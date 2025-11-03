"Яркого зрелища не получилось". Семин - о матче "Зенита" и "Локомотива"

Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Матч 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" получился блеклым и осторожным, но победа сине-бело-голубых была закономерной. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин.

1 ноября "Зенит" на своем поле победил "Локомотив" со счетом 2:0. Железнодорожники потерпели первое поражение в сезоне РПЛ. "Зенит" с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Локомотив" с 27 очками идет пятым.

"Зенит" был физически плох

Читайте также

Поезд остановился. "Зенит" прервал серию "Локомотива" без поражений в РПЛ

Общее впечатление от матча рабочее. Мне показалось, что футболисты "Локомотива" были значительно лучше физически готовы. Но "Зенит" за счет мастерства своих футболистов смог победить в матче. Физическое состояние "Зенита" не понравилось. У команды не было такого давления на соперника, как у них бывает с другими соперниками. Победа хозяев была точно закономерной, потому что "Локомотив" толком ничего не смог создать. Матч получился осторожным, яркого зрелища болельщики не увидели.

Глушенков - не лидер "Зенита"

Если говорить о матче, то можно с большим исключением выделить полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова и его одноклубника бразильца Педро. Я бы отметил этих футболистов. Я бы не сказал, что Глушенков стал лидером "Зенита", но он сейчас играет лучше и более стабильно, чем на старте сезона. "Зенит" хорошо придумал, как заменить Матео Кассьерры, который выбыл из-за травмы, такие ситуации бывают, вариант с выходом Луиса Энрике в нападении - хорошее и интересное решение главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Посмотрим, что будет дальше.

Читайте также

Семак: все в "Зените" переживали за футболиста Мостового

Батраков провел достойную игру

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков провел матч с "Зенитом" достойно, играл на команду в большей степени. Батраков находится в хорошем физическом состоянии. Да и в целом футболисты гостей были отлично физически подготовлены, но другое дело, что не хватило определенных качеств для победы. Мне кажется, что нападающий Николай Комличенко провел хороший матч, заменив основного форварда Дмитрия Воробьева. Комличенко навязывал борьбу. Мне кажется, что Комличенко и Воробьев являются равноценными футболистами.

Поражение не повлияет на "Локомотив"

"Локомотив" прервал серию из 13 матчей без поражений в РПЛ. Я думаю, это никак не повлияет на футболистов. Когда-то ведь должна была она прерваться. Все должно быть в том же русле, в тех же эмоциях.

Читайте также

Галактионов надеется, что поражение "Локомотива" не повлияет на команду

Обе команды в гонке, но есть и другие

"Локомотив" и "Зенит" находятся в борьбе за чемпионство. Но в этой группе и много других команд, это и ЦСКА, и, конечно, "Краснодар". Прекрасно играет калининградская "Балтика", может быть, они составят конкуренцию. Чемпионство точно еще не разыграли, будет интрига, большая группа команд борется, много неожиданностей может быть. Преимущество "Зенита" в уроне их игроков. У "Локомотива" преимущество в виде хорошей физической готовности.