Предложения Гануса по реформе ВФЛА не нашли понимания у руководителей российского спорта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Призывы генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к отставке действующего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ради скорейшего восстановления ее прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не нашли понимания как у президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, так и министра спорта РФ Павла Колобкова.

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Ганус в понедельник в письме Позднякову призвал отстранить руководство ВФЛА от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в IAAF. Руководитель РУСАДА заявил о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в IAAF. Как считает глава РУСАДА, в состав этой группы должны войти заслуженные деятели легкой атлетики России, не запятнавшие себя допингом, представители IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, к созданию которой нужно приступить незамедлительно. В группу, по мнению Гануса, должны также войти представители Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства. "Состав рабочей группы предлагается согласовать с IAAF для немедленного сокращения дистанции доверия", - отметил глава РУСАДА в своем письме.

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Руководитель Российского антидопингового агентства также выступил за отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России по легкой атлетике с последующей заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой IAAF, которой руководит норвежец Руне Андерсен. По мнению Гануса, руководить международной рабочей группой по восстановлению ВФЛА должен внешний управляющий, которого выберет сама группа. Управляющий должен подготовить исчерпывающий список мер по приведению ВФЛА к соответствию IAAF. Он же должен представить на утверждение рабочей группы кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Внешний управляющий и рабочая группа также должны провести выборы нового руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. Неконструктивно и несвоевременно Сам Поздняков в беседе с корреспондентом ТАСС выразил недоумение тем, что генеральный директор РУСАДА решил обратиться к нему посредством СМИ. Но, по словам главы ОКР, недавно созданная межведомственная группа выслушает все предложения Гануса. "Что касается восстановления ВФЛА, этот процесс идет не первый год, и в соответствии с изначальной дорожной картой, согласованной IAAF и ВФЛА, остаются невыполненными только два пункта, - напомнил Поздняков. - Безусловно, у нас есть определенные сложности, но процесс динамично движется вперед. По поводу новых высказанных предложений - они потребуют дополнительного согласования с IAAF, сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама федерация как общественная спортивная организация". Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

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