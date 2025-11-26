Победы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара". Итоги дня в Кубке России

В среди прошли три ответных матча четвертьфинала "пути РПЛ" Кубка России

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Краснодара" Диего Коста и Джон Кордоба © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Три ответных матча четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России прошли в среду. В этот день московский "Спартак" в гостях обыграл столичный "Локомотив", махачкалинское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА, "Краснодар" дома разгромил "Оренбург".

В центральной встрече дня "Спартак" на "РЖД-Арене" обыграл "Локомотив" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде (41-я минута), Жедсон Фернандеш (53) и Пабло Солари (58). У проигравших отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, с пенальти). Первая игра завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.

Читайте также

Романов пока не думает о том, продолжит ли он тренировать "Спартак"

В полуфинале "пути РПЛ" "Спартак" сыграет с победителем пары "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Первый матч завершился победой московской команды со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет на столичной "ВТБ-Арене" 27 ноября. "Локомотив" во втором раунде 1/4 финала "пути регионов" Кубка России встретится с тульским "Арсеналом", который ранее победил казанский "Рубин" (0:0, 3:2 - по пенальти).

Матч с "Локомотивом" стал вторым для "Спартака" с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым, который заменил ушедшего 11 ноября серба Деяна Станковича. Сам Романов после матча с "Локомотивом" отметил, что не думает о своем будущем.

Читайте также

"Локомотив" продлил контракт с главным тренером Галактионовым до 2028 года

Перед началом всех матчей прошла минута молчания в память о Никите Симоняне, который умер в возрасте 99 лет. Лучшего бомбардира "Спартака" и олимпийского чемпиона 1956 года похоронят в четверг. "Симонян - легенда всего российского футбола. Мы с ним пересекались много, когда учились и работали. Он был погружен в футбол, это большая утрата, и это подстегивало нас", - сказал Романов журналистам.

После пресс-конференций главных тренеров "Локомотив" объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионым. Новое соглашение с наставником железнодорожников рассчитано до 2028 года. "Общая философия полностью показывает то, что есть общее понимание, куда мы будем двигаться дальше. Мы уверены, что с помощью тренерского штаба и главного тренера мы вернем "Локомотив" на победные рельсы", - отметил генеральный директор "Локомотива" Борис Ротенберг.

ЦСКА мучился, "Краснодар" - нет

Также в среду ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1. В основное время счет открыл игрок махачкалинского "Динамо" Андрес Аларкон (8). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. Сербский нападающий Матия Попович забил второй гол армейцев на 90-й минуте. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу махачкалинцев, поэтому команд ожидала серия пенальти. В ней удачливее были армейцы - 5:4. У ЦСКА один из пенальти отбил вратарь и капитан Игорь Акинфеев, который провел второй матч после травмы.

19-летний Попович был признан лучшим игроком матча. "Я пока что не осознаю до конца, со мной происходит или нет, это правда или сон, - сказал Попович журналистам. - Мы довольны результатом. Я рад, что мы победили и прошли дальше".

Читайте также

ЦСКА вышел в полуфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

В 1/2 финала плей-офф "пути РПЛ" ЦСКА сыграет два матча с "Краснодаром", которые пройдут весной 2026 года. Махачкалинское "Динамо" во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" встретится с "Ростовом", обыгравшим "Нефтехимик" из Нижнекамска (3:1).

В среду краснодарская команда дома разгромила "Оренбург" со счетом 4:0 и прошла в следующую стадию. У "быков" забили Никита Кривцов (4), Джон Кордоба (57), Жоау Батчи (71) и Жубал (85). Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу голов в составе "Краснодара". На счету нападающих по 68 забитых мячей. Кривцов отпраздновал свой гол, надев маску человека-паука. Полузащитник получил за это желтую карточку и пропустит следующую игру Кубка России.

О Кубке России

Стадия завершится в четверг. В этот день состоится ответный матч "пути РПЛ" между московским "Динамо" и "Зенитом" (начало - 20:30 мск). Также определится последняя команда - участница второго этапа 1/4 финала "пути регионов" - "Камаз" из Набережных Челнов примет на своем поле самарские "Крылья Советов" (18:00).

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". В "пути РПЛ" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф "пути РПЛ" вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". "Путь регионов" предполагает шесть раундов, в плей-офф "пути регионов" вышли четыре команды.

В плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф "пути регионов" команда покидает турнир сразу после поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).