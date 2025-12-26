Американцы заходят на хет-трик. Стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Турнир пройдет в штате Миннесота

Редакция сайта ТАСС

Игроки молодежной сборной США © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ТАСС, 26 декабря. Юбилейный, 50-й молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в американских городах Сент-Пол и Миннеаполис. В свете новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) отечественные любители хоккея с надеждой ждут, что этот турнир станет последним, который пройдет без россиян.

Соревнования стартуют в 21:00 мск матчем сборных Швеции и Словакии. 10 команд с 26 по 31 декабря сыграют на предварительном этапе в двух группах. В группе A в Сент-Поле сыграют сборные США, Швеции, Словакии, Швейцарии и Германии. В группе B в Миннеаполисе встретятся команды Финляндии, Чехии, Канады, Латвии и Дании. Игры плей-офф пройдут с 2 по 5 января.

Читайте также ФХР обратится в IIHF с вопросом о допуске молодежных сборных

Игры в группе A состоятся на льду арены "Эксел Энерджи-центр" вместимостью свыше 18 тыс. человек, где в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своих соперников принимает "Миннесота". В составе команды с недавнего времени стала играть тройка, составленная из Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина, также за команду выступает одна из главных российских звезд НХЛ - Кирилл Капризов. А Сент-Пол является столицей, как считается, самого хоккейного штата США.

Сент-Пол примет главные игры турнира (полуфиналы, матч за третье место и финал). Игры группы B, два четвертьфинала, а также матч за право остаться в элите турнира между двумя слабейшими командами групп состоятся на построенной в 1993 году в Миннеаполисе арене, расположенной в кампусе университета Миннесоты и вмещающей 10,2 тыс. зрителей.

Борьба за первый номер драфта НХЛ начнется уже сейчас

Сборная США является действующим чемпионом мира и постарается выиграть золотые медали третий раз подряд. До рекордов американцам еще пока далеко - больше всех турниров подряд выигрывали канадцы (пять раз - в 1993-1997 и 2005-2009 годах).

С 2005 по 2007 год сборная Канады не пускала к золоту россиян. В первых двух финалах канадцы побеждали сборную России с разгромным счетом (с разницей в пять шайб). На турнире 2005 года вместе играли Александр Овечкин и Евгений Малкин, которые тогда не смогли помешать выиграть первую крупную награду другой будущей звезде НХЛ - Сидни Кросби. В 2006 году играл уже только Малкин, которому снова не удалось выиграть в финале, несмотря на титул самого ценного игрока турнира.

Читайте также Хоккеист Егор Сурин: жизнь в Воронеже закалила меня

На втором месте по количеству побед подряд на молодежных чемпионатах мира идет сборная СССР (1977-1980). В 1977 и 1978 годах в число признаваемых лучшими игроками входил Вячеслав Фетисов, а в 1979 и 1980 годах лучшим бомбардиром турнира становился Владимир Крутов. В последний раз сборная России побеждала на турнире в 2011 году под руководством Валерия Брагина, с этим специалистом команда играла в последних на сегодняшний момент финалах турнира в 2015, 2016 и 2020 годах.

В составе сборной США заключительный по возрасту турнир проведет трио лидеров команды, добивавшихся успеха на юниорском и молодежном чемпионатах мира последние три года. 19-летний Коул Хатсон, младший брат обладателя "Колдер трофи" (приза лучшему новичку НХЛ) последнего сезона Лэйна Хатсона, за тот отрезок заявил о себе как об одном из самых результативных защитников в юниорском и молодежном хоккее. На победном для американцев юниорском чемпионате мира 2023 года и в следующем году, в котором сборная США дошла до финала, он из игроков обороны набрал больше всех очков. Хатсон стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира.

Хатсон выступает за команду Бостонского университета, задрафтован был в прошлом году "Вашингтоном" и, скорее всего, сыграет в НХЛ уже после того, как в столичном клубе завершится эпоха Овечкина. Коул Эйзерман еще на юниорском чемпионате мира 2023 года забил больше всех голов, а выбранный на драфте в этом году "Бостоном" под седьмым номером Джеймс Хэгенс на юниорском первенстве мира прошлого года стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком. На своем последнем чемпионате мира сыграет и автор золотого для американцев гола в последнем финале Тедди Стига, над которым этим летом в лагере развития "Нэшвилла" шутил Егор Сурин, о чем он рассказывал в интервью ТАСС.

Спартаковский след

Прервать черную серию постараются канадцы, которые два года подряд уступали в 1/4 финала. В сборную вернулся Дэйл Хантер, который приводил команду к победе на турнире 2020 года. Несмотря на свои 19 лет, только дебютирует на молодежном мировом первенстве защитник Зейн Парех, которого в сборную отпустил клуб НХЛ "Калгари". В НХЛ в нынешнем сезоне Парех успел сыграть 11 матчей, отдав голевую передачу, и присоединиться к сборной ему не помешала травма, которую он получил в начале ноября.

Как и Хатсон у американцев, Парех считается одним из сильнейших защитников в своем возрасте - в прошлом сезоне он был самым результативным игроком обороны в канадской юниорской Хоккейной лиге Онтарио, набрав 107 очков. Наибольшее же внимание на турнире будет приковано к Гэвину Маккенне, которого все видят выбранным летом 2026 года на драфте НХЛ.

В большинстве преддрафтовых рейтингов 18-летнему Маккенне отводят первое место. Для начала же ему надо реабилитироваться за провал на последнем чемпионате мира, в пяти играх которого он забил всего один гол. При этом многими отмечается, что с переходом в чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта из канадской юниорской лиги игра Маккенны в атаке ухудшилась из-за разницы в уровне соперничества. Конкурентами Маккенны за право быть первым выбранным на драфте называют 18-летнего шведского форварда Ивара Штенберга и соотечественника Маккенны, 17-летнего защитника Китона Верхоффа, которые также должны сыграть на предстоящем турнире за свои сборные.

Перед турниром многие отмечают хорошую глубину состава у канадцев. Их не должно ослабить даже отсутствие играющих в своих клубах НХЛ на первых ролях Маклина Селебрини и Мэттью Шефера. Также отмечается и высокая конкуренция среди канадских вратарей, один из которых, Джошуа Рэйвенсберген, в этом году был выбран "Сан-Хосе" в первом раунде.

Болельщики "Спартака" могут сделать для себя приятное открытие, обнаружив пару игроков, имеющих пускай косвенное, но все же отношение к любимому клубу. За сборную Германии сыграет сын выступавшего за столичную команду в 2008-2010 и в 2012-2013 годах Эдуарда Левандовского Давид. 18-летний крайний форвард в этом году был выбран в четвертом раунде "Эдмонтоном", выступает в канадской молодежной Западной хоккейной лиге.

В сборной Словакии уже в третий раз на чемпионате мира сыграет сын бывшего спартаковского форварда и капитана Бранко Радивоевича Лука, играющий за команду Бостонского университета. Защитник еще в 2024 году вошел в состав символической сборной юниорского чемпионата мира.

Кто мог бы сыграть за сборную России на турнире

После того как исполком МОК 11 декабря объявил, что рекомендовал международным федерациям допускать до командных соревнований россиян в юношеских турнирах, многие заговорили о смягчении санкций и в отношении отечественных молодежных команд. В Международной федерации хоккея этот вопрос будет обсуждаться и во время предстоящего чемпионата мира, прежде чем совет организации в начале 2026 года вынесет решение по сезону-2026/27.

Читайте также Курс задан. МОК вернул флаг и гимн российским юниорам

Пока же стоит отметить, что сборная России могла бы побороться за медали турнира. Предстоящие соревнования стали бы последними для обладателя Кубка Гагарина этого года в составе "Локомотива" Сурина - 19-летний форвард в игре в тройке с Александром Радуловым получает неоценимый опыт. Нападающий Александр Жаровский за текущий год показал большой прогресс - еще весной его подняли из "Толпара" в "Салават Юлаев" в играх плей-офф, а сейчас он лучший бомбардир уфимской команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Стоит также отметить, как блеснули в этом сезоне форварды "Металлурга" Михаил Федоров и Игорь Нечаев.

На их фоне, а также игры защитников Ивана Патрихаева из ЦСКА и особенно Антона Силаева из "Торпедо" немного проседает вратарская линия, в которой нет молодежи, которая стабильно играла бы сейчас в КХЛ. Первым номером на предстоящем турнире у россиян виделся бы выбранный в первом раунде драфта НХЛ этого года "Коламбусом" Петр Андреянов из системы ЦСКА, которого только раз заявляли на матч КХЛ, а также ряд голкиперов из-за океана.

Говоря об общей статистике побед на чемпионатах мира, у сборной США, несмотря на успехи последних двух лет, всего семь золотых наград. Лидируют с большим преимуществом канадцы (20 побед). Для остальных соперников пока недосягаемы сборные СССР, СНГ и России (13 побед в общей сложности).