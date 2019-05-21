Футболисты "Локомотива" и "Урала" второй раз за три года разыграют трофей Кубка России

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" и екатеринбургского "Урал" в среду сыграют в финале Олимп - Кубка России. Решающий матч турнира пройдет на стадионе "Самара-Арена", который летом 2018 года принял шесть встреч чемпионата мира, в том числе игру сборных России и Уругвая (0:3). Для "Локомотива" предстоящий финал станет девятым в истории клуба - семь из них завершились победами железнодорожников, и только в 1998 году они потерпели поражение от столичного "Спартака" (0:1). Если москвичи одержат победу в Самаре, то выйдут на чистое первое место по количеству трофеев турнира, на данный момент команда делит лидерство с ЦСКА (по семь титулов). Для "Урала" этот финал станет вторым в его истории, в прошлый раз клуб проиграл в решающем матче, который прошел в Сочи на стадионе "Фишт" в 2017 году, именно "Локомотиву" (0:2).

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В текущем розыгрыше турнира железнодорожники поочередно выбили из Кубка России калининградскую "Балтику" (3:2), красноярский "Енисей" (4:1), казанский "Рубин" (1:0, 1:0). В полуфинале подопечные Юрия Семина по сумме двух встреч победили "Ростов" (2:2, 2:0). У "Урала" на пути к решающему матчу были нижнекамский "Нефтехимик" (3:2), "Нижний Новгород" (2:0), "Спартак" (1:1, 1:0). В полуфинале уральцы сломили сопротивление тульского "Арсенала" (1:0, 2:2). Именно в ответном матче против туляков красную карточку получил атакующий полузащитник Эрик Бикфалви, являющийся одним из лидеров "Урала". Он пропустит финальную встречу, однако на поле сможет выйти нападающий екатеринбуржцев Владимир Ильин, который в той же игре спровоцировал конфликт с полузащитником "Арсенала" Резиуаном Мирзовым, оскорбив последнего на национальной почве. В понедельник глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что форвард допущен к матчу в Самаре, однако дело по нему не завершено, назначена сурдэкспертиза. У "Локомотива" список потерь длинней - по состоянию здоровья на поле в финале Кубка России не появятся защитники Борис Ротенберг и Бенедикт Хёведес, а также полузащитники Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Участие во встрече хавбека Дмитрия Баринова также находится под вопросом. Ожидается, что на матче будет аншлаг. При этом "Локомотив" в предстоящей встрече поддержат около 10 тыс. болельщиков, а "Урал" - около трех тысяч фанатов. Таким образом, на большую часть билетов на арену, которая вмешает почти 45 тыс. зрителей, смогли претендовать нейтральные поклонники футбола, а также все желающие из Самарской области и соседних регионов. Репетиция финала в Екатеринбурге "Локомотив" и "Урал" встречались в прошлое воскресенье в Екатеринбурге в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2. На дубль полузащитника москвичей Антона Миранчука хозяева поля ответили точным ударом Андрея Панюкова, еще один мяч стал автоголом, который записали на вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.

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По итогам той встречи у "Урала" остались вопросы к работе судей - главный тренер команды Дмитрий Парфенов возмутился тем, что арбитр Владимир Москалев в течение трех минут показал две желтые карточки защитнику Стефану Страндбергу. Сам норвежский футболист сразу после матча заявил ТАСС, что остался недоволен решениями судьи. Пенальти в ворота "Урала" он назвал "левым", а также выразил мнение о своем незаслуженном удалении. "Мы хорошо сыграли, полностью контролировали матч до того, как нам поставили этот левый пенальти, - сказал Страндберг. - Также 100% не было красной карточки, даже Смолов сказал так. Если давать удаления в таких ситуациях, то можно хоть 50 красных показать в игре. Я много хочу сказать, но лучше будет, если промолчу". Праздник футбола в Самаре РФС совместно с правительством Самарской области хорошо подготовился к финалу Кубка России, организовав развлекательную программу для болельщиков - 17 и 18 мая они получили возможность сфотографироваться с трофеем, за который поспорят "Локомотив" и "Урал", а также выиграть билеты на предстоящую встречу. На набережной Волги 19 мая прошел турнир для любительских команд, были организованы фотовыставка, посвященная истории Кубков СССР и России, массовый флешмоб "Кубок в Самаре", во время которого любители футбола своими телами сформировали силуэт трофея. Также прошла автограф-сессия четырехкратного обладателя Кубка России, бывшего полузащитника ЦСКА Ролана Гусева.