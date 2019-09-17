Овечкин и Малкин не приедут в Россию. Локаута в НХЛ не будет как минимум до 2022 года

ТАСС, 17 сентября. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) в понедельник объявила о том, что не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Ранее, 31 августа, об этом же объявила НХЛ.

Это означает, что локаута в сезоне-2020/21 в НХЛ не будет, текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. Отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января. В начале 2013 года после локаута сроком 119 дней НХЛ и NHLPA подписали соглашение сроком на 10 лет.

В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. Как сообщил журналист канадского телеканала TSN Боб Маккензи, НХЛ готова внести в действующее соглашение ряд корректив в обмен на его продление еще на три-четыре года.

Вероятность локаута в следующем году изначально была невысокой. По словам комиссара НХЛ Гэри Бетмэна, лига считает необходимым продолжить строительство основания, созданного с игроками, учитывая текущую ситуацию в игровой и бизнес-частях хоккея.

Чем недовольны игроки

Клубы и игроки получают по 50% общих доходов, исходя из этого принципа рассчитывается потолок зарплат. Основные недовольства хоккеисты высказывают по поводу отчислений от контрактов в эскроу. Эскроу - это фонд, который контролирует доходы игроков, он рассчитан на то, что игроки не будут получать больше, чем их выделенный доход. Если лига получит достаточно доходов, и доля игроков в этих доходах превысит эскроу - то деньги будут возращены.

Эскроу в разные сезоны колеблется в районе 10%-15% от зарплаты хоккеиста. Например, в сезоне-2017/18 лига удержала 11,5% зарплат игроков, а после сезона вернула лишние 3,5% (раньше отчисления были еще больше). В прошлом сезоне эскроу составил 13,5%. Помимо этого игроки платят высокие налоги и не хотят отдавать такой большой процент лиге. Однако ненависть к эскроу оказалась не такой серьезной для того, чтобы выйти из коллективного соглашения.