"Я хочу стать чемпионом UFC". История российского бойца-сурдлимпийца Аскара Аскарова

Российский спортсмен-сурдлимпиец Аскар Аскаров подписал контракт с сильнейшей организацией мира по боям смешанного стиля — Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Во всем мире считается, что спортсменам, которые имеют проблемы со здоровьем или какие-либо ограничения, тяжело добиваться больших успехов. Но история Аскарова уверенно опровергает это предубеждение. "Да, с рождения [проблемы со слухом]. Давайте тему со слухом оставим, мне не нравится об этом говорить. Я не хочу, чтобы меня старались все вокруг жалеть", — с ходу отверг любые вопросы на этот счет спортсмен.

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Аскаров родился и вырос в небольшом селении Камыш-Кутан, которое располагается в высокогорном Ахвахском районе Дагестана. Еще в селе он начал заниматься вольной борьбой. "Не было других вариантов, — рассказал Аскаров. — Все ребята и друзья в селе занимались вольной борьбой. Была только такая секция. А если бы даже и был выбор, то я все равно ходил бы на борьбу, мне нравится этот вид спорта". Накопив навыки в родном селе, Аскаров продолжал совершенствоваться уже в Хасавюрте в спортивной школе имени Шамиля Умаханова. Тогда он участвовал в соревнованиях не только по вольной борьбе, но также по рукопашному бою, боевому самбо и грэпплингу. "Тонкостям самбо меня обучил мой дядя Сумагаджи Аскаров, его вклад в мои навыки колоссальный", — признался боец. Также Аскаров практиковал выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) среди любителей. В профессиональном ММА боец дебютировал в возрасте 20 лет в местной организации Liga Kavkaz. Параллельно спортсмен продолжил выступать в вольной борьбе. В 2015 году Аскаров подписал контракт с организацией Absolute Championship Berkut (ACB). Уже в 2016 году он победил бразильца Хосе Тоума и стал чемпионом ACB. Удивительно достижение с учетом того, что на тот момент Аскаров провел лишь несколько боев в профессиональном ММА.

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В 2017 году Аскаров, который тогда уже получил прозвище Bullet (Пуля), стал победителем чемпионата России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих. А уже в июне того же года россиянин стал сурдлимпийским чемпионом на Играх в Турции. Но, так или иначе, Аскаров — в первую очередь боец ММА. Смешанные боевые единоборства — контактный, жесткий вид спорта. "Как же здоровье?" — спросите вы. Спортсмена это не беспокоит. "Дискомфорта не чувствую, я уже привык, слышу, конечно, плохо, поэтому всегда приходится носить слуховой аппарат", — рассказал боец. Нет у него проблем и во время боя, когда необходимо контактировать с командой и тренером. "В основном мы общаемся до боя, во время боя я действую", — с улыбкой объяснил Аскаров. Идти до конца и стать чемпионом UFC О переходе Аскарова в UFC давно шли разговоры, но это все никак не могло произойти. Организация долго думала, что же делать с весовой категорией, в которой выступает россиянин. После увольнения большого количества бойцов, в том числе бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона, было принято решение все-таки сохранить вес "мух" (так его называют любители ММА). Сам Аскаров не комментировал происходящее и только ждал, когда будет сделан один из шагов на пути к его мечте. "Я хочу оставить наследие. Я хочу стать чемпионом UFC", — уверенно заявил спортсмен. Задумываешься, может ли такой человек не дойти до своей цели? Может ли бросить?

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"Никогда такого не было. Я такой человек — если взялся за что-то, то иду до конца, выжимая максимум", — сразу прерывает Аскаров. Говоря с ним, понимаешь, что для человека нет ничего невозможного, нет никаких препятствий для достижения цели. Попасть в UFC — мечта многих молодых парней, которые только начинают заниматься единоборствами. А Аскаров уже прошел эту дорогу и теперь начинает путь к титулу. Его дебют состоится уже в сентябре в Мексике. Само же попадание в UFC боец объясняет просто везением и волей случая. "На это воля Всевышнего, — сказал Аскаров. — У нас в Дагестане очень много талантливых ребят, которые не смогли себя реализовать, это дело случая. Мне повезло. Возможно, если бы мне не помог мой брат, тренер Абдула Абдулаев прийти в большой спорт, я до сих пор выступал бы среди любителей, ну или тренировался бы для себя". Никогда не сдавайся Девиз Аскарова по жизни достаточно прост. Если взялся за что-то — никогда не бросай и не сдавайся. Ну а раз уже добился чего-то — будь примером для других.

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