Российские конькобежцы завоевали четыре медали во второй день чемпионата мира в Инцелле

Золото и бронзу на дистанции 500 м у мужчин принесли Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, а женская и мужская команды стали третьими в гонках преследования

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Второй день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях принес сборной России четыре медали. Главным событием стала победа Руслана Мурашова на дистанции 500 м. Фаворитом забега был обладатель мирового рекорда на данной дистанции, лидер российской команды Павел Кулижников. В преддверии мирового первенства на этапе Кубка мира Кулижников дважды финишировал первым на 500 м, что говорило о хорошем состоянии спортсмена. Однако в этот раз россиянин допустил ошибку на повороте и показал лишь седьмой результат. Мурашов же безошибочно преодолел дистанцию, став вторым в истории представителем России, победившим на ней (первым был Кулижников, выигрывавший в 2015 и 2016 годах - прим. ТАСС). Третьим финишировал еще один россиянин Виктор Муштаков.

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"Конечно, надеялся на победу. Я устал, радость есть, но еще не осознал, очень волнительно. Обрадовался, когда увидел жеребьевку, на лице тренера тоже была радость от того, что повезло с дорожками, но ничего не загадывали, только настраивалась. Тренер поздравил с победой, сказал: "Ну, наконец-то", - рассказал Мурашов, принесший сборной России первую золотую медаль текущего чемпионата мира. Как отметил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, Мурашов находится в хорошей форме."Руслан и на этапе Кубка мира в Хамаре очень хорошо пробежал 500 м, взяв серебро. Он сейчас в хорошей форме, да и для Муштакова третье место - очень большое достижение. Жаль, что у Кулижникова не сложился забег, но впереди 1000 м, будем надеяться, что он сможет проявить себя", - подчеркнул собеседник ТАСС.

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После завершения забега было заметно разочарование Кулижникова, который позже отказался от общения с прессой. По мнению тренера спринтерской группы национальной сборной Дмитрия Дорофеева, такое выступление конькобежца можно связать с давлением бремени лидерства. "Возможно, где-то он не переключился, где-то, может быть, психологически чуть сковало его, поэтому в малом повороте и произошел сбой. У него завтра забег (на 1000 м - прим. ТАСС), мы на него рассчитываем, но здесь опять психология, поработаем с ним, побеседуем, но, думаю, в таких ситуациях трогать его не надо, если он захочет, то поговорит сам", - заявил тренер. Две бронзы в гонках приследования В забеге на 500 м у женщин российские конькобежки не смогли попасть на подиум - Ангелина Голикова стала четвертой, Ольга Фаткулина заняла пятое место, а Дарья Качанова показала восьмой результат. Для Голиковой данный забег стал последним на текущем чемпионате мира. Ранее она в составе женской сборной России завоевала бронзу турнира в командном спринте. "Третье место было вакантное, на это делали акцент, но я знаю свою ошибку, у меня было плохое лето. Говорили, что много от меня не ждут, но, конечно, я ожидала от себя большего", - подчеркнула конькобежка. Закрывали программу второго соревновательного дня чемпионата мира командные гонки преследования. Женская команда России, представленная Натальей Ворониной, Елизаветой Казелиной и Евгенией Лаленковой, стала третьей, уступив соперницам из Японии и Нидерландов. "Результат хороший, даже очень, но бежалось как-то тяжело. Учитывая то, как я выступила вчера на дистанции 3000 м, это нормально, немного сегодня сложно было, состояние не совсем хорошее", - поделилась эмоциями после забега Воронина.

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