Последний вояж Федора Емельяненко. Российский боец подписал новый контракт с Bellator

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. Об этом ТАСС в субботу сообщили в команде 42-летнего спортсмена.

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В самой организации уточнили, что Емельяненко подписал контракт на несколько поединков и планирует провести следующий бой до конца года. По информации ТАСС, с высокой долей вероятности россиянин может выступить на новогоднем турнире организации Rizin (имеет партнерские отношения с Bellator - прим. ТАСС) в Японии. "Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любителям ММА. Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях", - сказал глава Bellator Скотт Кокер. Сам Емельяненко отметил, что с нетерпением ждет следующего боя. В своем последнем поединке 26 января он проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. "Bellator - мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", - отметил Емельяненко. "Решение продолжить карьеру было ожидаемым" Президент российской организации M-1 Global, глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств Вадим Финкельштейн назвал ожидаемым решение Емельяненко продолжить карьеру.

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"Если Федор так решил, значит, он полон сил и может дальше продолжать, дай бог ему удачи. Я думал, что он продолжит выступать, решение было ожидаемым. Если бы он хотел закончить, он бы раньше об этом объявил, а так он молчал, держал паузу, значит, собирался дальше [выступать]", - заявил Финкельштейн. Боец Bellator Виталий Минаков предполагал, что Емельяненко завершит карьеру после поражения от Бейдера. "Спорт - это такое явление, где бывают и взлеты, и падения - в последнее время у Федора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор. Хотя, честно говоря, думал, что его прошлое поражение и будет завершающим боем", - рассказал Минаков. Возможные соперники и тренеры В настоящий момент остается неясным, кто будет тренировать Емельяненко. Голландский специалист Питер Тайссе после поражения от Бейдера заявил об уходе из команды. "Пока не знаю, буду ли я работать с Федором. Я разочарован боем против Бейдера", - сказал Тайссе.

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