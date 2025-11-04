"Еще не все показали". В Красноярске завершился этап Гран-при у фигуристов

Победителями стали Алиса Двоеглазова, Николай Угожаев, танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

КРАСНОЯРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию завершился в Красноярске. Победителями стали Алиса Двоеглазова, Николай Угожаев, танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Главной героиней этапа стала дебютантка взрослой серии, ученица Этери Тутберидзе Двоеглазова. Последние два сезона в юниорах фигуристка шла на попытки элементов ультра-си на каждом турнире. Эти соревнования не стали исключением. В произвольной программе Алиса приготовила не менее амбициозный контент - с четверным лутцем, коварным даже для самых опытных фигуристок, и двумя четверными тулупами. На этот раз лутц не покорился, из-за чего фигуристка вышла в микст-зону с заметным разочарованием: "Пробовала по-разному себя настроить на четверной лутц, наверное, пока мыслей больше нет, что нужно поменять. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Что уже нужно делать - по 10 раз его прыгать, но в этом уже нет никакого смысла".

Ранее в юниорской серии Двоеглазова неоднократно приземляла этот прыжок в плюсовой зоне - на юниорском первенстве России 2024 года она получила надбавку за четверной лутц 4,14 из 5 возможных.

Двоеглазова стала не единственной фигуристкой, решившей проверить элементы повышенной сложности. Мария Елисова, ярко заявившая о себе в нынешнем сезоне, в короткой программе не справилась с тройным акселем и упала. Но уже в произвольной она сумела собраться и продемонстрировать бойцовский характер - два чистых тройных акселя, один из них в каскаде. Это серьезная заявка на будущее и признак спортсменки, не боящейся рисковать. Тем не менее недокруты на других прыжках стоили Елисовой места на пьедестале: до бронзовой медали ей не хватило всего 1,07 балла.

Второе место заняла Анна Ляшенко, представляющая группу олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой. Этот успех добавил турниру особой символичности. По ощущениям, еще недавно саму Липницкую на лед выводила Этери Тутберидзе, за ее выступлениями следил весь мир - тогда "девочка в красном пальто" олицетворяла юность и чистоту фигурного катания. А уже сегодня ее ученица выигрывает медали на взрослом уровне. На вопрос, что сказала тренер после проката, Ляшенко ответила: "Она сказала: "Ты меня до инфаркта доведешь". Почему так сказала? Я думаю, это из-за ошибки на дупеле, я его прямо вытащила".

Третьей стала Елизавета Куликова, которая, несмотря на призовое место, осталась недовольна собой по итогам выступлений. "Что эмоциями не дала, что прыжками. Начала ехать и думала прицепить каскад, могла откатать гораздо лучше. Не знаю, что случилось, сомнения", - сказала Куликова после произвольной программы. В дальнейших планах у фигуристки - изучение элементов ультра-си, которые удавались ей пару раз на тренировках в юниорах.

Нельзя расслабляться и не надо волноваться

Уже по привычке самым непредсказуемым и нервным видом программы стало мужское одиночное катание. За два дня турнира зрители так и не увидели ни одного полностью чистого проката. Угожаев, выступивший в Красноярск с минимальным перерывом после предыдущего этапа, смог за него отыграться. В Магнитогорске он замкнул тройку лидеров, хотя лидировал после короткой программы. В Красноярске же ученик петербургской школы не уступил первую строчку ни после короткой, ни после произвольной программы. Чистого проката, впрочем, вновь не получилось: в произвольной программе Угожаев уверенно справился с четверными риттбергером, лутцем и флипом, но допустил падение с тулупа. "Решил вчера, что буду делать пять четверных. Тулуп опустим и забудем. Я накатывал то пять, то четыре четверных, не с нуля делал", - признался он после проката.

Серебро этапа также досталось фигуристу, прошедшему через двойную нагрузку, - Григорию Федорову: он, как и Угожаев, вышел на лед два уикенда подряд и оформил "серебряный дубль". Смена часовых поясов, небольшой промежуток между перелетами и непродолжительный сон - сложная комбинация для любого человека, а для спортсмена, которому нужно исполнить две программы, - вдвойне. Поэтому впечатления от такого опыта у Федорова остались не самые положительные - его повторения ему бы не хотелось, хоть он и воспринял это как проверку себя. В произвольной программе Федоров справился с четверными флипом и тулупом, но "сдвоил" лутц.

Борьба за третье место длилась вплоть до окончания турнира. После короткой программы Федоров шел четвертым, ученик Тутберидзе Андрей Мозалев - шестым, Михаил Полянский и Александр Мельников были вторым и третьим соответственно. В итоге именно Мельникову удалось удержаться на пьедестале и занять третье место. Для него это первая медаль в российской серии Гран-при - прежде наивысшим достижением фигуриста было восьмое место. Мозалев, несмотря на два падения в короткой и одно в произвольной программе, боролся до конца, но до бронзовой награды ему не хватило 4,88 балла.

Есть еще много потенциала

В танцах на льду центральным событием этапа стало возвращение Александры Степановой и Ивана Букина на турниры спустя 11 месяцев. Пара оставалась одной из немногих, кто до сих пор не показал свои новые программы. После вынужденного пропуска контрольных прокатов из-за операции на зуб у партнера поклонники дуэта с нетерпением ждали их выхода на лед. Для ритм-танца Степанова и Букин выбрали композиции Майкла Джексона - Jam и They Don't Care About Us, в произвольной программе прозвучала музыка из оперы Глюка "Орфей и Эвридика". Обе постановки создавались с расчетом на олимпийский сезон, и нынешний турнир стал своего рода перезапуском дуэта, решившего продолжать карьеру после недопуска.

"Мы не все показали, не полностью себя раскрыли, не ушли на том пике, на котором хотели бы себя видеть. Конечно, хочется вернуться на ту арену, на которой всю жизнь выступали, - международную. Побывать на самых высоких рейтинговых стартах мира", - рассказала Степанова.

Серебряными призерами этапа стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Совсем недавно они вернулись с этапа в Магнитогорске, где завоевали золото, и теперь закрепили свой успех. Дуэт уже обеспечил себе участие в главных соревнованиях сезона. Однако больше всего спортсменов радовала перспектива короткого отдыха - впереди у них недельный отпуск. "Конечно, сейчас спокойнее, потому что все нервные клетки остались на предыдущем этапе. Менее на контроле на этом этапе ехали, получилось себя отпустить, получать удовольствие от программы, а не думать о каждом шаге", - поделилась Кагановская впечатлениями о двух турнирах подряд.

В борьбе за бронзовые медали вновь разгорелась настоящая драма - Красноярск, похоже, становится особенным местом для решающих развязок в танцах. В феврале в финале Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко упали с вращения и уступили место на пьедестале. Их обошли Анна Щербакова и Егор Гончаров. На этот раз история повторилась с точностью до наоборот: в решающий момент срыв на вращении допустили Щербакова и Гончаров, а Миронова и Устенко сумели удержать третью позицию.

Риск - наше все

В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский задали тон турниру. Обновленные в психологическом плане, они выглядели уверенно и собранно: короткая программа прошла практически безупречно, а в произвольной пара решила рискнуть - зрителей ожидала попытка четверного выброса, одного из самых сложных элементов в парном катании. На этот раз исполнение вышло с ошибкой - "степ-аутом", однако сам факт приземления без падения является весомым достижением.

Серебро завоевали Таисия Щербинина и Артем Петров, дебютанты взрослой серии, которые уже на старте демонстрируют зрелость и уверенность. Несмотря на юный возраст, дуэт смотрится гармонично. В произвольной программе пара допустила несколько неточностей в прыжках, но сумела сохранить позицию. Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, пропустившие прошлый сезон из-за травмы партнерши. В короткой программе они допустили одну из самых редких ошибок в парах - падение с тодеса. Янченков взял всю вину на себя. В произвольной программе фигуристы допустили ошибки в прыжках, поддержке и выбросе.

Следующий этап серии пройдет 8-9 ноября в Казани.