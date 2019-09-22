Сборная России по борьбе подтвердила звание сильнейшей в мире за год до Олимпиады

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане сохранила титул сильнейшей команды планеты. Россияне одержали победу в общекомандном зачете турнира, завоевав девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, второе место заняли американские спортсмены (5-0-2), третье - представители Грузии (4-0-2).

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Команда завоевала девять олимпийских путевок из 18 возможных: в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг, 67 кг, 97 кг, в женской - до 50 кг, в вольной - до 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг. Программу чемпионата завершали борцы вольного стиля, сборная под руководством Дзамболата Тедеева взяла пять золотых медалей из десяти. Чемпионами мира стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряную медаль завоевал Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), бронзовые награды команде принесли Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг). С завоеванием путевки на Игры в вольной борьбе не удалось справиться только в весе до 125 кг Алану Хугаеву. Тедеев заверил - на Играх в Токио борцы выступят в полном составе, отметив, что российская команда в Казахстане в очередной раз продемонстрировала превосходство отечественной школы борьбы. "Мы завоевали 50 процентов золотых медалей чемпионата, еще столько же увозят домой представители других стран. Мы не признаем награды других проб, так что результат мог быть еще лучше, - подчеркнул Тедеев. - Лицензии доберем, куда мы денемся, и в Токио выступим в полном составе". Классики - на троечку Российские борцы-классики завершили выступление на чемпионате мира в Нур-Султане на первом общекомандном месте, однако не смогли справиться с главной задачей - завоеванием шести путевок на Олимпиаду. На счету россиян пять медалей (две золотые и три серебряные), три из них были завоеваны в олимпийских весовых категориях: Муса Евлоев (до 97 кг) занял первое место, Артем Сурков (до 67 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг) стали вторыми. Еще две медали команда взяла в неолимпийских весах - Абуязид Манцигов (до 72 кг) завоевал золото, Степан Марянян (до 63 кг) стал серебряным призером.

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Справиться с задачей завоевания лицензий не смогли капитан команды двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг), Александр Комаров (до 87 кг) и чемпион мира Сергей Семенов (до 130 кг) - они выбыли из борьбы в 1/8 финала. Теперь российской команде предстоит добирать лицензии на квалификационных турнирах в Будапеште (19-22 марта) и Софии (30 апреля - 3 мая). Поражение Власова получилось болезненным, однако главный тренер команды Гоги Когуашвили уверен, что "Власов был, есть и будет, просто ему надо добавлять и становиться еще универсальнее". Тренер за турнир поставил себе лишь "троечку с плюсом", однако пообещал - команда справится с работой над ошибками и решит вопрос с оставшимися лицензиями. Мамиашвили, подводя итоги выступления российских классиков, заметил, что в команде есть спортсмены, претендующие на пьедестал Игр, но если они не возьмут путевки на Олимпиаду, то и делать им там нечего. "Обязаны были брать все лицензии и не ждать милостей от природы, - подчеркнул Мамиашвили. - Я не просто так говорил, что Олимпиада для борцов начнется с первым свистком чемпионата мира". Время перемен Женская сборная России на чемпионате мира в Нур-Султане показала отличный для себя результат - две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Ранее россиянкам никогда не удавалось завоевать две медали высшего достоинства на мировом первенстве. Чемпионками мира стали Наталья Воробьева (до 72 кг) и Инна Тражукова (до 65 кг), серебро в весовой категории до 59 кг завоевала Любовь Овчарова, Елена Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг) добыли бронзовые награды.

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Турнир ознаменовался возвращением на ковер самой известной российской представительницы женской борьбы, олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой, которая стала мамой летом прошлого года. 28-летняя спортсменка через некоторое время после рождения сына поняла, что "недоборолась", а значит, нужно идти на третий олимпийский цикл. На турнире она выиграла в неолимпийской весовой категории до 72 кг. Лишь одна из медалей была завоевана в олимпийской весовой категории (до 50 кг), то есть у команды на данный момент пока лишь одна олимпийская лицензия. По мнению исполняющего обязанности главного тренера команды Магомеда Алиомарова, пять лицензий - вопрос решаемый, и весной будущего года сборная его закроет. Также Алиомаров дал обещание, что на Играх в Токио команда возьмет золотую, серебряную и две бронзовые медали. Специалист начал сотрудничество со сборной весной прошлого года, тогда же в команду были приглашены два болгарских специалиста - Симеон Штерев и Радослав Великов. По мнению Мамиашвили, специалисты психологически реанимировали команду, ее уровень вселяет оптимизм за год до Игр. Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина также отметила перемены, по ее мнению, девушки даже внешне стали другими. "Все это хорошо на них подействовало, надеюсь, они сохранят этот спортивный азарт до Олимпиады в Токио", - заметила Ярыгина. Высокие технологии и новые правила Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отметил высокий уровень организации турнира, его технологичность и зрелищность. "Чемпионат порадовал прекрасной презентацией поединков, четкой организацией, запоминающейся телевизионной картинкой, в которой были отработаны все нюансы", - отметил Карелин.