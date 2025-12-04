Объявлены обладатели приза ТАСС "За верность" имени Черенкова

Церемония награждения прошла в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Агентство ТАСС объявило фамилии обладателей приза "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова. Приз учрежден агентством при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, обращаясь к собравшимся с видеообращением, назвал вечер вручения премий "За верность" особенным и даже историческим для тех, кто любит футбол по-настоящему. Он признался, что считает всех номинантов премии героями, и сам факт включения в списки претендентов уже является, по мнению Кондрашова, победой.

Приз "За верность" был разделен на основные и специальные номинации. В основные вошли категории "Российская премьер-лига (РПЛ)", "Первая лига" и "Вторая лига".

Победителем в категории "РПЛ" стал Игорь Акинфеев (ЦСКА), в категории "Первая лига" - Руслан Аюкин ("Камаз"), в категории "Вторая лига" - Андрей Пыркин ("Череповец").

Вручавший приз победителю в категории "РПЛ" глава лиги Александр Алаев заявил, что Акинфеев является человеком-легендой, который верен своему клубу на протяжении очень долгих лет.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, получавший награду за отсутствовавшего Акинфеева, объяснил неприезд вратаря тем, что тот в настоящее время вместе с командой готовится к очень важному гостевому матчу с "Краснодаром". "Спасибо за такую честь. Прекрасная премия, но мне передадут эту награду. Всем хорошего вечера", - сказал в видеообращении сам вратарь.

Специальные номинации - мурманчанину-пожарному, Гаджиеву и Тюкавину

В рамках приза "За верность" были отмечены победители в пяти специальных номинациях: "За вклад в российский футбол", "За преданность делу", "За выдающиеся достижения в жизни", "Лучший воспитанник", "Лучший товарищ по команде".

Приз в категории "За вклад в российский футбол" достался президенту махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиеву, которому в конце октября исполнилось 80 лет, из которых 60 он в футболе. Победителем в категории "За преданность делу" признан администратор московского "Торпедо" Александр Петров, чей трудовой стаж в этом клубе составляет более 50 лет.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, обращаясь к собравшимся, рассказал, что получил приглашение принять участие в организации премии спустя несколько месяцев после того, как возглавил спортивное ведомство. Он выразил слова благодарности ТАСС и основателю и председателю совета директоров ГК "Дело" Сергею Шишкареву за создание этой премии, после чего назвал победителя в категории "За выдающиеся достижения в жизни". Им стал пожарный из села в Мурманской области Янис Шебут, который на свои деньги содержит детские команды девочек и мальчиков, тренирует, возит на соревнования за 200 км и воспитывает юных спортсменов.

Шишкарев, в свою очередь, заявил, что безумно рад тому, что этот проект получился. Он отметил, что идея создания премии исходила из вышедшего фильма о Федоре Черенкове. Шишкарев выразил надежду, что премия станет регулярной и будет вручаться много лет. Он также предложил собрать деньги на помощь тяжело болеющему футболисту Евгению Алдонину и сделал первый взнос.

Лауреатом в категории "Лучший воспитанник" стал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин, в категории "Лучший товарищ по команде" победил вратарь "Зенита" Михаил Кержаков, в активе которого семь чемпионских титулов. Сейчас он отвечает за раздевалку, помогает новичкам адаптироваться и следит, чтобы не было разделения на иностранцев и россиян.

Тюкавин, получивший премию лично, признался, что ему было очень приятно стать ее обладателем. Он напомнил, что с пяти лет принадлежит "Динамо", клубу, в котором вырос, и выразил слова благодарности семье.

О жюри

Прием заявок на приз "За верность" стартовал 25 августа. Победители номинаций определялись решением жюри. Жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Церемония вручения премии проходила в Москве. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.