Шишкарев: победа "Чеховских Медведей" в чемпионате России по гандболу была тренерской

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успех "Чеховских Медведей" в финале чемпионата России по гандболу среди мужских команд является тренерской победой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Подмосковный клуб в 18-й раз подряд стал победителем чемпионата России по гандболу. В заключительном матче серии, который прошел в Москве в пятницу, "Чеховские Медведи" обыграли "Спартак" со счетом 27:23 и победили в серии со счетом 2-1.

"По моему независимому мнению финал получился обалденным, и наш чемпионат показал свой высокий уровень, зрелищность, - сказал Шишкарев. - Играли две равные команды, но это была тренерская победа. [Владимир] Максимов (главный тренер "Чеховских Медведей" - прим. ТАСС) привел Чехов к потрясающей, запоминающейся победе".

В предыдущем сезоне "Чеховские Медведи" также выиграли чемпионат страны, обыграв в финале "Спартак" со счетом 2-0.