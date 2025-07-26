Нападающий забил дебютный гол в составе бело-голубых в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев будет забивать еще больше голов после дебютного мяча в составе команды. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Сергеев забил первый гол за "Динамо" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:0). Сергеев перешел в "Динамо" летом из самарских "Крыльев Советов".

"Я рад за Сергеева, это его первый гол. Уверен, что он будет еще больше забивать. Что касается игры, то вам лучше спросить у [главного тренера Валерия] Карпина, мое мнение - нам есть куда стремиться в этом компоненте. Конечно, хочется, чтобы мы забивали больше голов, но важен конечный результат", - сказал Гафин.