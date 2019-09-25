До последней минуты. "Химки" победили "Зелену-Гуру" в матче открытия Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" одержали победу над польским клубом "Зелена-Гура" в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве и завершилась со счетом 79:75, на матче присутствовали 5742 зрителя.

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Летом руководство "Химок" проделало огромную работу на трансферном рынке. Результатом приложенных усилий стало подписание контрактов с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленда" 33-летним центровым Тимофеем Мозговым, легким форвардом сборной России 25-летним Сергеем Карасевым, бывшим форвардом "Голден Стэйт" 32-летним шведом Йонасом Жеребко, 30-летним латвийским атакующим защитником Дайрисом Бертансом, проведшим последний сезон в составе "Нью-Орлеана", а также бывшим разыгрывающим литовского "Ритаса" 31-летним американцем Крисом Крамером. Значительно укрепив как стартовый состав, так и скамейку запасных, "Химки" подтвердили статус одного из фаворитов сезона. Однако стоит отметить, что далеко не все новички подмосковного клуба прибыли в хорошей форме. К примеру, Мозгов продолжает восстановление от повреждения колена, из-за которого не провел ни одного матча за "Орландо" в прошлом сезоне НБА, а Крамер весной получил разрыв крестообразной связки колена и пока не сможет помочь своему новому клубу. Кроме того, лидер "Химок" 30-летний атакующий защитник Алексей Швед не успел восстановиться к первому матчу сезона. "Зелена-Гура" также подошла к игре с "Химками" не в полной боевой готовности, однако настолько больших потерь у поляков все же не было. В межсезонье польский клуб также укрепил состав. Самым значимым приобретением команды можно считать 29-летнего тяжелого форварда из США Дрю Гордона, известного по выступлениям за "Филадельфию" в НБА (сезон-2014/15), а также за санкт-петербургский "Зенит" - в Единой лиге ВТБ (2017/18). Разминка под музыку и дебют новичков Начало встречи было запланировано на 20:30 по московскому времени, однако зрители начали прибывать на арену заблаговременно. Обычно московская публика не очень жалует разнообразные развлекательные мероприятия в середине рабочей недели, однако за час до стартовой сирены на трибунах "ВТБ-Арены" уже собралось приличное количество зрителей - все дело в том, что в рамках церемонии открытия нового сезона состоялся концерт известной латвийской группы Brainstorm, снискавшей большую популярность в России. Болельщики на трибунах с удовольствием подпевали вокалисту группы Ренарсу Кауперсу, а в это время на паркете баскетболисты обеих команд проводили предматчевую разминку.

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С первых минут матча поляки включили активный прессинг, не давая разыгрывающему "Химок" Стефану Йовичу спокойно пересечь центральную линию. Это вынудило центрового хозяев Девина Букера выходить на периметр для постановки заслона, однако баскетболисты "Зелены-Гуры" за счет грамотной обороны не оставляли пространства для проведения комбинаций. Компактность в защите соперника стала причиной ошибок "Химок" в поздней стадии атаки - так, в одном из эпизодов Букер допустил потерю, результатом которой стали легкие три очка поляков. Однако уже через пару минут хозяева смогли приспособиться к оппоненту. Букер несколько раз успешно продавил центрового поляков Дрю Гордона под чужим кольцом, а Бертанс продемонстрировал выдающиеся снайперские навыки, забросив два трехочковых с левого угла. Во второй половине первой четверти "Химки" повели в счете, а кульминацией победного рывка хозяев стал трехочковый Йовича "в лоб" разыгрывающему соперника. Во второй четверти "Химки" не стали сбавлять обороты и продолжили оказывать давление на соперника. Большую роль в этом сыграли новички Бертанс, Букер, Йович, Джереми Эванс и Жеребко, в первой половине встречи не удалось оценить лишь Карасева, которого главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис в стартовом матче сезона решил использовать со скамейки запасных. Несмотря на то, что состав "Химок" претерпел серьезные изменения, баскетболисты команды демонстрировали высокий уровень взаимопонимания и после небольшой неразберихи на старте стали действовать значительно более организованно, что к большому перерыву вылилось в солидную разницу в счете - 40:31. Уже в начале третьей четверти "Химкам" удалось довести преимущество до двузначного. В середине третьей 10-минутки Куртинайтис одновременно выпустил на паркет Эванса и Букера, благодаря чему хозяевам удалось выдавить поляков из собственной штрафной, а также добавить активности при игре на чужом щите. К концу четверти "Химки" сохранили преимущество в девять очков, и стало понятно, что этот матч они уже не отдадут. "Детские ошибки" Впрочем, это не значит, что "Зелена-Гура" была готова сдаться без боя. Ближе к завершению матча полякам удалось свести отставание в счете к минимуму, а за минуту до финальной сирены оно и вовсе составляло лишь три очка. Хозяевам удалось спастись лишь благодаря точному штрафному броску Йовича, а также необязательным потерям поляков. Куртинайтис на послематчевой пресс-конференции посетовал на детские ошибки своих подопечных. "Мы впервые собрались полным составом на прошлой тренировке позавчера, и то четверо игроков еще не могут тренироваться, потому что есть маленькие и большие травмы, - сказал он. - С учетом того, что летом мы поменяли 10 игроков, мы еще не успели создать команду, мыслящую одинаково, и в этом плане у нас проблема. Также сегодня было мало помощи со скамейки, детские ошибки, которые непозволительны при результате "+15", я не понимаю, не было особого давления - просто надо играть собранно, но этого не хватало сегодня, но еще раз хочу порадоваться, что мы победили, и это самое главное".

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