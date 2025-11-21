Статья

Искусственный интеллект стучится в мир спорта

Рассуждаем о возможности внедрения ИИ для исключения судейских ошибок

Редакция сайта ТАСС

19 ноября президент России Владимир Путин поручил создать штаб по внедрению генеративного искусственного интеллекта. На первый взгляд кажется, что новость далека от спорта, но в тот же день на пленарном заседании конференции Сбера AI Journey 2025 глава государства отметил большое количество судейских ошибок в футболе и заявил, что искусственный интеллект помогает спортсменам наладить честное судейство.

Все это наводит на мысль, что скоро искусственный интеллект начнут активно внедрять в спорт. Работа судей кардинально изменится: вместо непосредственного принятия решений они будут лишь мониторить работу искусственного интеллекта. Если нейросеть будет достаточно совершенна, то ее появление снизит количество ошибок, что будет несомненным плюсом. Но возникает вопрос, как именно ИИ может заменить арбитров?

Ответ в каждом виде спорта кажется разным. Например, в хоккее искусственный интеллект уже сейчас применяется на матчах НХЛ и КХЛ. Он интегрирован со множеством датчиков и камер, которые отслеживают перемещение шайбы, положение игроков и даже длительность силового приема. Последнее особенно любопытно, ведь ИИ способен помогать судьям в оценке единоборств, где очень большую роль играет фактор субъективной оценки. Искусственный интеллект обучен на тысячах видеозаписей, благодаря чему отличает допустимый силовой прием от нарушения правил. При опасном силовом приеме система отправляет сигнал арбитру, и тот может зафиксировать нарушение. А в будущем планируется создание виртуального ассистента, который будет голосом подсказывать арбитру, анализируя игру в реальном времени.

Это большой шаг вперед, ведь сейчас даже со всеми камерами в хоккее периодически случаются грубые судейские ошибки, так как человеческий фактор все еще играет большую роль. Например, недавно в матче КХЛ между СКА и "Автомобилистом" судья видеоповторов ошибочно засчитал взятие ворот екатеринбургской команды, не заметив, что шайба попала в ворота с внешней стороны сетки. Тот гол стал победным в матче.

Подобные ошибки можно избежать благодаря системе Hawk-Eye, которая с точностью до миллиметра способна определять положение шайбы/мяча. Первопроходцем в области применения данной системы является теннис, где с высокой точностью определяется оценка "аут"/"поле". В хоккее Hawk-Eye может помочь при фиксации голов.

Тройной тулуп под контролем ИИ

Не за горами использование искусственного интеллекта в видах спорта, где оценка судей имеет особенно большой вес, таких как фигурное катание и синхронное плавание. Еще в 2024 году президент Международного союза конькобежцев Ким Чже Ель заявил, что скоро искусственный интеллект будет помогать судьям в фигурном катании. Точных сроков пока нет, но систему ИИ уже разрабатывают разные ученые. К примеру, исследователи из Высшей школы экономики в Перми разработали NeuroSkate. Это нейросеть, которая распознает движения фигуристов на видео и определяет правильность выполняемых элементов. На данный момент алгоритм успешно справляется с базовыми элементами, а в перспективе обещают повысить точность распознавания сложных прыжков.

В синхронном плавании искусственный интеллект будет способен анализировать технику спортсменов по тому же принципу. За нововведения выступают многие специалисты, например, об этом высказалась тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко. "Должен стоять видеорегистратор и фиксировать все градусы, докруты и недокруты, другие нюансы, которые направлены на то, чтобы сделать судейство объективным. Сейчас все равно играет роль человеческий фактор — зрительная реакция у всех разная. Считаю, что если есть градация, направленная на объективность, то человеческий фактор надо выносить за скобки".

Если говорить о самом популярном виде спорта, футболе, то тут также искусственный интеллект в будущем сыграет большую роль. Система видеоповторов позволила снизить количество ключевых ошибок, но их все еще много. Издание "Спорт-Экспресс" каждый год проводит исследование судейства в РПЛ, и в прошлом сезоне в 240 матчах чемпионата России судейские бригады допустили 88 ошибок. К слову, пресловутая система Hawk-Eye уже используется в Английской премьер-лиге, позволяя автоматически определить взятие/невзятие ворот. Возможно, в ближайшем будущем она появится и в нашем чемпионате.

Перечислять виды спорта, где скоро будет внедрен искусственный интеллект, можно бесконечно. Тенденция очевидна: новые технологии стучатся в дверь, и скоро они изменят спортивный мир навсегда. Уже сейчас мы можем в общих чертах представить, как ИИ будет использоваться судьями. Правда, чтобы все реализовать, возможно, придется выделить большое финансирование, и пока точно не ясно, когда же именно ИИ станет частью спорта. Но ждать осталось недолго.

Денис Бояров