Подтверждение амбиций. "Локомотив" стал вторым в РПЛ и снова отобрался в Лигу чемпионов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В воскресенье московский "Локомотив" в домашнем матче 30-го тура чемпионата России по футболу одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0. Данный результат позволил столичной команде занять второе место по итогам сезона и напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

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В преддверии игры зрителей встречи по традиции ожидала широкая развлекательная программа с живой музыкой, развлечениями и активностями для людей разных возрастов, а главным событием стала презентация Кубка России, который "Локомотив" завоевал в прошедшую среду в матче против екатеринбургского "Урала" (1:0). Для всех желающих была организована фотозона с трофеем, а чуть позже при участии генерального директора клуба Василия Кикнадзе, председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова и члена совета директоров Юрия Нагорных была открыта памятная табличка с датой победы в розыгрыше национального кубка. Теперь табличка красуется на корпусе паровоза - символа московского клуба, расположенного на площади перед "РЖД-Ареной". Перед стартовым свистком "Локомотив" провел еще одну красивую акцию, презентовав болельщикам все десять национальных кубков, завоеванных за историю клуба, с трофеями на газоне появились воспитанники академии, что подчеркнуло связь поколений.

Заключительную игру сезона посетили более 18 тыс. болельщиков, и в такой атмосфере "Локомотив", несмотря на большое количество травм и накопившуюся усталость игроков, не мог упустить прямую путевку в Лигу чемпионов. На пятки красно-зеленым наступал "Краснодар", который в параллельном матче обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. В случае потери очков в игре с "Уфой" железнодорожники опустились бы на третье место и боролись бы за право сыграть в группе главного еврокубка в двух квалификационных раундах. Но гол со штрафного в исполнении полузащитника Мануэла Фернандеша, который он забил на 39-й минуте, вывел "Локомотив" в групповой раунд Лиги чемпионов. После победы игроки столичной команды отпраздновали успех с болельщиками под аккомпанемент гимна Лиги чемпионов. Затем футболисты "Локомотива" совершили круг почета с Кубком России. Вместе с вратарем Маринато Гилерме трофей нес защитник Тарас Михалик, который вскоре покинет клуб и, скорее всего, завершит игровую карьеру. Украинский футболист попрощался с командой и фанатами словами благодарности за шесть сезонов, проведенных в стане красно-зеленых. Противоречивый, но успешный сезон Межсезонье у "Локомотива" должно выдаться насыщенным - вскоре должен собраться совет директоров клуба и трансферный комитет, который определит вектор развития команды в следующем сезоне. Помимо Михалика, стан железнодорожников по истечении контрактов могут покинуть Фернандеш, полузащитники Владислав Игнатьев и Дмитрий Тарасов, а также другие игроки. Под вопросом будущее нападающего Федора Смолова и полузащитника Игоря Денисова. Вдобавок клубу необходимо задуматься об усилении перед лигочемпионской осенью.

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