Погасла улыбка. Умер 3-кратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин

Ему было 68 лет

Редакция сайта ТАСС

Александр Дитятин, 1978 год © Вячеслав Ун Да-син/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин останется в памяти не только как гимнаст, который первым и пока единственным сумел выиграть на одной Олимпиаде медали во всех видах программы. Как рассказала ТАСС выступавшая вместе с Дитятиным на Играх 1976 и 1980 годов Мария Филатова, ей спортсмен навсегда запомнится очень теплой улыбкой.

Об уходе из жизни 68-летнего Дитятина стало известно 14 октября. Причины смерти одного из величайших отечественных гимнастов станут известны после того, как пройдет посмертная медицинская экспертиза.

В 1976 году в Монреале Дитятин стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр - в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах. Через четыре года на Олимпиаде в Москве спортсмен первым в истории выиграл медали во всех восьми видах программы: золото - в командных соревнованиях, личном многоборье и упражнениях на кольцах; серебро - в упражнениях на коне, брусьях и перекладине, а также в опорном прыжке; бронзу - в вольных упражнениях.

"Саша Дитятин, несмотря на свои большие заслуги в спортивной гимнастике, никогда не был высокомерным, - рассказала ТАСС Филатова, победительница женских командных гимнастических турниров Игр 1976 и 1980 годов. - Это был очень добрый, улыбчивый, приятный молодой человек. Я его видела последний раз в конце 1980-х годов, когда он был у меня в гостях в Минске, а по телефону мы с ним говорили буквально полгода назад. Очень жаль, что он ушел так рано из жизни. Что я буду помнить всегда, так это Сашину улыбку".

"Я не буду говорить, что команда, лидером которой на московской Олимпиаде был Александр Дитятин, была самой сильнейшей в истории. Каждое четырехлетие тренеры мужской сборной России собирали уникальный коллектив перед Олимпийскими играми. Тогда наши гимнасты боролись только за золото. Мы не говорили, что выиграли серебро или бронзу. Правильно - заняли второе или третье место", - добавила собеседница ТАСС.

Ужин в столовой вместо праздничного банкета

На Играх-1980 мужская сборная СССР по спортивной гимнастике с большим преимуществом заняла первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав пять золотых, семь серебряных и 2 бронзовые награды. Вторыми были гимнасты ГДР (1-1-3), третье и четвертое места поделили венгры и болгары (по 1-0-1). Из-за бойкота на московскую Олимпиаду не приехали спортсмены из Японии, которые и тогда являлись одними из законодателей гимнастических мод.

"Было ли на руку советским гимнастам отсутствие японцев на Олимпиаде-1980? Как говорится, история не терпит сослагательного наклонения, сложно говорить, сколько бы медалей завоевали в Москве те же Дитятин и Николай Андрианов, если бы приехали японцы. Да, в 1976 году на Играх в Монреале между советскими и японскими гимнастами шла напряженнейшая борьба, когда Андрианов выиграл личное многоборье, а японцы - командный турнир. Но потом в сборной Японии случилась большая смена поколений, и на смену ветеранам пришли молодые ребята", - продолжила Филатова.

"Отмечал ли Дитятин в Олимпийской деревне золотые олимпийские медали? Нет. Это потом на Олимпиадах стали организовывать Русские дома, где чествовали чемпионов. А тогда просто поужинали в столовой Олимпийской деревни, чтобы завтра опять выступать", - заключила собеседница ТАСС.

FIG почтит память Дитятина

Смерть великого советского спортсмена не осталась незамеченной и в Международной федерации гимнастики (FIG). "Приносим соболезнования близким. Почтит ли FIG память Дитятина? Мы этим займемся", - сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.

Известие о кончине Дитятина застало старшего тренера мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерия Алфосова в Джакарте, куда он прилетел во вторник вместе со своими спортсменами для участия в стартующем 19 октября чемпионате мира.

"На чемпионате мира, я думаю, наши гимнасты будут выступать не только за себя, но и за Александра Дитятина, который оставил большой след в отечественной гимнастике. Это был очень заслуженный гимнаст, его все спортсмены очень уважали. Мы только прилетели в Джакарту на чемпионат мира и сейчас отдыхаем после длительного перелета. Но сегодня обязательно поговорим с ребятами и обязательно вспомним ушедшего из жизни большого гимнаста", - рассказал ТАСС Алфосов.

Семь раз Дитятин становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств, четырежды он побеждал на чемпионатах Европы. В 2004 году Дитятина включили в Международный зал гимнастической славы.

После Олимпиады в Москве Дитятин получил травму голеностопного сустава, которая через некоторое время вынудила его завершить карьеру. До 1995 года он работал тренером, в 2002 году Дитятин стал заведующим кафедрой гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена. Награжден орденом Ленина, орденом Дружбы и орденом "Знак Почета".