Российская команда выступала на турнире в Хорватии без ряда лидеров из-за проблем с визами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать медалей завоевали российские борцы на чемпионате мира в Загребе. У мужской сборной по вольной борьбе - золото, серебро и бронза, у команды по греко-римской - серебро и две бронзы, у женщин - два серебра и три бронзы. Единственный, кто прилетел из Загреба с золотом из россиян, - олимпийский чемпион Заур Угуев.

Сравнимо слабое выступление было только в 2017 году в Париже, когда золота не оказалось вовсе. На предолимпийском турнире в Белграде в 2023 году на счету вольников было два золота, серебро и бронза, у "классиков" - одна бронза, у женщин - ни одной медали. Но это пока лишь цифры. А за ними - валидольные сборы, недопуски, сгоревшие билеты. Самая первая потеря перед стартом - двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, вынужденный пропускать очередной турнир из-за проблем с визой. К слову, несмотря на происходящее, видео схваток Садулаева транслировались на арене перед финальным блоком.

Аналогичная перспектива не оказаться в Загребе была и у олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова, отобравшегося на турнир через контрольную схватку, он пропустил чемпионат России из-за травмы колена, полученной в финале чемпионата Европы от новоиспеченного албанца, бывшего товарища по команде Чермена Валиева.

Сидакову визу не давали до последнего дня, пришлось переносить вылет, но и на этом злоключения не закончились. Уже по прибытии в Загреб Сидакова, а также борцов Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова более семи часов "мариновали" в аэропорту проверками. И все же он медаль взял, но не золото, а бронзу. Проиграл в полуфинале все тому же Валиеву, хотя и доминировал почти всю схватку, вел четыре балла. Но Валиев задел подбородок соперника головой, что заставило Сидакова на мгновение потерять контроль. Позже борец рассказал, что у него сломаны четыре зуба: "Что-то произошло, и я выключился. Случайно мне попало - это же борьба. Я врачу говорил - что-то не то со мной, чуть-чуть можно подождать? А он говорит - нет, гоу-гоу, уже предупреждение мне давал. Удар хороший получил - сломал четыре зуба, кушать не могу, больно".

Под занавес турнира по вольной борьбе серебро принес дебютант Аманула Гаджимагомедов.

Борьба за Сефершаева

Не без потерь и у сборной по греко-римской борьбе - не досчитались двух лидеров. Первым прозвучал вердикт по Садыку Лалаеву (до 60 кг) - призеру чемпионатов мира и Европы, на которого очень рассчитывало руководством сборной. Ему в визе отказали. Аналогичная ситуация и с Эмином Сефершаевым (до 55 кг) - двукратным чемпионом Европы, двукратным призером чемпионатов мира. Вот только в момент отказа он уже находился в Загребе и даже успел получить аккредитацию. Вернувшись в гостиницу россиянин встретился с сотрудниками полиции, предложившими ему последовать в отделение. Там Сефершаев провел в изолированном помещении более семи часов, в то время как через стену от него за судьбу борца сражались президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, член бюро Европейского мира борьбы Георгий Брюсов, консул и адвокат. Все это время на связи с ними было российское министерство спорта и лично министр Михаил Дегтярев. Речь шла о депортации - Сефершаева хотели отправить в наручниках в лагерь для нелегалов. Однако общими усилиями борца отстояли - он, все также, в наручниках, отправился на границу с дружественной Сербией, откуда вылетел домой.

"Когда меня забрали, я был в участке полиции более семи часов, потом меня отвезли на пограничный контроль, там еще продержали час-два, проверяли, потом надели наручники и отвезли на границу. И все это время Михаил Геразиевич [Мамиашвили] и наши представители были рядом", - рассказал позже ТАСС сам Сефершаев.

За неимением двух лидеров, команда по греко-римской борьбе завоевала в Загребе серебро и две бронзовые медали. На вторую ступень пьедестала поднялся Артур Саргсян (до 97 кг), на третью - Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

На вопрос ТАСС, справедливо ли называть такой результат провалом, главный тренер команды Гоги Когуашвили отметил, что не в этой ситуации - много что команде пришлось пройти.

"Лалаева и Сефершаева нашей команде очень не хватало, пришлось делать замены ребятами, которые не то что на международных турнирах не выступали, за границей не бывали. Кто-то из спортсменов только из-под санкций вышел - нигде не могли выступать, кто-то завершил карьеру", - рассказал Когуашвили.

Когуашвили отметил, что команда молодая, она развивается: "Наши спортсмены мотивированы, несмотря ни на что. Например, Даниял Агаев, дебютант - выиграл в четвертьфинале у олимпийского чемпиона кубинца Орта Санчеса. Мы развиваемся, до Олимпиады время есть".

"Поняли, что могут побеждать"

На фоне злоключений мужчин, результат женской сборной справедливо можно считать если и не полным успехом - золота со времен турнира 2019 года, где чемпионками были Инна Тражукова и Наталья Воробьева, пока так и не случилось, но как минимум гигантским скачком вперед. В копилке прекрасной половины сборной больше всего медалей. В шаге от победы оказались Екатерина Вербина (до 55 кг) и Алина Касабиева (до 65 кг). Бронзовые медали завоевали Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Амина Танделова (до 62 кг). В Белграде в 2023 году у женской сборной не было ни одной награды.

Комментируя итоги турнира, глава ФСБР Михаил Мамиашвили подчеркнул сложность условий, в которых оказались борцы: "В сложных условиях выступали, и в каждой специализации своя история. Ярким акцентом чемпионата для нас стало выступление наших девушек, показали настрой, одерживали победы над лидерами - японскими спортсменками. Не хочу сглазить, но важно в первую очередь, что они поняли, что могут побеждать".

Теперь федерации, тренерам и спортсменам предстоит анализ произошедшего.

"Детально итоги подводить рано - в ближайшие дни соберемся с вице-президентами, исполкомом, пригласим тренеров сборной, - анонсировал Мамиашвили. - Чтобы давать оценку результата нашей команде, нужно быть погруженным в то, что происходит, или хотя бы быть объективным. Была ситуация в 2017 году, когда золотых медалей вообще не привезли. Мы тогда достаточно принципиально и профессионально проанализировали ситуацию, сделали выводы, расставили правильные акценты. И наша команда снова заняла те позиции, что должна была занимать. Конечно, есть проблемы, и их надо решать. Только дилетанты могут самопиариться на этой ситуации, делать популистсткие заявления, на которые я даже время тратить не хочу - нам есть чем заниматься".