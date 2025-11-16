Россиянин Махачев вошел в десятку лучших бойцов UFC всех времен

Спортсмен завоевал пояса в двух весовых категориях

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке и стал чемпионом организации в полусреднем весе. ТАСС собрал главные детали достижения россиянина.

Вошел в топ

Махачев стал первым россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Также он вошел в десятку бойцов-мужчин лиги, которые добивались подобного достижения. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

"Это мечта, всю мою жизнь я мечтал об этом, наконец мне это удалось. Эти пояса такие тяжелые, но мне это нравится", - сказал Махачев после боя.

Повторение рекорда

Победная серия Махачева составляет 16 боев. Он делит первое место по этому показателю с бывшим чемпионом UFC бразильцем Андерсоном Силвой. Единственное поражение в UFC Махачев потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года.

Доминация

Махачев провел бой в доминирующей манере. Он контролировал соперника в борьбе более 18 минут, нанес более 120 ударов. Австралиец нанес лишь 31 удар.

Третий титул

Бывший обладатель чемпионского титула UFC Олег Тактаров в разговоре с ТАСС предположил, что Махачев может стать чемпионом и в третьей весовой категории - среднем весе. По мнение Тактарова, у Махачева должно хватить физических данных для такого боя. Титулом на данный момент владеет Хамзат Чимаев, который представляет ОАЭ.