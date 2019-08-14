"Я хочу стать чемпионом UFC". История российского бойца-сурдлимпийца Аскара Аскарова

Российский спортсмен-сурдлимпиец Аскар Аскаров подписал контракт с сильнейшей организацией мира по боям смешанного стиля — Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Во всем мире считается, что спортсменам, которые имеют проблемы со здоровьем или какие-либо ограничения, тяжело добиваться больших успехов. Но история Аскарова уверенно опровергает это предубеждение.
"Да, с рождения [проблемы со слухом]. Давайте тему со слухом оставим, мне не нравится об этом говорить. Я не хочу, чтобы меня старались все вокруг жалеть", — с ходу отверг любые вопросы на этот счет спортсмен.
Аскаров родился и вырос в небольшом селении Камыш-Кутан, которое располагается в высокогорном Ахвахском районе Дагестана. Еще в селе он начал заниматься вольной борьбой.
"Не было других вариантов, — рассказал Аскаров. — Все ребята и друзья в селе занимались вольной борьбой. Была только такая секция. А если бы даже и был выбор, то я все равно ходил бы на борьбу, мне нравится этот вид спорта".
Накопив навыки в родном селе, Аскаров продолжал совершенствоваться уже в Хасавюрте в спортивной школе имени Шамиля Умаханова. Тогда он участвовал в соревнованиях не только по вольной борьбе, но также по рукопашному бою, боевому самбо и грэпплингу.
"Тонкостям самбо меня обучил мой дядя Сумагаджи Аскаров, его вклад в мои навыки колоссальный", — признался боец.
Также Аскаров практиковал выступления в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) среди любителей.
В профессиональном ММА боец дебютировал в возрасте 20 лет в местной организации Liga Kavkaz. Параллельно спортсмен продолжил выступать в вольной борьбе. В 2015 году Аскаров подписал контракт с организацией Absolute Championship Berkut (ACB). Уже в 2016 году он победил бразильца Хосе Тоума и стал чемпионом ACB. Удивительно достижение с учетом того, что на тот момент Аскаров провел лишь несколько боев в профессиональном ММА.
В 2017 году Аскаров, который тогда уже получил прозвище Bullet (Пуля), стал победителем чемпионата России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих. А уже в июне того же года россиянин стал сурдлимпийским чемпионом на Играх в Турции.
Но, так или иначе, Аскаров — в первую очередь боец ММА. Смешанные боевые единоборства — контактный, жесткий вид спорта. "Как же здоровье?" — спросите вы. Спортсмена это не беспокоит.
"Дискомфорта не чувствую, я уже привык, слышу, конечно, плохо, поэтому всегда приходится носить слуховой аппарат", — рассказал боец.
Нет у него проблем и во время боя, когда необходимо контактировать с командой и тренером.
"В основном мы общаемся до боя, во время боя я действую", — с улыбкой объяснил Аскаров.
Идти до конца и стать чемпионом UFC
О переходе Аскарова в UFC давно шли разговоры, но это все никак не могло произойти. Организация долго думала, что же делать с весовой категорией, в которой выступает россиянин. После увольнения большого количества бойцов, в том числе бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона, было принято решение все-таки сохранить вес "мух" (так его называют любители ММА).
Сам Аскаров не комментировал происходящее и только ждал, когда будет сделан один из шагов на пути к его мечте.
"Я хочу оставить наследие. Я хочу стать чемпионом UFC", — уверенно заявил спортсмен.
Задумываешься, может ли такой человек не дойти до своей цели? Может ли бросить?
"Никогда такого не было. Я такой человек — если взялся за что-то, то иду до конца, выжимая максимум", — сразу прерывает Аскаров.
Говоря с ним, понимаешь, что для человека нет ничего невозможного, нет никаких препятствий для достижения цели. Попасть в UFC — мечта многих молодых парней, которые только начинают заниматься единоборствами. А Аскаров уже прошел эту дорогу и теперь начинает путь к титулу. Его дебют состоится уже в сентябре в Мексике.
Само же попадание в UFC боец объясняет просто везением и волей случая.
"На это воля Всевышнего, — сказал Аскаров. — У нас в Дагестане очень много талантливых ребят, которые не смогли себя реализовать, это дело случая. Мне повезло. Возможно, если бы мне не помог мой брат, тренер Абдула Абдулаев прийти в большой спорт, я до сих пор выступал бы среди любителей, ну или тренировался бы для себя".
Никогда не сдавайся
Девиз Аскарова по жизни достаточно прост. Если взялся за что-то — никогда не бросай и не сдавайся. Ну а раз уже добился чего-то — будь примером для других.
"Прежде всего, я доказал самому себе, что могу, — сказал Аскаров. — Хочу стать примером того, что, имея желание, можно добиться успеха на том пути, который ты выбрал. Я простой парень из села, который пару лет назад сидел за телевизором, просматривая кассеты UFC и мечтавший оказаться когда-нибудь там".
Аскаров делает акцент на том, что самое главное — это желание стать кем-то, исполнить свою мечту.
"Не важно, какие у тебя проблемы и какие возможности. Если ты чего-то хочешь, отдаешь этому максимум себя, будешь пахать больше, чем другие, то ты обязательно добьешься того, чего хочешь", — подытожил спортсмен.
Титулом чемпиона UFC в весовой категории Аскарова владеет олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо. И за его титулом уже идет россиянин.
Игорь Лазорин