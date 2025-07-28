Яна Егорян — одна из самых ярких российских саблисток XXI века. В 16 лет она выиграла Юношеские Олимпийские игры в личном и командном турнире, а уже через шесть лет отправилась на свою первую взрослую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Там в ее честь дважды поднимался флаг России: сначала она завоевала личное золото, а затем вместе с подругами выиграла командный турнир. Этот успех стал историческим — женское фехтование России не брало олимпийского золота почти полвека.

Детство Яны прошло в Ереване, но после развода родителей мама переехала с дочерью в подмосковные Химки. Жизнь семьи складывалась непросто, но именно тогда тренер предложил Яне бесплатно заниматься фехтованием. Она выбрала саблю, потому что этот самый динамичный вид оружия вполне соответствовал ее характеру. Несмотря на загруженность и бытовые сложности, Егорян уже в 18 лет стала чемпионкой России среди взрослых и вошла в состав национальной сборной.

Как бы трехкратная чемпионка мира ни любила фехтование, она никогда не зацикливалась на спорте, подчеркивая — она благодарна фехтованию, но у нее есть и личная жизнь, семья, и увлечения. "Молодость одна, нужно ею наслаждаться", — говорила Яна. Более того — Егорян не самый ярый приверженец строгого режима. Она не раз честно признавалась, что может и поесть в три часа ночи, и отправиться в караоке после тяжелого дня. Но ее день всегда расписан по минутам — ее хватает и на спорт, и на семью, и на друзей, и на увлечения.

Мало кто знает, но Егорян — еще и активист, который вкладывает собственные средства на поддержку бездомных животных, покупает корма, помогает их лечению. Одним из таких спасенных стал подкидыш, подобранный лично корреспондентом ТАСС в августе 2020 года. Полосатый котенок, казалось бы, уже обреченный, выжил, став настоящим членом семьи — верным, любящим и почти здоровым, хотя и полностью слепым.

Как Егорян на все хватает, не знает никто, но она нашла свой баланс, который помогал ей не выгорать даже в самые тяжелые спортивные моменты своей карьеры.

Когда после Рио она решила сделать паузу в карьере, многие были удивлены. Но она честно призналась: ей нужно время для себя и семьи. В мае 2021 года у нее родился сын Лука — или, как она его ласково называет, Лукас. В октябре 2021 года она заявила ТАСС — возвращается: "Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам, — сообщила Егорян. — К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что на Олимпиаде 2024 года в Париже мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016".

19 апреля 2022 года она призналась, что готова завершить карьеру, если не сможет пройти отбор на Олимпиаду. А 11 мая 2023 года президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях 13 из 24 российских фехтовальщиков — в их числе оказалась и Яна. Тем не менее она продолжила тренироваться и оставалась в форме, не отказываясь от мечты вернуться на Олимпийские игры.

Яна активно ведет соцсети, отвечает подписчикам, делится советами, рассказывает о фехтовании. Она также много общается с детьми, посещает школы, участвует в мастер-классах и принимает участие во внутрироссийских стартах. И вместе с этим остается одной из самых красивых девушек не только российского, но и международного спорта — по версии британского Sun Егорян вошла в список самых сексуальных спортсменок Олимпиады… 2024 года в Париже, куда Егорян так и не допустили. Ее последним крупным международным стартом стал чемпионат мира в Будапеште 2019 года. Прошло шесть лет.

О своем участии в чемпионате мира в Тбилиси она узнала незадолго до соревнований — ее, а также ранее отстраненных Софью Великую, Ольгу Никитину и Камиля Ибрагимова включили в списки в последний момент. Чего стоило ей подготовиться к главному старту года, как и остальным трем, можно только предполагать. К трудностям добавилась и неспокойная обстановка в Тбилиси уже в момент проведения чемпионата — накануне ее старта ранним утром "доброжелатели" устроили возле отеля россиян "шоу" из петард и фейерверков с сожжением российского флага. Но Егорян выиграла, несмотря ни на что, стала первой. И не стеснялась чемпионских слез.

"Это, конечно, Яна, — сказал после победы ТАСС главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. — Яна, которая может радовать своими результатами и приносить чудо в самый нужный момент. Как это было в 2016 году на Олимпиаде и как это было сегодня. В 2016 году я не говорю про первое место, а про то, что она в полуфинале остановила Ольгу Харлан (двукратную олимпийскую чемпионку в командной сабле с Украины — прим. ТАСС) со счетом 15:9. А сегодня она из никакого, нулевого рейтинга стала чемпионкой мира", — отметил Мамедов.

Тренер предположил, что ее жизненный путь достоин новой экранизации. Кто знает, может, кто-то из российских кинематографистов действительно замахнется на "На острие — 2"?

Вероника Советова