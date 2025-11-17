Петросян и Кондратюк - в финале Гран-при России. Гуменник готовится к Омску

В танцах на льду в финал отобрались Александра Степанова и Иван Букин

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Аделия Петросян, Марк Кондратюк и танцоры Александра Степанова и Иван Букин стали победителями предпоследнего, четвертого этапа российской серии Гран-при в Москве. Все они уже обеспечили себе место в мартовском финале соревнований.

Петросян, для которой нынешний сезон - поэтапная подготовка к предстоящей Олимпиаде в Италии, и Кондратюк, обладатель олимпийской командной бронзы в Пекине, ранее выиграли этап в Магнитогорске, Степанова и Букин - этап в Красноярске. Другой участник предстоящих Олимпийских игр - Петр Гуменник - в столице ограничился бронзой. И это несмотря на статус одного из фаворитов - ведь еще в начале сентября фигурист был лучшим на квалификационном к Играм-2026 турнире в Пекине. Тем не менее на московском льду основная борьба за первое место развернулась между Кондратюком и двукратным чемпионом России Евгением Семененко.

Кондратюк в первый день этапа поднял зал своей зажигательной "Хава нагила", Семененко сражал публику в образе Курта Кобейна подборкой культовой в середине 90-х "Нирваны". И оба - практически без ошибок, однако судьи нашли у Кондратюка недокрут в четверть на лутце, а Семененко усилился надбавкой за тройной аксель во второй половине программы - 96,75 балла против 96,42 у Кондратюка. Третьим в короткой программе стал Роман Савосин, Гуменник стал четвертым и самым обсуждаемым в кулуарах. Одно из самых популярных мнений - все по плану. Непросто фигурист начал и прошлый сезон - серебро на этапе в Красноярске, затем стал шестым в Санкт-Петербурге, но в итоге выиграл финал серии. Вот только чтобы план оправдался, на заключительном этапе в Омске ему надо постараться занять место на пьедестале повыше третьего. С учетом состава участников, где значатся чемпион России Владислав Дикиджи и Семененко, задача непростая.

Тем не менее на упрощение контента Гуменник идти не планирует, и это тоже часть его тактики: "Решил контент не менять в течение сезона - один и тот же стараться натренировать, даже если по логике эффективнее было бы прокатать что-то немного облегченное - короткую с четверным сальховом, произвольную с четырьмя четверными вместо пяти".

Кондратюк в произвольной обошел Семененко более чем на пять баллов по технике, что позволило ему обосноваться на первом месте. Семененко в итоге второй, хотя по оценкам в произвольной программе и пропустил вперед Макара Игнатова. Тот поднялся на итоговое четвертое место, занимав после короткой пятое - подвели в уровни непрыжковых элементов. В произвольной Игнатов прокатался почти без ошибок - лишь один недокрут на элементе. Его нынешний тренер Евгений Плющенко считает, что отсудили воспитанника несправедливо, о чем написал в своих соцсетях - "расстроены и разочарованы", "выводы сделали".

"Отпустить и расслабиться"

В женском одиночном катании без сюрпризов, хотя на одной арене впервые в сезоне схлестнулись основная на Олимпиаду Петросян и запасная Алина Горбачева. В короткой программе под незабвенного Майкла Джексона ученица Этери Тутберидзе Петросян была практически безупречна - настолько уверенно чувствовала себя в прокате, что даже подпевала.

Горбачева заставила болельщиков вздрогнуть, жестко упав на разминке - ученица Софьи Федченко прошла непростой период восстановления после травмы в межсезонье, к которой добавилась еще одна, полученная уже после контрольных прокатов. Повод побеспокоиться был, тем не менее с короткой программой она справилась. Петросян перед произвольной шла первой, Горбачева второй, третьей - Ксения Гущина.

В произвольной программе Петросян заявила первым прыжком четверной тулуп - элемент, который не получился у нее на первом этапе в Магнитогорске. В Москве он снова не покорился в прокате, хотя на разминке было три успешные попытки. Тем не менее прогресс спортсменку радует: "Четверных тулупов сегодня было много за день. Конечно, обидно, что упала, но зато в этот раз программа была уже получше, более уверенно, почище чуть-чуть. Этому можно порадоваться. Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что я слишком зациклилась на этом тулупе, что надо его как-то отпустить и расслабиться".

Горбачева в произвольной пока без ультра-си, но прокат получился без ошибок. В планах - четверной на заключительном этапе в Омске: "С тренерами обсудили, решили, что лучше сейчас откататься чистенько с тройными и уже восстановиться к следующему этапу, напрыгать четверной, накатать и дальше уже выступать с чистыми четверными".

На шлифовку программу всего ничего. В Омске конкуренцию Горбачевой будут составлять как минимум Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова из команды Тутберидзе.

Когда партнерша - путеводная звезда

В танцах на московском этапе - почти без интриг, тут слишком убедительно сейчас выглядят четырехкратные чемпионы России Степанова и Букин, хотя и были сомнения в продолжении карьеры. Решение Международного союза конькобежцев не допускать на Игры 2026 года российских парников и танцоров далось спортсменам более чем тяжело. Спустя 11 месяцев перерыва между стартами 30-летняя Степанова и 32-летний Букин сначала выиграли этап в Красноярске, теперь - в Москве. Отрыв от серебряных призеров - Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова - 26,77 балла.

Букин после выступления признался, что так сильно ждал проката, что успел "перегореть": "Больше доволен сегодня Cашей, чем собой. Но очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за такой короткий срок. Сейчас денечек выдохнем и выйдем, начнем плодотворно работать над теми элементами, которые неувереннее всего получаются. Я, наверное, перегорел чуть-чуть сегодня. С самого утра уже жаждал кататься. Тренировка была аж в нервозе. А Cаша была как та звезда, за которой я все время гнался, но не смог в итоге догнать. Она молодец".

Даже несмотря на столь убедительное преимущество опытных лидеров, младшие танцоры дали настоящий бой - за два вакантных места на пьедестале развернулась мощная борьба между Рыбаковой и Махноносовым, Варварой Ждановой и Тимуром Бабаевым-Смирновым, а также Анной Коломенской и Артемом Фроловым. Спортсмены шли "ноздря в ноздрю". Рыбакова с Махноносовым второе место после короткой программы удержали, хотя и были опустошены после этапа - выложились в борьбе по-максимуму. На третье вырвались Жданова и Бабаев-Смирнов. Для них медаль этапа - приятный бонус, а главная цель - чистый прокат - достигнута.