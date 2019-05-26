На мажорной ноте. ЦСКА закончил сезон разгромом ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу на своем поле разгромил "Крылья Советов", забив в ворота самарцев шесть безответных мячей. Авторами голов стали Федор Чалов, на счету которого дубль, Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.
Благодаря домашней победе, а также выездному поражению "Спартака" от "Оренбурга" (0:2) армейцы обошли красно-белых и завершили чемпионат на четвертом месте, которое дает прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020. "Спартак" же начнет выступление во втором по значимости еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда.
Игре на "ВЭБ-Арене" предшествовало сразу несколько радостных поводов - на стадионе был выставлен кубок Евролиги, который баскетбольный ЦСКА завоевал в прошлое воскресенье, 23 мая у главного тренера армейцев Виктора Гончаренко родилась дочь, а в день матча 59 лет исполнилось президенту клуба Евгению Гинеру. Именно он нанес первый символический удар по мячу.
Встреча началась в невысоком темпе с небольшим территориальным преимуществом "Крыльев Советов", но первая же атака ЦСКА стала голевой - на четвертой минуте Бийол из пределов штрафной прострелил на Чалова и тот с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Для воспитанника армейцев этот мяч стал 14-м в чемпионате; его отрыв в споре бомбардиров от идущего вторым форварда "Зенита" Сердара Азмуна увеличился до двух голов. Нападающий хозяев и его партнеры отметили взятие ворот "качанием люльки", тем самым поздравив главного тренера.
Пропустив, гости провели пару неплохих атак, но до ударов в створ ворот Игоря Акинфеева дело так и не дошло. При этом Рамиль Шейдаев в середине тайма мог сравнивать счет, но его удару в дальний угол немного не хватило точности. ЦСКА был ближе ко второму голу, но Чалов и Арнор Сигурдссон не сумели воспользоваться своими моментами.
Оценка "пять" за второй тайм
В стартовые 10 минут второго тайма армейцы сняли все вопросы о победителе матча - в этот отрезок уместились три мяча хозяев поля. Преимущество ЦСКА удвоил подключившийся к атаке защитник Магнуссон, разгромным счет сделал полузащитник Бийол, а восклицательный знак в этой десятиминутке поставил нападающий Сигурдссон. Несмотря на сильный психологический удар, "Крылья" продолжили искать счастье в атаке, но Акинфеев почти не вступал в игру.
На 73-й минуте второй мяч во встрече забил Чалов - нападающий, находясь под острым углом к воротам, перебросил голкипера самарцев Евгения Конюхова. На его счету форварда стало 15 мячей, а Азмун в параллельной игре против "Енисея" отличился всего один раз. Таким образом, Чалов стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, но и самым молодым игроком в российской истории, завоевавшим это звание. В день игры с "Крыльями" ему исполнилось 21 год 46 дней, предыдущему рекордсмену - Игорю Симутенкову - в день последнего тура первенства 1994 года было 21 год 217 дней.
Даже при счете 5:0 армейцы не стали останавливаться на достигнутом: за 10 минут до конца основного времени полузащитник Обляков сделал счет "теннисным" - 6:0. После этого у Чалова было еще два моменты для того, чтобы оформить хет-трик, но в первом случае он не попал в створ, а во втором случае с ударом справился Конюхов.
ЦСКА второй год подряд выше "Спартака"
После финального свистка игроки и тренерский штаб ЦСКА не торопились уходить в подтрибунное помещение и на несколько минут остались на поле, чтобы поблагодарить болельщиков. Пока армейцы продолжали радоваться самой крупной победе в сезоне, главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович на пресс-конференции резко высказался по поводу игры своей команды. "Так нельзя играть, это позор. Считаю себя виноватым, мне очень стыдно", - признался черногорский специалист.
Стоит отметить, что для самарцев сезон еще не закончен - команда по итогам чемпионата попала в зону стыковых матчей. Теперь "Крыльям" предстоит провести два матча против занявшего четвертое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижнего Новгорода". Игры состоятся 30 мая и 2 июня.
Гончаренко после игры посетовал на то, что в весенней части чемпионата ЦСКА не всегда удавалось добиваться хорошего результата. В этом году армейцы потерпели поражения от тульского "Арсенала", "Оренбурга", "Краснодара" и "Зенита", а также потеряли очки в играх с "Уфой" и "Динамо". "То, что у нас есть сейчас, четвертое место, мы и заслужили", - сказал главный тренер ЦСКА, признав, что на таких результатах команды сказались неопределенность с основной игровой схемой и стартовым составом.
"Мелочь, а приятно", - так гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал тот факт, что армейцы во второй раз подряд оказались выше "Спартака" в турнирной таблице. В 30-м туре чемпионата России-2017/18 ЦСКА обошел красно-белых и занял второе место, которое позволило красно-синим напрямую пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. Также он отметил, что клубу было важно начать выступление в Лиге Европы с группового этапа. "Это серьезное подспорье, довольны, что закончили сезон на мажорной ноте", - заявил он.