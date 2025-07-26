Заболотный назвал свое удаление в матче с "Балтикой" ужасной ошибкой

"Спартак" в матче второго тура РПЛ проиграл "Балтике" со счетом 0:3

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный признал свою ошибку в эпизоде с удалением в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой". Об этом Заболотный заявил журналистам.

Матч "Спартак" - "Балтика" прошел в субботу в Москве и завершился победой гостей со счетом 3:0. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте за удар шипами в ногу соперника.

"Это ужасная ошибка, я хочу признать ошибку, сказать слова извинения всей команде, а также извиниться перед болельщиками. Роковая случайность, которая повлияла на результат", - сказал Заболотный.

В следующем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном", а 30 июля в гостях сыграют с "Ростовом" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.