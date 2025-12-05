Футболисты "Спартака" и "Динамо" сыграют в 18-м туре РПЛ

Встреча пройдет на "Лукойл-Арене" и начнется в 16:45 мск

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов и полузащитник "Динамо" Денис Макаров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Программа заключительного перед зимней паузой тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Ростов" - "Рубин", "Спартак" - "Динамо" (Москва) и "Зенит" - "Акрон".

В центральном матче дня московский "Спартак" на "Лукойл-Арене" сыграет со столичным "Динамо". Начало игры запланировано на 16:45 мск. Красно-белые с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Динамовцы, набравшие 20 очков, располагаются на 9-й позиции. Матч команд в первом круге завершился вничью со счетом 2:2.

Перед началом встречи состоится мероприятие и лазерное шоу в память о Никите Симоняне, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Из-за этого начало игры было перенесено на 15 минут.

Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин считает, что матч будет открытым. "Сейчас и "Спартак", и "Динамо" ни на что не претендуют, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа - чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба. По состоянию они примерно равны: "Спартак" мотивирован, "Динамо" тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет", - сказал Гладилин ТАСС.

Для обеих команд этот матч может стать определяющим с точки зрения главных тренеров. В ноябре "Спартак" и "Динамо" лишились своих наставников - Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых сменил исполняющий обязанности Вадим Романов, а у бело-голубых после ухода Валерия Карпина команду временно возглавил Ролан Гусев. В прошлом туре чемпионата "Спартак" и "Динамо" проиграли соответственно калининградской "Балтике" (0:1) и грозненскому "Ахмату" (1:2).

"Динамо" в последний раз обыгрывало "Спартак" в гостевом матче РПЛ 13 мая 2018 года. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. "Спартак" же на своем поле в РПЛ в последний раз победил "Динамо" 23 сентября 2023 года (1:0).

Другие матчи дня

В первой игре субботы "Ростов" на своем поле встретится с казанским "Рубином", матч начнется в 14:00 мск. "Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Ростовчане с 18 очками идут 11-ми. Матч первого круга завершился победой казанской команды со счетом 1:0.

В заключительной встрече игрового дня петербургский "Зенит" дома сыграет с тольяттинским "Акроном", начало - в 19:30 мск. Петербуржцы с 36 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, тольяттинцы располагаются на 8-й позиции с 21 очком. За "Акрон" выступает четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба.

В пятницу вечером стало известно, что "Акрон" не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург. В клубе пояснили, что авиакомпания Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день грозненский "Ахмат" дома обыграл "Оренбург" (1:0). 7 декабря состоятся матчи "Динамо" (Махачкала) - "Пари Нижний Новгород", "Сочи" - "Локомотив", "Краснодар" - ЦСКА и "Балтика" - "Крылья Советов".