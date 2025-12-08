Статья

Кризис в "Спартаке", неудача Карпина и еще 5 главных событий первой части РПЛ

За 18 туров случилось много событий: тренерские отставки, новые рекорды футболистов, триумфы одних команд и неудачи других. ТАСС предлагает вспомнить все самое интересное за осеннюю часть чемпионата

Редакция сайта ТАСС

© Степан Ноздрев/ ТАСС

"Краснодар" — зимний чемпион

"Быки" уже третий год подряд уходят на перерыв лидерами в турнирной таблице, причем с каждым годом они выступают все лучше. В сезоне-2023/24 "Краснодар" набрал за 18 игр 38 очков, в сезоне-2024/25 — уже 39, а в нынешнем розыгрыше РПЛ команда Мурада Мусаева заработала 40 баллов. "Краснодар" после чемпионства стал только сильнее, помогли летние трансферы. Руководство клуба укрепило центр поля, подписав туда Дугласа Аугусто, а Гаэтан Перрен добавил разнообразия в атаке. Многолетние лидеры тоже в порядке: Сперцян является лучшим ассистентом РПЛ, а Кордоба стремится в топ бомбардиров. Недавно колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара", обогнав Федора Смолова.

Читайте также

"Краснодар" обыграл ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

У команды есть все, чтобы защитить чемпионский титул, однако снизу подпирает "Зенит", который проводит противоречивый сезон. Петербуржцы регулярно набирают очки, но некоторые матчи проводят очень слабо. Например, в недавней гостевой игре против "Пари НН" сине-бело-голубые нанесли всего шесть ударов по воротам. Качество игры подопечных Сергея Семака вызывает вопросы, но тем не менее чемпионская интрига жива.

Сенсация сезона — "Балтика"

Калининградская банда Андрея Талалаева еще перед началом сезона казалась крепкой командой, но вряд ли кто-то ожидал настолько мощного выступления в первой части чемпионата. Главными составляющими успеха является дисциплинированная игра в обороне (всего семь пропущенных мячей в РПЛ, лучший результат в лиге) и быстрые контратаки. В "Балтике" сложно выделить кого-то одного, все игроки основной обоймы хороши и готовы в непростых ситуациях друг друга подменить. В качестве примера можно привести матч 14-го тура с "Ахматом", который из-за перебора желтых карточек пропускали четыре футболиста балтийцев, но это не помешало команде победить.

Читайте также

"Зенит" стал лидером, "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью. Итоги дня в РПЛ

Не обошлось без рекордов. "Балтика" не проиграла в девяти турах подряд на старте сезона, что стало лучшим результатом среди новичков в истории чемпионата России. Калиниградцы вообще проиграли в первой части РПЛ всего один раз — ЦСКА. В остальном "Балтика" была хороша против топ-клубов, дважды обыграв "Спартак" и сыграв вничью с "Краснодаром", "Зенитом" и "Локомотивом". До сих пор сложно представить, что подопечные Талалаева будут претендовать на золотые медали до последнего тура, но сейчас отставание от первого места небольшое — всего 5 очков. Главный вопрос: сдуется ли команда или продолжит весной в том же духе? Узнаем в следующем году.

Приз зрительских симпатий — ЦСКА и "Локомотив"

Две столичные команды точно претендуют на чемпионство, хотя в начале сезона фаворитами они не считались. Руководство ЦСКА после сбежавшего Марко Николича назначило на пост главного тренера Фабио Челестини, который за пределами Швейцарии почти нигде не работал. Однако с ним армейцы провели прекрасные полгода и заслужили симпатию нейтральных болельщиков за яркую игру и раскрывшихся молодых талантов. Матвея Кисляка можно назвать одним из лучших игроков РПЛ прямо сейчас. Помимо него на поле сверкают Кирилл Глебов и Матеус Алвес. Старожилы клуба тоже были в порядке: Иван Обляков приносил пользу на каждом участке поля, Игорь Акинфеев, как всегда, надежно защищал ворота, а Мойзес хозяйничал на своем фланге. Стоит отдельно выделить Кругового, который окончательно переквалифицировался в полузащитника и проводит свой лучший сезон в карьере. Такой ЦСКА может попасть как минимум в тройку, хотя команде не хватает высококлассного нападающего, Мусаев и Алеррандро забивают маловато.

Читайте также

"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

"Локомотив" также запомнился яркой атакой, на счету команды больше всех голов в первой части РПЛ (39), но что еще примечательно — почти все мячи были забиты россиянами. Руководство железнодорожников давно взяло курс на российских игроков, и в летнее трансферное окно команду пополнили Зелимхан Бакаев, Александр Руденко и Николай Комличенко. Все трое в первой части чемпионата принесли много пользы, так что стратегия работает. Еще из положительных явлений можно выделить игру Алексея Батракова, который избежал "синдрома второго сезона". Да и в целом команда здорово себя проявила.

Смута в "Спартаке и "Динамо"

А вот эти московские клубы можно назвать одними из главных разочарований в текущем сезоне, особенно это касается "Динамо". В результате работы Валерия Карпина команда застряла в нижней части таблицы. Наставник признал, что идея совмещения постов в клубе и сборной была неудачной, "Динамо" оставалось без главного тренера во время международных пауз, причем Карпин неоднократно говорил, что приоритетом для него является работа в национальной команде. Уход в отставку был логичным исходом, но дальнейшие перспективы "Динамо" неясны. Клуб покинул председатель совета директоров Дмитрий Гафин, и пока непонятно, чего ждать от сменившего его Александра Ивлева.

"Спартак" находится повыше в таблице, но и у него все грустно. Деян Станкович продолжал конфликтовать со всеми подряд, особенно нападая на судей, что привело к месячной дисквалификации. Руководству красно-белых это надоело, к тому же результаты были неубедительными: после первого круга команда находилась на шестом месте, поэтому спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао начал поиск нового тренера, который продолжается до сих пор. Вместе с тем Станкович все же покинул клуб, показательно, что случилось это после победы над "Ахматом" — настолько стороны устали друг от друга.

Возвращение Черчесова

К слову об "Ахмате". Команда перед текущим сезоном пошумела на трансферном рынке, подписав Касинтуру, Конате, Мансилью и еще несколько сильных игроков. Клуб возглавил Александр Сторожук, который продержался всего три тура. "Ахмат" потерпел три поражения, после чего команду возглавил Станислав Черчесов, не тренировавший в РПЛ более 10 лет. При новом-старом наставнике грозненцы сразу хлопнули "Зенит" и выдали семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Вместо атакующего футбола, который безуспешно пытался поставить Сторожук, команда стала играть в более прагматичный футбол с упором на дисциплину в обороне. Это сработало, но после удачной серии последовала полоса неудач, которую "Ахмат" смог прервать лишь в конце первой части сезона. Пока сложно оценивать работу Черчесова, по-настоящему его "Ахмат" мы увидим только в следующем году, и тогда можно будет делать основательные выводы.

Непотопляемый Дзюба

Читайте также

Дзюба назвал Овечкина умницей после его 900-й шайбы в НХЛ

В прошлом сезоне нападающий "Акрона" стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя по количеству забитых мячей в карьере Александра Кержакова. Казалось, можно уходить на пенсию или хотя бы на скамейку запасных, но перед нынешним сезоном Дзюба, которому в августе исполнилось 37 лет, продлил контракт с "Акроном" и по ходу чемпионата регулярно выходил в стартовом составе, пропустив лишь две игры из-за травмы. На счету Дзюбы 5 голов и 4 голевые передачи в РПЛ — отличные показатели, которые доказывают, что нападающий все еще в полном порядке. Хотя форвард отличался не только результативными действиями, но и спорными высказываниями. По ходу сезона у "Акрона" была четырехматчевая серия поражений, и после одной из игр Дзюба раскритиковал свою команду, назвав состав одним из самых слабых в лиге. Однако до конфликта дело не дошло, а тольяттинцы вскоре вышли из кризиса. Так что весной от Дзюбы точно следует ждать обновление рекорда результативности.

Провал "Сочи"

У этой команды точно не слабейший состав в лиге: Волков, Зиньковский, Крамарич, Игнатов, Камано, Дюпин — все это игроки, которые могут делать разницу в РПЛ, однако с "Сочи" происходит нечто необъяснимое. Еще перед стартом сезона главный тренер команды Роберт Морено разругался с руководством и после неудачного старта в чемпионате ушел в отставку. Спасать клуб вызвался Игорь Осинькин, у него в распоряжении оказалось несколько бывших игроков "Крыльев Советов", с которыми он раньше работал, но пока у тренера мало что получается. У "Сочи" с отрывом худшая оборона в лиге, команда пропустила 41 мяч, в атаке дела обстоят получше, но и там полно проблем. Пока сочинцы уверенными шагами идут в Первую лигу, у Осинькина есть три месяца, чтобы подготовить команду к решающему отрезку в чемпионате. Возможно, весной мы увидим совершенно другой "Сочи".

Денис Бояров