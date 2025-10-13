Из теплушек в космос: в Петербурге прошел мемориал Панина-Коломенкина

Об истории турнира и его значимости для фигуристов - в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Владислав Дикиджи © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. На первом турнире олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина в 1957 году одной из участниц была 16-летняя ленинградская фигуристка Тамара Братусь, которую на старт выводил ее тренер Игорь Москвин. Сегодня она, Тамара Николаевна Москвина, чемпионка мира и заслуженный тренер СССР, все так же на этом турнире рядом с его участниками.

"Первые турниры проходили на открытом катке на прудах, которые находились в Центральном парке культуры и отдыха, известном тогда как ЦПКиО. Каток располагался в окружении деревьев, укутанных снегом, лед заливался водопроводной водой - он был хорошего качества, без примесей. Снег расчищался специальными скребками вручную. Помню, тогда Игорь Борисович Москвин, мой тренер, придумывал, как же мне - легкой девчонке - доехать обязательные фигуры на восьмерку, то есть два больших круга на одной ноге. Скольжение на таком открытом катке было хуже, чем сейчас на искусственном. Игорь Борисович помещал коньки лезвиями к печке в раздевалке. И я перед выходом их быстро надевала и выскакивала на лед, чтобы коньки чуть-чуть подтапливали лед", - поделилась Москвина с ТАСС воспоминаниями о первых соревнованиях.

Читайте также

Фролова снялась с турнира Панина-Коломенкина по медицинским показаниям

Спортсмены приезжали в ЦПКиО на трамвае, потом еще около километра шагали до льда. Раздевалки фигуристов находились в теплушках, где участники переодевались и отогревались у печек, чтобы не окоченеть перед прокатами. Зрители располагались вдоль естественных снежных бортов. Первые соревнования Панина-Коломенкина выиграла Татьяна Лихарева. Позже победительницей становилась и Братусь (Москвина). Сегодня на ее катке хранится реликвия - фарфоровая ваза, где уже частично стерлись фамилии победителей тех лет.

"Прошло не более полувека, и что мы видим? Прекрасный каток, полно зрителей, тепло - они даже без курток некоторые сидят. Спортсмены выступают в красивых костюмах. А еще сегодня можно, находясь далеко-далеко от Петербурга, смотреть онлайн, в прямом эфире все, что происходит на катке. Раньше такое и представить было невозможно. Интересно, что еще через полвека будет?" - задалась вопросом Москвина, наблюдая за выступающими.

Особая атмосфера

С 1988-го история соревнований приостановилась, и только в 2007 году они были возрождены. Спустя год их победительницей стала 12-летняя Елизавета Туктамышева, которая через несколько лет завоевала золото чемпионата мира.

Мемориал Панина-Коломенкина и сегодня, спустя полвека, отличается своей особой атмосферой. На компактном и совсем непафосном катке на Туполевской берут разгон на весь сезон немало сильнейших фигуристов страны. Конечно, здесь особенно болеют за своих - питерских, но и москвичей, и пермяков, и спортсменов из других регионов тоже тепло поддерживают.

Читайте также

Все рассудит лед. Алиса Двоеглазова - о дружбе в спорте и выходе во взрослые

Только на льду уже давно не обязательные фигуры, а мощные прыжки и сложнейшие пируэты. У мужчин победу одержал Владислав Дикиджи с космической короткой программой "Интерстеллар" и произвольной "Ночь на лысой горе". Несмотря на титул чемпиона России, победа на турнире Панина-Коломенкина для спортсмена большая радость: "Это на самом деле чудо какое-то. На Панина-Коломенкина я обычно пьедестал как бы пропускаю. Не ожидал".

В планах на сезон у воспитанника Олега Татурова - пять четверных прыжков в одной программе. В Санкт-Петербурге он помимо прочих исполнил ультра-си - четверные лутц, флип, сальхов, а также два тройных акселя. "Этот контент тяжелее, чем в прошлом году, но хотелось бы, конечно, все-таки пять четверных", - пояснил журналистам после выступления.

В женском турнире сильнейшей стала Алиса Двоеглазова - также обладательница сложнейших четверных. Правда, на старте сезона они у нее пока не задались - упала с четверного лутца и четверного тулупа, но в то же время справилась с четверным тулупом в каскаде с двойным. Ученица команды Этери Тутберидзе и рада - выиграла, и расстроена из-за ошибок. "Смешанные эмоции - как счастье, так и грусть, обида за то, что не получилось показать все то, что умеем, - рассказала фигуристка. - Конечно, я не была готова к такому прокату своей произвольной - на тренировках такого ни разу не катала. В моменте появилась обида за свою работу. Люди, которые со мной работают, знают, что я была готова к этому турниру". И все же, несмотря на ошибки, фигуристка нашла позитивный момент: "Старалась держать себя в руках и бороться до последнего - за каждую сотую, за каждый балл".

Фигурное катание будет и через 50 лет

В парном катании петербургскую публику впечатляли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В начале сезона - на контрольных прокатах - фигуристы справились с четверным выбросом, на данный момент уникальным элементом, на который мало кто решается. В этот раз элемент фигуристка приземлила, но упала. Комментариев фигуристы не давали - обет молчания они взяли еще на сентябрьских контрольных прокатах. Журналисты подождут, когда эмоций поднакопится.

В танцах на льду победителями стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов - победители прошлогоднего финала российской серии Гран-при. На их взгляд прокат получился неплохим, "рабочим". "Это только начало сезона. Постепенно будем подниматься во всем. Мы уже понимаем, над чем работать, как работать", - сказал Некрасов.

На вопрос к Москвиной, что бы, на ее взгляд, сказал Панин-Коломенкин, увидев уровень сегодняшних спортсменов, она предположила: "Я думаю, что он получил бы огромное удовольствие. В течение многих лет мы наблюдаем развитие и изменения в жизни очень многого - дисциплин, технологий, преобразований, жизненных установок. Жизнь течет и изменяется, и надо быть достаточно подготовленным, развитым, образованным и восприимчивым к тем изменениям, которые происходят у нас в жизни. Панин-Коломенкин был очень умным и образованным человеком, по его книгам я изучала фигурное катание".

Каким будет фигурное катание еще лет через 50, Москвина не знает, но уверена - оно обязательно будет. "Фигурное катание останется, потому что это и спорт, и развлечение. Увлекательное занятие для детей, для родителей, чьи дети катаются. Здесь и музыка, и искусство движения, и воспитание характера, и общение, и возможность проявить свои человеческие качества и, конечно, раскрыть талант, реализовать свои мечты и желания, понравиться окружающим. И все эти вещи связаны с именем Николая Александровича Панина-Коломенкина, который когда-то не побоялся найти время для того, чтобы подготовиться и выступить на Олимпийских играх со своим искусством начертания красивых фигур - геометрически правильных и занимательных. И все это переросло в то, чем занимаются люди во многих странах мира, в искусство движения. И я говорю об этом с восхищением, потому что фигурное катание - не только спорт, но и удовольствие. А для меня, как для тренера, возможность жить радостно, счастливо и увлекательно".