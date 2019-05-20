Россияне продолжают побеждать, определены шесть четвертьфиналистов ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Шесть участников плей-офф определились после десятого соревновательного дня чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России остается единственной непобежденной командой на турнире. Сборная России продлила победную серию на чемпионате мира до шести матчей. В воскресенье россияне переиграли швейцарцев со счетом 3:0. Российские хоккеисты одержали четвертую "сухую" победу на турнире и в сумме пропустили в свои ворота три шайбы при 29 заброшенных.

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Лучшим игроком встречи в составе сборной России был признан вратарь Александр Георгиев, который отразил 31 бросок. Он провел свой второй матч на чемпионате мира, в игре с командой Австрии 23-летний голкипер также оставил свои ворота в неприкосновенности (5:0). Перед игрой в состав команды вернулся нападающий Кирилл Капризов, который действовал в звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. В запасе остался Сергей Плотников, в четвертом звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком появлялись то Александр Барабанов, то Иван Телегин. Сборная России мощно начала встречу и уже на четвертой минуте Артем Анисимов открыл счет. По словам главного тренера сборной Швейцарии Патрика Фишера, его команда не справлялась со скоростями российских хоккеистов в стартовые десять минут игры. К середине периода швейцарцы подравняли игру и начали угрожать воротам Георгиева, но инициатива по-прежнему оставалась за россиянами. Российские хоккеисты уверенно действовали в обороне и воплотили игровое преимущество, забросив по шайбе в каждом из периодов. Дублем отметился лучший бомбардир завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров. Единственным минусом в игре сборной России была недисциплинированность. Россияне заработали 14 минут штрафа, но в меньшинстве не позволяли сопернику создавать большое количество опасных моментов. Чехи в четвертьфинале Вторым четвертьфиналистом от группы В, матчи которой проходят в Братиславе, стала сборная Чехии, разгромившая команду Австрии со счетом 8:0. Дублем в составе чехов отметился нападающий подмосковного "Витязя" Михал Репик. Чешская команда одержала пятую победу в шести матчах, австрийцы потерпели шестое поражение. В понедельник сборная Австрии сыграет с итальянцами, которые также не одержали на турнире ни одной победы. Проигравший в этом противостоянии покинет элитный дивизион чемпионата мира. Итальянцы в воскресенье имели день отдыха. В этой связи тренерский штаб сборной Австрии дал передохнуть лидерам команды - основному вратарю Бернарду Штаркбауму, а также нападающим Константину Комареку и единственному представителю НХЛ в составе - Михаэлю Раффлю.

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Сборная России продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0). В группе А определились все участники плей-офф По итогам воскресных матчей стали известны четвертьфиналисты от группы А, матчи которой проходят в Кошице. Ранее место в плей-офф себе обеспечила только сборная Финляндии, которая со счетом 3:0 переиграла команду Франции. Финские хоккеисты забросили по шайбе в каждом из периодов. Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира 18-летний Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями. Вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора, отыгравший предыдущий матч с британцами (5:0) и отметившийся в нем результативной передачей, остался в запасе. Его заменил Кевин Ланкинен, который провел четвертую игру на турнире и впервые не пропустил ни одной шайбы. Финны одержали пятую победу в шести матчах и продолжают возглавлять таблицу группы. Французы потерпели шестое поражение и в понедельник сыграют с командой Великобритании, которая также не имеет в своем активе побед на нынешнем чемпионате мира. Проигравший в этом противостоянии покинет элитный дивизион чемпионата мира. Места вылетевших из класса сильнейших займут сборные Казахстана и Белоруссии.

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В стартовом матче воскресенья в группе А сборная США не без труда победила команду Германии со счетом 3:1. Два периода немецкие хоккеисты играли на равных, а во второй трети матча отрезками превосходили американцев. В середине первого периода американской команде пришлось отыгрываться после точного броска Фредерика Тиффельса. Через две минуты своим голом ответил нападающий Джеймс ван Римсдайк. Он же стал автором великолепной голевой передачи через несколько клюшек противников на Дилана Ларкина, который вывел американцев вперед в середине заключительного отрезка встречи. Окончательный счет установил Джек Айкел. Снова без набранных очков остался лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний Джек Хьюз, который на турнире отметился одним голевым пасом. В воротах сборной Германии Никласа Трётле, который отыграл предыдущий матч с канадцами (1:8), заменил Матиас Нидербергер, голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1). После этой встречи стали известны все участники плей-офф чемпионата мира из группы А. Это сборные Финляндии (16 очков), США (14), Канады (12) и Германии (12). Пятое место занимают словаки (9), шестое - датчане (5), далее идут французы (1) и британцы (0). Из группы в плей-офф выходят четыре команды, отрыв сборных Германии и Канады за один матч до конца группового этапа от сборной Словакии, идущей на пятом месте, составляет три очка, но словаки уступили обеим командам в личных встречах и не смогут подняться выше. Индивидуальная статистика Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, обогнав шведа Вильяма Нюландера. Российский форвард набрал 14 (6 заброшенных шайб + 8 голевых передач) очков, в активе Нюландера 13 (4+9) очков. 12 баллов за результативность набрали чешские нападающие Михал Фролик (6+6) и Якуб Ворачек (2+10). Самым результативным защитником турнира на данный момент является Филип Гронек (3+6) из Чехии. Лучшим по показателю полезности ("+13") является Нюландер, второе место занимает чех Радко Гудас ("+11"), третью позицию делят соотечественник Нюландера Патрик Хёрнквист, а также два хоккеиста из Чехии - Ян Коварж и Ян Коларж ("+10"). Худшими по показателю полезности являются итальянские игроки обороны Алекс Тривеллато и Шон Макмонагл, а также британец Бен О'Коннор ("-13"). Лучшим вратарем чемпионата мира, среди сыгравших три и более матчей, является россиянин Андрей Василевский. Он лидирует по проценту отраженных бросков (96,74%) и коэффициенту надежности (0,75), а также дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Второе место занимает голкипер сборной Финляндии Кевин Ланкинен (95,7 и 1,00). Третью строчку по проценту отраженных бросков занимает Дженнони (94,25), а по коэффициенту надежности - латвиец Кристерс Гудлевскис (1,00). Наибольшее количество штрафных минут заработал австриец Патрик Питер (31). Далее идут латвийские хоккеисты Ральфс Фрейбергс (27) и Марис Бичевскис (25). Лучшие не из НХЛ Главным открытием группового этапа стала сборная Финляндии. Финны лидируют в турнирной таблице группы А, потерпев одно поражение от американцев (2:3 в овертайме) и обыграв команду Канады (3:1). В составе финской сборной выступает только два игрока из НХЛ - Хенри Йокихарью ("Чикаго") и Юхо Ламмико ("Флорида"). Большинство хоккеистов представляют местную лигу. Самым ярким из них является лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков на драфте 2019 года Какко. Помимо высокой результативности Какко полезно играет на команду и регулярно создает моменты для своих партнеров - Сакари Маннинена и Харри Песонена. Три форварда нашли хорошее взаимопонимание и дополняют друг друга. После шести матчей Какко имеет показатель полезности "+9".

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