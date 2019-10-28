Безупречная Александра. Еще немного, и Трусова превзойдет мужские рекорды

Давно стало понятно, что юниорский уровень для этой спортсменки пройден. В самом начале своего профессионального взрослого пути она превзошла даже самые смелые ожидания. Встречайте — Александра Трусова. Буквально вчера эта 15-летняя фигуристка уничтожила соперниц на первом для себя взрослом этапе Гран-при. Конкурентки у Трусовой были серьезные — японка Рика Кихира и южнокореянка Ю Ён, владеющие тройным акселем, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. После короткой программы, в которой у женщин запрещены к исполнению четверные прыжки, Александра шла третьей, уступая лидирующей на тот момент Кихире порядка семи баллов. В произвольной же россиянка исполнила сразу три четверных, и даже падение с сальхова не смогло помешать ей ни выиграть этап, "привезя" все той же Кихире аж десять баллов, ни обновить мировые рекорды в "произволке" (166,62) и по сумме двух выступлений (241,02). Причем рекорды, которые она сама же установила буквально месяц назад на предсезонном турнире в Братиславе.

На эту тему Время рекордов. Трусова не оставила шансов соперницам на первом взрослом этапе Гран-при

После Олимпийских игр 2018 года судейская система Международного союза конькобежцев (ISU) претерпела ряд изменений, после чего было принято решение обнулить счетчик мировых рекордов, перенеся действующие на тот момент достижения в ранг исторических. В женском одиночном катании историческими рекордами в произвольной программе и по сумме баллов обладает Медведева, причем эти баллы казались столь внушительными, что о том, чтобы превзойти их, долгое время и не помышляли. В итоге Трусовой удалось обойти исторический рекорд в "произволке", который составлял 160,46 балла, а до лучшего достижения по сумме (241,31) осталось буквально полшага. Крепость тела и бодрость духа Могли ли мы подумать о чем-то таком, скажем, года три-четыре назад? Вероятно, нет. Еще на вышеупомянутой Олимпиаде в Южной Корее весь мир восхищался техническим оснащением Алины Загитовой, несмотря на то, что ее программы не обладали элементами повышенной сложности. За исключением, пожалуй, каскада "тройной лутц + тройной риттбергер", который элементом ультра-си не считается. Тогда на катке "Хрустальный" оттачивали четверные совсем еще юные фигуристки, которых через какое-то время за недосягаемую для остальных мощь прозовут "монстриками". Самым ярким из них была Трусова.

Она родилась в Рязани в спортивной семье. Отец будущей мировой рекордсменки Вячеслав — мастер спорта по единоборствам, а мама Светлана была легкоатлеткой. Как рассказывала Александра в одном из интервью, в четыре года родители подарили ей роликовые коньки, и с этого момента фактически предопределилась ее спортивная судьба. Довольно быстро девочка освоила ролики, а уже через некоторое время начала заниматься фигурным катанием. Когда Александре было девять лет, ее семья переехала в Москву. Она продолжила тренировки у Александра Волкова в "Самбо-70". Именно Волков обучил Трусову тройным прыжкам, однако спустя три года она ушла сперва к Анне Царевой, а затем оказалась в группе Этери Тутберидзе, воспитавшей олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую и готовившую на тот момент к Играм-2018 Загитову и Медведеву. Через некоторое время Тутберидзе разглядела в Трусовой будущую королеву четверных. По словам спортсменки, впервые чисто приземлить четверной прыжок на тренировке ей удалось не так уж давно — в 2017 году. В сезоне-2017/18 Трусова дебютировала по юниорам. Она пыталась выполнить свой первый четверной — сальхов — на этапах юниорского Гран-при и в финале серии, но первое время он ей никак не давался. Впрочем, это не помешало ей выиграть все турниры, в которых она принимала участие. Все изменилось на первенстве мира 2018 года в Софии. Там ей покорился не только четверной сальхов, но и четверной тулуп (ранее на соревнованиях не исполнялся). Трусова стала первой в мире фигуристкой, кому удалось выполнить сразу два четверных в одном прокате.

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Конечно, это был фурор, однако и скепсиса по отношению к этим достижениям было в избытке. Исполнить четверной — само по себе колоссальное достижение для любой одиночницы, но еще круче — сохранить его в будущем. К примеру, первая (и единственная вплоть до выхода Александры на юниорский уровень) исполнительница четверного прыжка в истории женского катания японка Мики Андо смогла более-менее чисто прыгнуть свой четверной сальхов лишь однажды, после чего так и не смогла снова собрать этот элемент. Но у Трусовой в этом плане все замечательно. Уже в следующем сезоне она включила в программы сразу три четверных, одним из которых был сложнейший лутц, ранее на женских соревнованиях не исполнявшийся. В октябре 2018 года ей удалось выполнить этот прыжок без ошибок. В том числе и благодаря этому ее дважды включили в Книгу рекордов Гиннесса как первую в мире исполнительницу четверных тулупа и лутца. В целом же по ходу прошлого сезона Александра долгое время боролась над стабилизацией четверных прыжков, и сейчас заметно, что эта работа принесла плоды. Дать ответ на вопрос о том, в чем секрет Трусовой, довольно сложно. Вряд ли и сама Александра с ходу сможет на него ответить. Волков говорил, что, будучи у него в группе, фигуристка была очень "резкой" и "дерганной", что положительно влияет на прыжки. При этом нельзя не отметить, что Александра пребывает в прекрасной физической форме, а по развитости мышц ее можно сравнить разве что с трехкратной олимпийской чемпионкой легендарной канадкой Тессой Вирчу, выступавшей в танцах на льду вместе со Скоттом Моиром. Ну и Трусовой точно не откажешь в целеустремленности и желании побеждать — в качествах, которые, вероятно, достались ей от отца. Сильнее мужчин? По юниорам нередки ситуации, когда девушки набирают больше баллов, чем парни. Это обуславливается не только тем, что девочки попросту быстрее взрослеют, но и в целом тем, что женское одиночное катание по среднему возрасту участниц куда "моложе" мужского. Чем раньше покажешь себя, тем больше шансов получить свои минуты славы, в то время как одиночники могут позволить себе планомерно готовиться к выходу во взрослые. Александра и в этом плане оказалась впереди планеты всей. В прошлом сезоне она участвовала в четырех международных турнирах и в двух из них получала оценки выше, чем юноши. Однако сейчас мы говорим о взрослом уровне, где так вот запросто девушки с мужчинами не соперничают.

Все, кроме Трусовой. На коммерческом предсезонном турнире Japan Open, который прошел этой осенью, она представила прыжковую заявку, которой планирует пригвоздить к стенке всех соперниц. Сразу четыре четверных прыжка, один из которых — лутц, а два других (тулупы) идут в каскаде. Причем последняя комбинация из четверного тулупа с тройным сальховом через ойлер и вовсе идет в так называемой бонусной зоне, за нахождение в которой элемент получает надбавку 10% от его базовой стоимости. И все четыре прыжка были выполнены ею безукоризненно. Никто другой в женской одиночке ничего подобного никогда не делал. Выступавший на тех соревнованиях американец Натан Чен (самый техничный на текущий момент фигурист планеты и кумир Трусовой) даже запостил видео с прыжками россиянки в Instagram сторис. На этапе Гран-при в Канаде Александра попыталась повторить эту же прыжковую расстановку, но с сальхова все же упала. А теперь — к фактам. За основу возьмем все тот же турнир в Келоуне, победителем которого у мужчин стал двукратный олимпйиский чемпион японец Юдзуру Ханю. Базовая стоимость его произвольной программы — 92,98 балла, у Трусовой — 88,40. Разрыв сам по себе мизерный, однако здесь же надо учесть, что россиянка не смогла исполнить одно из вращений и дорожку шагов на максимальный четвертый уровень сложности и потеряла таким образом в районе двух баллов. Дальше — больше. Если брать за основу только лишь четверные прыжки и каскады с ними (а их у Ханю и Трусовой поровну — по четыре), то здесь Александра даже лидирует — 50,63 балла против 46,53! Однако с учетом надбавок за качество исполнения элемента (GOE) Ханю по технической оценке значительно ушел вперед — 116,59 против 100,20. Так в чем же дело? На самом деле все просто. Ханю получает колоссальные GOE как признанный мастер. К примеру, за каскад из четверного тулупа с тройным флипом через ойлер в "бонусе" он получил GOE более четырех баллов, в то время как Трусова за похожий элемент — лишь 1,76. Кроме того, в его программе присутствуют два тройных акселя, базовая стоимость которых составляет восемь баллов. Трусова же пока владеет только двойным (стоит 3,30).