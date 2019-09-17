Овечкин и Малкин не приедут в Россию. Локаута в НХЛ не будет как минимум до 2022 года

ТАСС, 17 сентября. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) в понедельник объявила о том, что не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Ранее, 31 августа, об этом же объявила НХЛ.
Это означает, что локаута в сезоне-2020/21 в НХЛ не будет, текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. Отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января. В начале 2013 года после локаута сроком 119 дней НХЛ и NHLPA подписали соглашение сроком на 10 лет.
В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. Как сообщил журналист канадского телеканала TSN Боб Маккензи, НХЛ готова внести в действующее соглашение ряд корректив в обмен на его продление еще на три-четыре года.
Вероятность локаута в следующем году изначально была невысокой. По словам комиссара НХЛ Гэри Бетмэна, лига считает необходимым продолжить строительство основания, созданного с игроками, учитывая текущую ситуацию в игровой и бизнес-частях хоккея.
Чем недовольны игроки
Клубы и игроки получают по 50% общих доходов, исходя из этого принципа рассчитывается потолок зарплат. Основные недовольства хоккеисты высказывают по поводу отчислений от контрактов в эскроу. Эскроу - это фонд, который контролирует доходы игроков, он рассчитан на то, что игроки не будут получать больше, чем их выделенный доход. Если лига получит достаточно доходов, и доля игроков в этих доходах превысит эскроу - то деньги будут возращены.
Эскроу в разные сезоны колеблется в районе 10%-15% от зарплаты хоккеиста. Например, в сезоне-2017/18 лига удержала 11,5% зарплат игроков, а после сезона вернула лишние 3,5% (раньше отчисления были еще больше). В прошлом сезоне эскроу составил 13,5%. Помимо этого игроки платят высокие налоги и не хотят отдавать такой большой процент лиге. Однако ненависть к эскроу оказалась не такой серьезной для того, чтобы выйти из коллективного соглашения.
"У игроков есть беспокойства в связи с текущим соглашением, но мы согласны с лигой, что совместная работа по их устранению является более предпочтительным вариантом, чем остановка соглашения после этого сезона. У нас проходили переговоры с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что они продолжатся", - сказал исполнительный директор NHLPA Дон Фер.
Если профсоюз будет настаивать на ограничении отчислений, фактически это будет означать уход от потолка зарплат, которого лига добивалась в 2004 году. На данный момент это выглядит практически невозможным.
Возможность для участия игроков НХЛ в Олимпиаде
Отсутствие локаута в сезоне-2020/21 означает, что российские болельщики в ближайшее время не увидят в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) звезд НХЛ - Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Андрея Василевского и других. Овечкин заявил, что не против подписания нового контракта с "Вашингтоном", действующее соглашение истекает по окончании сезона-2021/22. Выразил желание остаться в "Питтсбурге" и Евгений Малкин. Кучеров, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Сергей Бобровский имеют долгосрочные контракты.
"Очень хорошая новость для хоккея, что хоккей будет, что никакой остановки не случилось. Прекрасно, что не будет забастовок и локаута и хоккей продолжится. Если звезды захотят переехать в КХЛ, то они переедут, когда закончатся контракты", - сказал в беседе с ТАСС двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин.
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году. При этом вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх - 2022 остается открытым. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018 году российские хоккеисты стали победителями Олимпиады, которая проводилась без участия игроков из НХЛ.
"Это хорошее решение для международного хоккея. Оно дает место для обсуждения участия игроков НХЛ в Играх в Пекине. И вообще хорошо, что в следующем сентябре не будет никакой драки, это отлично", - отметил в беседе с ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
На Олимпиаде 2018 года IIHF была готова взять на себя транспортные расходы и оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Играх. При этом лига настаивала на том, чтобы стать полноценным партнером Международного олимпийского комитета (МОК) и получить соответствующие права. В случае, если МОК не пересмотрит свою позицию по этому вопросу и не даст возможности НХЛ заработать, то на Олимпиаде в Китае болельщики снова лишатся главного зрелища - хоккейного турнира с участием всех сильнейших игроков мира.