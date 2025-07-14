Успех россиян на Уимблдоне. Триумф Кудерметовой, прогресс Мирры и другие итоги

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли парный турнир Уимблдона

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты неожиданно порадовали своими результатами на прошедшем Уимблдоне. Отечественные спортсмены перед турниром имели не самую лучшую статистику на травяном покрытии, поэтому немногие верили, что им удастся выступить в Лондоне успешно.

Не верил в них и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который незадолго до старта турнира говорил, что показать хороший результат россияне могут только в женском парном разряде. И он был прав в том, что лучшее выступление среди россиян действительно зафиксировано в парах, однако больше всего Тарпищев верил в дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Но к победе пришла Вероника Кудерметова, которая выиграла Уимблдон в паре вместе бельгийкой Элизе Мертенс. В 2022 году они победили на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации, и до весны текущего года больше вместе не выступали. На грунте в 2025-м им удалось дважды дойти до финалов престижных турниров, на Открытом чемпионате Франции спортсменки остановились на стадии четвертьфинала, а уже на Уимблдоне им не было равных.

Для Кудерметовой это первая победа на турнирах Большого шлема. В 2021 году она дошла до финала Уимблдона вместе с Еленой Весниной, однако в том матче россиянки упустили несколько матчболов и не смогли выиграть турнир. Затем им не повезло и на Олимпиаде в Токио: там Кудерметова и Веснина заняли четвертое место.

Кудерметовой 28 лет, и в один момент перед ней встанет вопрос, делать ли в дальнейшем акцент на парах или оставить в приоритете одиночный разряд. В 2022 году она занимала девятое место в одиночном рейтинге, второе - в парном. Тогда спортсменка говорила, что одиночный разряд для нее в приоритете, но с тех пор она значительно опустилась в мировой классификации и сейчас там занимает только 38-е место. Многие высококлассные теннисистки со временем перестали играть одиночные турниры и переключились на пары. К таким игрокам можно отнести швейцарку Мартину Хингис и россиянку Веру Звонареву.

Женский парный разряд является одним из самых успешных для россиян. В 2017 году победительницами Уимблдона становились Веснина и Екатерина Макарова. Однако чаще всего отечественные теннисистки играют в дуэте с иностранными спортсменками. На Открытом чемпионате Австралии россиянки в парах побеждали четыре раза. В 2012 году победу одержал дуэт Светланы Кузнецовой и Звонаревой. Кузнецова также побеждала в 2005 году с австралийкой Алисией Молик. Дважды турнир выиграла Анна Курникова вместе со швейцаркой Мартиной Хингис (1999, 2002).

В 2013 году Открытый чемпионат Франции выиграли Веснина и Макарова. Самым успешным турниром Большого шлема для российских теннисисток является Открытый чемпионат США. В 2006 году Звонарева выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши, которая спустя год победила в паре с Динарой Сафиной. В 2014 году чемпионками стали Веснина и Макарова, а в 2020-м Звонарева победила с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

А что одиночники?

Неплохо россияне выступили и в одиночном разряде. Безусловно, гораздо большего все ожидали от Даниила Медведева, уступившего уже в первом круге, однако хорошо выступили Андрей Рублев и Карен Хачанов. Рублев дошел до четвертого круга, где в ожесточенной борьбе проиграл финалисту турнира испанцу Карлосу Алькарасу, а Хачанов вышел в четвертьфинал, где уступил американцу Тейлору Фритцу. Хачанову немного повезло с сеткой, так как до четвертьфинала он не встретился ни с одним игроком, который бы стоял выше него в мировом рейтинге. Уже в третьем круге его мог ждать Александр Зверев из Германии, однако он, как и многие фавориты, вылетел на ранней стадии.

У россиянок результаты были еще лучше, сразу три спортсменки дошли до четвертьфинала - это Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Преодолеть четвертьфинальный барьер им не удалось, но и без того их выступление на турнире, безусловно, является прекрасным. Каждая из них смогла значительно улучшить свой прошлогодний результат: Андреева на Уимблдоне-2024 уступила в первом круге, Павлюченкова - во втором, Самсонова - в третьем. Более того, четвертьфинал Уимблдона-2025 стал для Самсоновой лучшим достижением на турнирах Большого шлема.

Что касается Андреевой, то она по итогам Уимблдона впервые стала пятой ракеткой мира. Прогресс 18-летней теннисистки заметен, однако заметно и то, что пока ей трудно справляться с соперницами, которые намного сильнее физически. Впрочем, ее победы над такими теннисистками - всего лишь вопрос времени.

Титул в женском одиночном разряде завоевала полька Ига Свёнтек, которая в финале разгромила американку Аманду Анисимову. Впервые с 1911 года женский финал Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступила как раз Анисимовой в полуфинальном матче.

У Синнера и Алькараса нет конкурентов

Итальянец Янник Синнер победил Алькараса в финале мужского одиночного турнира. Предыдущий их матч в финале Открытого чемпионата Франции длился более пяти часов и получился интригующим. Преимущество стремительно переходило от одного спортсмена к другому, но в итоге на решающем тай-брейке Алькарас одолел своего принципиального соперника.

От финального матча на Уимблдоне тоже ожидали многого, однако Синнер почти всегда был где-то на шаг впереди Алькараса. Только в первом сете он упустил преимущество в один брейк, но больше таких ошибок не допускал. Итальянец убедительно победил, выиграв четвертый турнир Большого шлема. У Алькараса на данный момент таких побед пять. Обоим теннисистам не хватает одного титула, чтобы собрать карьерный Большой шлем: Синнеру надо выиграть Открытый чемпионат Франции, а Алькарасу не хватает победы на Открытом чемпионате Австралии.

Начиная с 2024 года только они выигрывают турниры Большого шлема, и пока нет оснований полагать, что кто-то может вмешаться в эту гонку. Синнеру немного повезло на Уимблдоне, он мог вылететь в четвертьфинале, но Григор Димитров из Болгарии при счете 2:0 по сетам получил травму и не смог продолжить борьбу. Однако даже если бы Димитров прошел Синнера, то вряд ли он смог бы обыграть Алькараса в финале.

С итальянцем и испанцем, а также с уходящим временем пытается бороться серб Новак Джокович, который выиграл рекордные 24 турнира Большого шлема. В Австралии он победил Алькараса, а затем трижды в полуфиналах проиграл Синнеру. Время неумолимо, Джоковичу уже 38 лет, и успевать за более молодыми и мощными соперникам ему с каждым годом все труднее.

Сейчас Синнер и Алькарас с большим отрывом являются первым и вторым теннисистами в мире, а это значит, что до финалов турниров друг с другом они встречаться не будут. Так что вряд ли кто-то удивится, если в главном матче Открытого чемпионата США вновь сыграют итальянец и испанец. Турнир пройдет на "харде", а на этом покрытии Синнер не знает поражений 21 матч подряд на турнирах Большого шлема, так что у него будет небольшое преимущество.