Игроки и тренеры "золотой" молодежки ЧМ. Что стало с ними 15 лет спустя

В 2011 году команда под руководством Валерия Брагина победила в финале канадцев со счетом 5:3

Хоккеисты и тренеры молодежной сборной России, 2011 год © Rick Stewart/ Getty Images

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ровно 15 лет назад хоккеисты молодежной сборной России в последний раз стали чемпионами мира. Из того состава три игрока до сих пор выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а двое хоккеистов погибли в авиакатастрофе в тот же год, когда выиграли золото молодежного первенства.

Это был первый турнир для тренерского штаба команды под руководством Валерия Брагина, победа в Баффало закрепила за ним статус лучшего тренера отечественной молодежи. Это звание он потом подтверждал не раз - под его руководством сборная России еще четыре раза выходила в финал чемпионата мира. В трех из них он был близок к победе: в 2012 и 2016 годах его команда уступила в овертайме соответственно шведам и финнам, а в 2020 году россияне вели в счете с канадцами, но уступили. В тот период Брагина стали называть Камбэковичем - с учетом того, как его команда в 2011 году выиграла золото, а в 2015 году в финале чуть не догнала канадцев, проигрывая 0:4, такое прозвище было неслучайным.

Перед концом декабря 2010 года, когда должен был стартовать чемпионат мира, россияне не считались его фаворитами. Еще в памяти оставался результат предыдущего турнира в Канаде, в котором отечественная команда проиграла в 1/4 финала швейцарцам. То поражение можно было назвать дном, до которого дошли россияне, уступив сопернику, который в предыдущие годы серьезно не воспринимался. А итогом этому стало то, что главный тренер той команды Владимир Плющев обвинил в поражении игроков.

Еще одной причиной удручающих выступлений россиян на чемпионатах мира в тот период (крупные поражения в финалах от канадцев два года подряд, непопадание затем в финалы) видели в том, что в команду не всегда приглашали лучших, а выбор игроков зависел и от того, насколько тот или иной агент мог убедить тренера взять того или иного хоккеиста. Как говорят, после прихода Брагина такая тенденция прекратилась. В сборную стали приглашаться действительно сильнейшие по возрасту отечественные игроки, в которых главный тренер ценил, насколько они могли адаптироваться к мужскому хоккею. Не случайно немало чемпионов мира 2011 года потом играли и продолжают играть на высоком уровне и в НХЛ, и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Мы верили в тренера, а он в нас"

"Основная заслуга в победе принадлежит Брагину, он эту команду набирал, и самым сложным ведь было выбрать состав. Были, скажем, соревнования в рамках "Турнира четырех наций", в которых мы играли с трудом. Шведы и финны были тогда очень хорошими, в молодежной Суперсерии поездка была очень тяжелой", - рассказал ТАСС помощник Брагина, работавший с вратарями Юрий Новиков.

Определенную роль в становлении чемпионской команды сыграла и ставшая тогда традиционной Суперсерия в ноябре, когда молодежная сборная проводила в Канаде матчи с командами, составленными из лучших хоккеистов канадских молодежных лиг. В тех играх тренерский штаб смотрел даже не столько на результат и мастерство игроков, сколько на то, кто и как из них влияет на микроклимат в команде, кто является лишним в коллективе. Ведь важно было и то, насколько игроки были готовы решить проблемы, которые могли появляться по ходу турнира. А их россиянам приходилось преодолевать постоянно.

"Подобные матчи, как в финале, у нас были и в Суперсерии, которую мы выиграли впервые в истории. Это нам помогло в плане веры в свои силы и друг в друга", - рассказал ТАСС чемпион мира того года, выступавший за "Спартак" Артем Воронин.

Сломанный планшет в финале

Уже в первом матче сборная России проиграла канадцам (3:6), что добавило пораженческих настроений всем, но не тем, кто был внутри команды. Пессимизма добавило и поражение в следующем матче от шведов (0:2), которые наряду с канадцами виделись фаворитами турнира. Именно шведы заняли первое место в группе на предварительном этапе, что тогда позволяло им напрямую попасть в полуфинал, а россияне в этой же группе стали только третьими.

Так получилось, что во всех матчах плей-офф сборная России находилась на грани поражения, и в четвертьфинале с финнами это могло обернуться вторым подряд провалом. За четыре минуты до конца третьего периода команда Брагина проигрывала 1:3 и сумела сравнять счет, а затем в овертайме Евгений Кузнецов забросил свою вторую шайбу в игре. В полуфинале со шведами россияне не удержали преимущество, ведя 2:0, проигрывали, но за две минуты до конца третьего периода Сергей Калинин сравнял счет. В финал команда Брагина вышла благодаря победе в серии буллитов.

"С финнами Брагин угадал в плане ведения игры. Со шведами у нас победный буллит забил праворукий нападающий (Денис Голубев - прим. ТАСС)", - вспомнил Новиков.

Сюжет финала с канадцами (5:3) достоин того, чтобы снять по нему художественный фильм о победе в отечественном спорте наподобие "Движения вверх" или "Легенды №17". 0:3 после первых двух периодов, полная безнадега. Голы Артемия Панарина, Максима Кицына и Владимира Тарасенко перевернули ход игры, за пять минут до конца периода Панарин забил победный гол.

"Это победа Брагина. Команда была незвездная, и ребята потом стали звездами. Что удивительно, ни один игрок нас тогда не подвел ни в плане игры, ни в плане поведения, особенно когда мы проигрывали канадцам в финале. Кузнецов прекрасно себя проявил, радовался победе как ребенок. В финале Валерий Николаевич меня удивил, поскольку я не считал его таким эмоциональным, даже когда мы проигрывали. Тогда он сказал, что больше у нас такого шанса не будет и даже планшет сломал. Он был первым, кто верил, что у нас была возможность выиграть", - отметил Новиков.

"После первого периода в раздевалке изначально был разгром, мы негодовали. Была установка не пропускать быстрые голы, что не получилось, - рассказал Воронин. - Перед третьим периодом Валерий Николаевич действительно говорил, что для каждого из нас это может быть последний финал, а у кого-то его вообще не будет. Поэтому нам нужно было отдать все, что у нас есть, и верить в победу. Что касается меня, это был первый для меня такой матч, что с такого счета можно отыграться, и это по жизни мне потом помогало. Его слова нам помогли, и у нас потом все получилось. Канадцы, кажется, поплыли после первой шайбы".

Как сложилась судьба чемпионов мира 2011 года

Значимость победы отечественной молодежки в том, что большинство ее хоккеистов в дальнейшем стали играть ведущие роли в своих командах. Из вратарей Игорь Бобков до сих пор выступает в КХЛ, играя сейчас за "Нефтехимик", Дмитрий Шикин недавно играл в КХЛ, а в настоящее время выступает за швейцарский "Биль". Весь турнир просидел в запасе Эмиль Гарипов, который не так давно завершил карьеру из-за травм, а в 2018 году становился обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", будучи основным голкипером.

Из защитников до сих пор выступает в НХЛ Дмитрий Орлов, который в 2014 году стал чемпионом мира, а в 2018 году в составе "Вашингтона" - обладателем Кубка Стэнли. В настоящее время Орлов, который на чемпионате мира 2011 года играл в первой паре с Юрием Урычевым, выступает за "Сан-Хосе". Не так давно в Северной Америке играл и Никита Зайцев, который в 2024 году вернулся в Россию и сейчас выступает за СКА. В Баффало Зайцев, игравший тогда за "Сибирь", был единственным в команде, кто не набрал ни одного очка.

Из других игроков обороны Максим Березин выступает за "Сочи". Георгий Бердюков и Максим Игнатович последние годы выступали в клубах Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), а Никита Пивцакин в 2023 году уехал в Европу, сыграв в клубах Словакии, Франции и Румынии. Большой виделась карьера Урычева, но 7 сентября 2011 года он и игравший в Баффало центральным нападающим первой тройки Даниил Собченко разбились вместе с "Локомотивом" на самолете при вылете из Ярославля на матч КХЛ в Минск. В "Локомотиве" выступает сейчас и Андрей Сергеев.

Из нападающих продолжают выступать в НХЛ Владимир Тарасенко и Артемий Панарин. Тарасенко был капитаном молодежной сборной, стал лучшим бомбардиром команды наряду с Кузнецовым, а впоследствии выиграл два Кубка Стэнли - в 2019 году с "Сент-Луисом", где был капитаном команды, а потом в 2024 году с "Флоридой". Сейчас Тарасенко выступает за "Миннесоту".

Панарин, сделавший в финале дубль, выступает уже пять лет за "Рейнджерс", где является одной из звезд. В 2016 году он был признан лучшим новичком сезона НХЛ, выступая за "Чикаго". До недавнего времени в НХЛ играл и Кузнецов, который в 2012 и 2014 годах стал двукратным чемпионом мира, а в 2018 году помог Орлову и Александру Овечкину выиграть Кубок Стэнли. В 2024 году Кузнецов вернулся в Россию, сыграл за СКА, "Металлург", а 5 января с драфта отказов КХЛ был выбран "Салаватом Юлаевым".

В ВХЛ выступают лучший снайпер сборной на турнире Максим Кицын, автор победного буллита в полуфинале Голубев, Воронин, который в 2024 году становился чемпионом лиги в составе "Нефтяника". Без клубов находятся Станислав Бочаров, игравший в текущем сезоне в "Ладе" Антон Бурдасов, завершил карьеру автор гола канадцам в финале в пустые ворота Никита Двуреченский. В ЦСКА играет Сергей Калинин.

Что стало с тренерским штабом команды

Главный тренер команды Брагин в 2012 году возглавил ЦСКА, в последующие годы тренировал СКА и даже национальную сборную России (на чемпионате мира 2021 года), но его работа с большими командами не сложилась. Последним его местом работы был СКА, где он выполнял роль консультанта при Романе Ротенберге до его ухода в 2025 году.

Новиков в дальнейшем входил в тренерский штаб женской сборной России, которая неудачно выступала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Сейчас его в основном видно на домашних матчах "Спартака" в ветеранской ложе.

Еще один помощник Брагина Евгений Корешков впоследствии работал в клубах КХЛ и помогал, в частности, Сергею Федорову выиграть Кубок Гагарина в 2022 году. После чего работал помощником Ротенберга в СКА. В декабре 2025 года Корешков во второй раз стал главным тренером клуба КХЛ "Трактор", ранее он в 2015-2017 годах возглавлял "Барыс".