"Синоним честности". Соболезнования в связи со смертью Симоняна

Олимпийский чемпион по футболу скончался в возрасте 99 лет

Редакция сайта ТАСС

Никита Симонян © Станислав Красильников/ ТАСС

23 ноября умер лучший бомбардир московского футбольного клуба "Спартак" и олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян. Ему было 99 лет.

"Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель, - сказал ТАСС президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. - Его наследие - это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу".

"Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий - футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Все сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги его памяти", - добавил он.

"Имя Симоняна навсегда останется в истории отечественного спорта"

"Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок "Спартака" и лучший бомбардир клуба с 160 голами, - сказал ТАСС министр спорта РФ Михаил Дегтярев. - После карьеры - успешный тренер, который дважды приводил "Спартак" к золотым медалям, вел "Арарат" к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе. Его жизнь - пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье".

"Он не просто лучший бомбардир в истории "Спартака", не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года, - сказал ТАСС президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев. - Симонян - это человек-явление, символ связи множества поколений. Никита Павлович был героем нашего футбола - кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС".

"Человек планетарного масштаба"

"Никита Павлович был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба, - сказал ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков. - Мы с ним вместе были 45 лет, его прекрасно знал [Жоао] Авеланж (президент Международной федерации футбола (ФИФА) с 1974 по 1998 год - прим. ТАСС), с ним дружил [Йозеф] Блаттер (президент ФИФА с 1998 по 2015 год), который подарил ему свои золотые часы, которыми Никита Павлович гордился. Его знал [Мишель] Платини (президент Союза европейских футбольных ассоциаций с 2007 по 2015 год). Буквально на последнем совете президент ФИФА [Джанни] Инфантино, которому я передал приглашение от него посетить его на 100-летие, ответил: "К Никите приеду обязательно".

"Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, - отметил в разговоре с ТАСС бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев. - Он внес огромный вклад в историю отечественного и мирового футбола. Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян - настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности".

"Пример мудрости"

"Никита Павлович был великим человеком, - написал в своем Telegram-канале главный тренер сборной России Валерий Карпин. - Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным. Светлая память".

"Величина, мы будем ее анализировать, понимать, - сказал ТАСС шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов. - Истинный спартаковец, о котором будем помнить. Сегодня и не одну неделю и месяц будет обсуждаться, что ушел наш великий спартаковец Никита Павлович Симонян. Для меня это личная трагедия".

"Наша звезда"

"Он был легендарным спортсменом и человеком, - отметила в разговоре с ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. - Он прожил войну и стал олимпийским чемпионом. Он был счастлив в футболе, много выиграл в "Спартаке" как игрок и тренер. Его вклад трудно переоценить, грустно, что уходят такие люди".

"Он светлый человек, очень много сделал для футбола, наша звезда, - рассказал ТАСС народный артист РСФСР Михаил Боярский. - Память о нем останется у всех футбольных болельщиков. Он запомнился своей замечательной улыбкой, настоящий мужчина".

"Работал на имидж российского футбола"

"Это был талантливый человек, профессионал своего дела, он пользовался большим уважением как у старшего поколения, так и у молодого, - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. - Молодые игроки его всегда уважали. Не всегда так бывает, когда руководителя уважают. Он действительно прожил интересную жизнь, посвятил себя полностью спорту, футболу. Николай Старостин, Симонян - это как Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев, которые останутся в памяти у всех. Его именем наверняка назовут какой-нибудь спортивный объект, учитывая, что это был неординарный человек".

"Когда уходят такие люди, всегда грустно, - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев. - Он был человечище с большой буквы. Что перечислять все его заслуги - все прекрасно все знают. Общался с молодыми, ветеранами, много работал, несмотря на возраст. С имиджевой точки зрения для нашего футбола так много не сделал никто".

Свои соболезнования также выразили "Спартак", большинство футбольных клубов, РФС, РПЛ. Все предстоящие матчи Кубка России, РПЛ, Первой и Второй лиг, а также чемпионата Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне.