Последний вояж Федора Емельяненко. Российский боец подписал новый контракт с Bellator

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. Об этом ТАСС в субботу сообщили в команде 42-летнего спортсмена.
В самой организации уточнили, что Емельяненко подписал контракт на несколько поединков и планирует провести следующий бой до конца года. По информации ТАСС, с высокой долей вероятности россиянин может выступить на новогоднем турнире организации Rizin (имеет партнерские отношения с Bellator - прим. ТАСС) в Японии.
"Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любителям ММА. Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях", - сказал глава Bellator Скотт Кокер.
Сам Емельяненко отметил, что с нетерпением ждет следующего боя. В своем последнем поединке 26 января он проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
"Bellator - мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", - отметил Емельяненко.
"Решение продолжить карьеру было ожидаемым"
Президент российской организации M-1 Global, глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств Вадим Финкельштейн назвал ожидаемым решение Емельяненко продолжить карьеру.
"Если Федор так решил, значит, он полон сил и может дальше продолжать, дай бог ему удачи. Я думал, что он продолжит выступать, решение было ожидаемым. Если бы он хотел закончить, он бы раньше об этом объявил, а так он молчал, держал паузу, значит, собирался дальше [выступать]", - заявил Финкельштейн.
Боец Bellator Виталий Минаков предполагал, что Емельяненко завершит карьеру после поражения от Бейдера.
"Спорт - это такое явление, где бывают и взлеты, и падения - в последнее время у Федора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор. Хотя, честно говоря, думал, что его прошлое поражение и будет завершающим боем", - рассказал Минаков.
Возможные соперники и тренеры
В настоящий момент остается неясным, кто будет тренировать Емельяненко. Голландский специалист Питер Тайссе после поражения от Бейдера заявил об уходе из команды. "Пока не знаю, буду ли я работать с Федором. Я разочарован боем против Бейдера", - сказал Тайссе.
Также Емельяненко уже некоторое время не занимается под руководством своих тренеров Владимира Воронова и Александра Мичкова, поэтому на данный момент вопрос с тренерским штабом не решен.
Что касается возможных соперников, то самым реальным вариантом для Емельяненко является 41-летний американец Джош Барнетт. Спортсмены хорошо знакомы между собой, при этом они давно говорят о возможном поединке друг с другом.
Потенциальным оппонентом для Емельяненко также может стать соотечественник Сергей Харитонов, который выразил согласие на подобный потенциальный поединок. Хотя и отметил, что по своей воле не стал бы с ним драться.
"Я не хочу драться с Федором, но если нас в Bellator сведут, то мне придется с ним выступать. Мне это не нужно, я не хочу с ним драться! Но мы оба выступаем в Bellator и, если Скотт Кокер скажет мне, что нужно выступать с Федором, я буду с ним драться", - рассказал 38-летний Харитонов.
В любом случае с высокой долей вероятности данный контракт станет последним для Емельяненко. Всего на счету бойца 38 побед (31 досрочно) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся. После возвращения в спорт в декабре 2015 года (россиянин завершал карьеру летом 2012 года - прим. ТАСС) он провел шесть боев, одержав в них четыре победы и потерпев два поражения.