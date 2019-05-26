На мажорной ноте. ЦСКА закончил сезон разгромом ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу на своем поле разгромил "Крылья Советов", забив в ворота самарцев шесть безответных мячей. Авторами голов стали Федор Чалов, на счету которого дубль, Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

Благодаря домашней победе, а также выездному поражению "Спартака" от "Оренбурга" (0:2) армейцы обошли красно-белых и завершили чемпионат на четвертом месте, которое дает прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020. "Спартак" же начнет выступление во втором по значимости еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда.

Игре на "ВЭБ-Арене" предшествовало сразу несколько радостных поводов - на стадионе был выставлен кубок Евролиги, который баскетбольный ЦСКА завоевал в прошлое воскресенье, 23 мая у главного тренера армейцев Виктора Гончаренко родилась дочь, а в день матча 59 лет исполнилось президенту клуба Евгению Гинеру. Именно он нанес первый символический удар по мячу.

Встреча началась в невысоком темпе с небольшим территориальным преимуществом "Крыльев Советов", но первая же атака ЦСКА стала голевой - на четвертой минуте Бийол из пределов штрафной прострелил на Чалова и тот с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Для воспитанника армейцев этот мяч стал 14-м в чемпионате; его отрыв в споре бомбардиров от идущего вторым форварда "Зенита" Сердара Азмуна увеличился до двух голов. Нападающий хозяев и его партнеры отметили взятие ворот "качанием люльки", тем самым поздравив главного тренера.

Пропустив, гости провели пару неплохих атак, но до ударов в створ ворот Игоря Акинфеева дело так и не дошло. При этом Рамиль Шейдаев в середине тайма мог сравнивать счет, но его удару в дальний угол немного не хватило точности. ЦСКА был ближе ко второму голу, но Чалов и Арнор Сигурдссон не сумели воспользоваться своими моментами.

Оценка "пять" за второй тайм

В стартовые 10 минут второго тайма армейцы сняли все вопросы о победителе матча - в этот отрезок уместились три мяча хозяев поля. Преимущество ЦСКА удвоил подключившийся к атаке защитник Магнуссон, разгромным счет сделал полузащитник Бийол, а восклицательный знак в этой десятиминутке поставил нападающий Сигурдссон. Несмотря на сильный психологический удар, "Крылья" продолжили искать счастье в атаке, но Акинфеев почти не вступал в игру.