В Питере — пять! Как "Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу

Ключевые факторы, позволившие Сергею Семаку в первый же год работы в клубе на посту главного тренера добиться такого успеха, — в материале ТАСС

"Зенит" за три тура до конца чемпионата России по футболу гарантировал себе золотые медали турнира. Для петербургской команды этот титул стал пятым в современной истории и первым с 2015 года. Рассказываем об основных моментах золотого сезона. Позитивное эхо ЧМ-2018 Чемпионат-2017/18, в котором главным тренером "Зенита" был итальянец Роберто Манчини, стал для клуба худшим за десять лет — впервые с 2008 года сине-бело-голубые не попали в тройку призеров, заняв пятое место. Зарубежного специалиста сменил бывший полузащитник команды Сергей Семак, дважды помогавший ей в качестве игрока стать чемпионом России. Завершив карьеру в 2013 году, он остался в "Зените" и поочередно работал помощником итальянца Лучано Спаллетти и португальца Андре Виллаш-Боаша — после отставки первого и до назначения второго в 2014 году молодой специалист исполнял обязанности главного тренера. Лето прошлого года подарило России не только домашний чемпионат мира, но и лучшее в новейшей истории выступление сборной на таком турнире — попадание в восьмерку сильнейших команд. "Зенит" на ЧМ-2018 представляли шестеро — вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Юрий Жирков и Бранислав Иванович (сборная Сербии), а также полузащитники Далер Кузяев и Александр Ерохин. Отдельного упоминания достоин нападающий Артем Дзюба, который в заявке на турнир значился как игрок тульского "Арсенала", куда "Зенит" отдал его на правах аренды. В пяти матчах на турнире он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Описание Артем Дзюба в матче чемпионата мира против сборной Египта, 2018 год © Петр Ковалев/ТАСС

Болельщики оценили самоотдачу, с которой играла вся сборная России, а также речь Дзюбы перед серией пенальти против хорватов в четвертьфинале и интервью со слезами на глазах после поражения в той игре. Неудивительно, что после чемпионата мира нападающий стал народным любимцем и в каждом российском городе, куда на старте сезона приезжал "Зенит", его ждали толпы персональных болельщиков. Ажиотаж вокруг форварда даже получил название — "дзюбомания". Артем отвечал на это игрой — в десяти первых матчах чемпионата на его счету пять голов. Другие петербургские сборники также находились на подъеме, что позволило "Зениту" с первого же тура возглавить турнирную таблицу, выдав серию из восьми матчей без поражений (семь побед и домашняя ничья со "Спартаком" — 0:0). Использование внутренних резервов Приняв "Зенит" в конце мая, Семак имел достаточно времени, чтобы определиться с тем, кто из имевшихся в составе игроков будет нужен ему в сезоне, а кого лучше отпустить в аренду. В отличие от Манчини, новый главный тренер предоставил больше игрового времени уже упомянутому Дзюбе, а также еще двум вернувшимся из аренды полузащитникам — Олегу Шатову и словаку Роберту Маку. Кроме того, он стал чаще выпускать на поле почти не игравших при итальянце 35-летнего Александра Анюкова, 34-летнего Кристиана Нобоа (эквадорец провел в чемпионате всего 11 матчей, но часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы) и 26-летнего Магомеда Оздоева.

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Место в составе потеряли полузащитник Маттиас Краневиттер (пять игр в этом сезоне против 21 в прошлом) и нападающий Дмитрий Полоз, который был отдан в аренду казанскому "Рубину". Единственным полноценным новичком "Зенита" стал 33-летний итальянец Клаудио Маркизио. Бывший полузащитник "Ювентуса" перешел в российский клуб уже после закрытия трансферного окна на правах свободного агента. Семак пытался встроить именитого футболиста в игру команды, но не преуспел. В последний раз футболист выходил на поле в официальных матчах еще в феврале. Пока Маркизио не оправдывает возложенных на него надежд, но у него еще будет шанс реабилитироваться, поскольку контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года. Игровой спад и потеря Кокорина В середине чемпоната команда Сергея Семака выдала неудачный отрезок — с октября по декабрь питерцы потерпели пять поражений (от "Анжи" (1:2), "Динамо" (0:1), ЦСКА (0:2), "Арсенала" (2:4) и "Рубина" (1:2), набрав 12 очков из 27 возможных. Поражение от казанцев в 17-м туре, последнем перед зимней паузой, могло лишить сине-бело-голубых лидерства, но шедший на тот момент вторым "Краснодар" дома не смог обыграть "Уфу" (1:1).

Описание Александр Кокорин в СИЗО, 2018 год © Михаил Терещенко/ТАСС

Показательно, что спад в функциональной готовности героев ЧМ-2018 и последовавшие за этим потери очков, а также вылет от "Ростова" на стадии 1/8 финала Олимп — Кубка России по срокам пришлись на период, когда одной из главных тем всех новостных выпусков был скандальный арест нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Форвард не играл с марта из-за травмы крестообразных связок, в сентябре вернулся на поле и начал показывать хорошую игру (два гола и передача в пяти матчах), но после игры с "Краснодаром" решил отметить десятилетие дружбы с полузащитником "быков" Павлом Мамаевым. Празднование обернулось двумя драками в центре Москвы. Оба футболиста находятся под стражей в СИЗО, суд по их делу продолжается. Кокорин подвел команду. Такой игрок очень пригодился бы Семаку, учитывая тот факт, что Дзюба перестал забивать и "Зенит" начал терять очки. Столкнувшись с кадровым дефицитом, тренер только зимой смог встряхнуть команду. Чемпионская селекция Во многом этому поспособствовала зимняя трансферная кампания. После продажи в ПСЖ аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, "Зенит" приобрел трех новичков. В пару к опытному Ивановичу у донецкого "Шахтера" был куплен обладатель хорошего первого паса защитник Ярослав Ракицкий. Центр поля укрепил антигерой финала Кубка Либертадорес-2018 колумбиец Вильмар Барриос, которого болельщики "Бока Хуниорс" невзлюбили после удаления в решающем матче турнира против "Ривер Плейта". В помощь переставшему забивать Дзюбе у "Рубина" был выкуплен иранский форвард Сердар Азмун.

Каждый из них был точным попаданием селекционного отдела "Зенита". После зимней паузы трио новобранцев суммарно забило более 50% голов команды — 12 из 23 (Азмун — восемь, Ракицкий — три, Барриос — один). От иранца ждали голов, но сложно было представить, что он будет бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата (Азмун обходит Федора Чалова из ЦСКА за счет того, что он забивал только с игры и не исполнял пенальти). Если суммировать очки, которые своими голами принесли "Зениту" Азмун, Ракицкий и Барриос, получится весьма внушительная цифра — 11. Своевременные голы Дзюбы Зимняя пауза для "Зенита" была достаточно короткой — уже в середине февраля команда Семака вернулась к официальным играм — 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы смогли пройти турецкий "Фенербахче", но на следующей стадии турнира оступились в борьбе с испанским "Вильярреалом". Осечка в двухраундовом противостоянии с не самым грозным соперником положительно повлияла на команду, которая благодаря результативности новичков успешно вкатилась во вторую часть чемпионата.

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Семака с ноября по апрель спрашивали о безголевой серии Дзюбы, но тренер публично высказывал поддержку форварду, отмечая, что голы от Артема придут тогда, когда это будет нужнее всего. Так и произошло — в сложном выездном матче с "Краснодаром" (3:2) форвард забил дважды, причем второй мяч — в концовке компенсированного времени. Та игра была зрелищной со стороны обеих команд, а "Зенит" делом доказал, что ему победа нужнее. После игры сомнений не осталось — сине-бело-голубые могут проиграть золотую гонку только себе. Оставалось только дождаться, в каком именно туре состоится игра, после которой "Зенит" официально можно будет назвать чемпионом-2018/19. Многие предполагали, что это произойдет 12 мая в матче с ЦСКА, но судьба сложилась иначе. В матче 26-го тура без получившего повреждение Дзюбы "Зенит" увез из Грозного трудовую ничью с "Ахматом" (1:1). Пока команда летела в Санкт-Петербург, ближайший из преследователей команды Семака "Локомотив" в Туле проиграл "Арсеналу" (0:2) и лишился математических шансов обойти петербуржцев — известие о первом с 2015 года чемпионстве застало команду на высоте 10 км. Что дальше? В день игры "Зенит" — ЦСКА состоится торжественное вручение команде чемпионского кубка. Поскольку этот титул стал для сине-бело-голубых пятым в российской истории, клуб получит трофей на вечное хранение. Президент "Зенита" Александр Медведев, комментируя ТАСС долгожданный успех, не стал раскрывать деталей праздничных мероприятий, но сказал, что после игры 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Енисея" будет организован чемпионский парад, и болельщики получат возможность разделить радость с командой. Особенно символично, что это произойдет накануне празднования 316-го Дня города.

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