Хоккеисты ЦСКА догнали "Динамо" по количеству побед в Кубке мэра Москвы

В финале армейцы одержали победу над "Динамо" из Минска

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею, в финале турнира обыграв минское "Динамо". Третье место неожиданно занял китайский клуб "Шанхай Дрэгонс", который в отличие от остальных клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начал тренироваться около недели назад.

Хоккеисты ЦСКА показали наиболее целостный хоккей. Минчане же вышли в финал благодаря волевой победе над московским "Динамо" (3:2), дав отдохнуть своему лидеру Вадиму Шипачеву. В финале при равной игре соперники показали отличную реализацию численного преимущества. За исключением буллита Николая Коваленко, все шайбы были заброшены, когда каждый из соперников имел большинство.

В плане игры в большинстве как раз приятно удивил ЦСКА. Новички составили первые две тройки, в одной из которых своей нацеленностью на ворота, голевым чутьем выделялся Даниэль Спронг с опытом игры в Национальной хоккейной лиге. Другую тройку составили Коваленко, Дмитрий Бучельников и двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Зернов. Коваленко забивал в обоих своих матчах - в игре со "Спартаком" и в финале, где оформил дубль.

Армейцы выиграли Кубок мэра в седьмой раз и по этому показателю сравнялись с московским "Динамо". Клубы являются единственными, кто участвовал во всех 18 турнирах. Лучшим молодым игроком турнира был признан форвард ЦСКА Иван Янченко, набравший по системе "гол + пас" 2 очка (1 + 1) в матче с "Шанхаем". Лучшим защитником - его одноклубник Владислав Провольнев, лучшим нападающим - минский динамовец Виталий Пинчук.

Костяк "Динамо" пока не помогает

"Шанхай" можно было назвать главной неожиданностью прошедшего турнира, учитывая, что представитель этой команды Патрик Рибар был признан лучшим вратарем, а нападающий "Драконов" Гейдж Куинни набрал больше всех очков (3 + 1). В матче за третье место "Шанхай" обыграл московское "Динамо" со счетом 6:1. Китайская команда собралась практически неделю назад, в то время как остальные клубы лиги тренируются с начала месяца. Даже победа "Шанхая" над "Спартаком" (3:2) не так удивила, поскольку в "Спартаке" только ищут оптимальные связи в атаке, до сих пор нет понимания, как будет формироваться первая тройка после ухода Николая Голдобина.

Совершенно ясно, что команда Жерара Галлана, имея в составе немало добротных по меркам КХЛ игроков, пока действует на свежести. И с проблемами, связанными с отсутствием полноценной функциональной подготовки, китайский клуб еще столкнется. "Динамо" задействовало всех сильнейших игроков, вернулся и Никита Гусев, который пропускал предыдущую игру с минским "Динамо" в связи с участием в матче, посвященном олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку.

На результат игры с "Шанхаем", возможно, повлияла травма Седрика Пакетта, из-за которой динамовцы остались без одного из ведущих центрфорвардов. За исключением ушедшего в "Авангард" Дмитрия Рашевского, "Динамо" удалось сохранить лидеров прошлого сезона. Турнир показал, что пока бело-голубые не форсируют ситуацию в плане набора формы, учитывая поиск Алексеем Кудашовым связок, которые давали бы результат.

Пока очевидно, что явно не сильнейшей линией в команде выглядит вратарская. Максим Моторыгин, который начнет чемпионат основным голкипером, не блещет. В матче с "Шанхаем" не выручил и пришедший из "Спартака" Дмитрий Куликов, и тренерский штаб бело-голубых не побоялся выпустить Владимира Селиванова, которому только в июле исполнилось 17 лет.

Проблемы "Торпедо" и "Спартака"

Пока по результатам и по игре ничем не порадовало "Торпедо". В команду вернулись убранные предыдущим главным тренером команды Игорем Ларионовым опытные Алексей Кручинин и Антон Сизов. Но нижегородцам ни это, ни что-либо другое пока не помогает.

"Спартак" находится в поисках игры в атаке, главный тренер Алексей Жамнов ищет оптимальные сочетания. Отсутствие в игре с "Торпедо" по медицинским показаниям Никиты Коростелева и Германа Рубцова позволило, в частности, вернуть в состав Станислава Ярового, на турнире сыгравшего в каждом из первых трех звеньев. Первый матч сыграл и Адам Ружичка, на переговоры с которым о новом контракте столичный клуб затратил немало усилий.

В первой тройке с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным, где уже нет Голдобина, в игре с "Шанхаем" пробовался и пришедший из СКА Григорий Кузьмин. Лучшим бомбардиром команды в межсезонье с 6 очками по системе "гол + пас" (1 + 5) стал Александр Пашин, который в последнем предсезонном матче в связи с возвращением Ярового играл в третьем звене.

До Кубка мэра "Спартак" в сильнейшем составе не играл. Как показал турнир, состав первых трех троек и двух пар защитников уже сформирован. Проблемы с игрой в обороне никуда не делись - в матче с ЦСКА красно-белые допустили четыре выхода один в ноль, плюс оставляет желать лучшего игра в большинстве.

Сезон КХЛ стартует 5 сентября в Ярославле матчем с участием двух финалистов последнего плей-офф - действующего обладателя Кубка Гагарина "Локомотива" и "Трактора".