была довольно сложная игра, но очко взяли. На такой позитивной ноте заканчиваем".

Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири заявил, что поле было хорошего качества. "Сегодня, понятно, было холодно, было тяжело играть в плане погоды, но мы ее не выбираем, какая есть, такая есть, - сказал он ТАСС. - Что касается поля, то спасибо всем людям, оно было намного лучше, чем в предыдущие матчи, благодаря агрономам и другим людям, которые приходили, убирали, помогали, очищали снег. Спасибо нашим болельщикам, сегодня была классная поддержка, как всегда". Нападающий Максим Максимов тоже считает, что погодные условия во время игры были тяжелыми.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. "Факел" с 21 очком располагается на 11-й позиции. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, бело-голубые на своем поле сыграют с московским "Локомотивом", "Факел" на выезде встретится с "Пари Нижний Новгород".

"Краснодар" сохранил лидерство

В центральном матче тура "Краснодар" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов. Благодаря победе "Краснодар" ушел на паузу в роли лидера РПЛ, в активе команды стало 38 очков в 18 матчах. Отрыв от петербургского "Зенита" составляет 2 очка.

В последний раз "Краснодар" побеждал ЦСКА на своем поле в РПЛ 15 мая 2022 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0. ЦСКА с 28 очками располагается на восьмой позиции. В следующем туре ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" на своем поле встретится с казанским "Рубином".

Также в воскресенье "Рубин" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 1:0. "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах, "Оренбург" (15 очков) располагается на 14-й позиции, следом идут "Балтика" (13) и "Сочи" (11). В следующем туре "Балтика" на своем поле проведет матч против "Сочи".

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Локомотив" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 2:0. В субботу "Спартак" дома оказался сильнее "Крыльев Советов" (3:0), "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Ахматом" (0:0), "Зенит" на своем поле победил "Пари НН" (1:0).