Привычный успех. Россиянки увезли с ЧМ по художественной гимнастике восемь золотых медалей

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку завершился в воскресенье. Турнир ознаменовался очередным успехом сборной России, завоевавшей золотые медали почти во всех дисциплинах. В заключительный день мирового первенства прошли состязания в групповом многоборье, а также в упражнениях с пятью мячами. В составе российской команды в обеих дисциплинах выступали Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова. Россиянкам удалось завоевать золото в групповом многоборье, однако во втором виде их постигла неудача - третье место.

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Впрочем, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова считает такой исход благоприятным. "Сегодня, слава богу, получилось, что мы проиграли одну золотую медаль, я очень рада этому, что кто-то другой встал на первое место, потому что нужна интрига, - сказала она. - Мы очень рады, что сегодня выиграла Япония, их команда тоже тренируется в России у тренера [Инны] Быстровой, это тоже заслуга в какой-то степени российской школы, они работают четыре года там, в Санкт-Петербурге". Всего в активе сборной России восемь золотых медалей из девяти возможных, а также две серебряные и три бронзовые награды. Российской команде удалось улучшить результат прошлого мирового первенства в Софии - тогда россиянки завоевали на одну золотую медаль меньше. Подводя итоги турнира, Винер-Усманова была лаконична. "Восемь золотых медалей из девяти возможных, о чем тут говорить, какие можно подвести итоги? Итоги - слава богу", - сказала она. Успешный дебют Селезневой Главной сенсацией турнира, бесспорно, стало выступление 24-летней дебютантки сборной России Екатерины Селезневой. Изначально ее фамилии не было в заявке команды на мировое первенство, вместо нее на турнир должна была ехать четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова. Однако незадолго до отъезда в Баку у нее возникли проблемы со здоровьем, и позднее было принято решение заменить ее на Селезневу.

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В первый же день турнира Селезнева доказала, что не зря приехала в Азербайджан. В упражнении с обручем ей удалось обойти признанных фавориток израильтянку Линой Ашрам и Дину Аверину и выиграть свой первый титул чемпионки мира. Неожиданный результат, как оказалось, удивил не только зрителей, но и саму спортсменку. После окончания соревнований Селезнева призналась, что шокирована своей победой. "Я в шоке от того, что стала первой, была очень напугана перед выходом на помост, на самом деле, - сказала гимнастка. - Но Ирина Александровна [Винер-Усманова] умеет настраивать и находить нужные слова. Она и мой тренер очень помогли". Через два дня Селезнева вместе с Диной и Ариной Авериными завоевала еще одну золотую медаль. На сей раз - в командном турнире мирового первенства. Вклад Селезневой в успех национальной сборной оценили как болельщики, так и Винер-Усманова, назвавшая спортсменку "новым именем в российской художественной гимнастике". Тринадцать золотых Дины Авериной Впрочем, со "старыми" лицами у российской сборной тоже полный порядок. 21-летняя Дина Аверина на турнире в Баку показала выдающийся результат, завоевав золотые медали в упражнениях с мячом, булавами, лентами и индивидуальном многоборье, и это без учета "командника". Теперь она - трижды абсолютная чемпионка мира, в ее активе 13 золотых, а также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Три победы в личном многоборье чемпионата мира - достижение крайне редкое и от того невероятно ценное, помимо Авериной это удавалось лишь болгаркам Марии Гиговой (1969, 1971, 1973) и Марии Петровой (1993-1995), а также россиянкам Евгении Канаевой (2009-2011) и Яне Кудрявцевой (2013-2015).

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